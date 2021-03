Der Usedomer Apotheker Nils Köster arbeitet mit Kommunen und Ehrenamtlern zusammen, um den Einheimischen im Süden von Usedom weite Wege zu ersparen. Schnelltestzentren sind nach Ostern in der Stadt Usedom und in Stolpe geplant.

Nach Ostern: Neue Testzentren in Usedom und Stolpe geplant

