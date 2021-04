Usedom und Stolpe bekommen Corona-Teststationen

Stolpe

Die Teststationen, die am Donnerstag den 8.4. im Restaurant „Remise“ und am 13. 4. im Usedomer Rathaus eröffnet werden, empfangen Bürger donnerstags (in Stolpe) und dienstags (in Usedom) zunächst von 9 bis 12 Uhr zu kostenlosen Tests. Bei großer Nachfrage können die Testzeiten auch ausgeweitet werden. Gegebenenfalls kann eine weitere Station auch im Lieper Winkel eingerichtet werden. Wie Stolpes Bürgermeister Falko Beitz (SPD) weiter informiert, können Betriebe zum Testen ihrer Mitarbeiter Sonderöffnungszeiten beantragen.

Die Tests werden von zwei extra geschulten Mitarbeiterinnen der Adler-Apotheke Usedom, von Dr. Norbert Köhler und einer Angestellten der Zahnarztpraxis Müller vorgenommen. 15 Minuten nach der Testung liegt das Ergebnis vor. Testpersonen erhalten einen schriftlichen Befund. Negativbefunde haben eine Gütigkeit von 24 Stunden. Damit können dann unter anderem Friseurtermine wahrgenommen werden.

Weitere Testmöglichkeiten auf der Insel und in Wolgast

Grenzpendlerzentrum: Swinemünder Chaussee 17, Ahlbeck (Terminbuchungen im Internet unter www.15minutentest.de/ahlbeck). Die nächste Möglichkeit sich testen zu lassen ist Karsamstag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr, aktuell sind noch rund 80 Plätze verfügbar.

Sowohl die Wolgaster Hufeland-Apotheke als auch die Stadt-Apotheke Wolgast veranstalten die Testung im Sportforum. Täglich von 8 bis 11 Uhr sind dort die Pforten geöffnet. Über die Osterfeiertage wird nicht getestet.

Die Möwen-Apotheke in Karlshagen bietet kostenlose Corona-Tests während der Öffnungszeiten an. Schwerpunkt ist jedoch der Vormittag zwischen 9 und 12 Uhr.

Die Sertürner-Apotheke in Zinnowitz bietet die Tests im ehemaligen Eingang der Kurverwaltung wieder ab Dienstag zwischen 14 und 17.30 Uhr an. Mittwoch gibt es kostenlose Tests zwischen 9 bis 12.30 Uhr und am Donnerstag von 14 bis 17.30 Uhr.

Von Ingrid Nadler