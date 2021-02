Tagestouristen verboten - So will die Polizei am Wochenende auf Usedom kontrollieren

Die Bundes- und Landkreisgrenzen in Vorpommern-Greifswald werden am Wochenende wieder von der Polizei kontrolliert. Der Landkreis betont, dass eine Reise nach Polen definitiv eine Quarantäne nach sich zieht. Diese soll auch von den Behörden kontrolliert werden. Alle wichtigen Infos hier.