Heringsdorf/Wolgast

Deutschland ist mitten im Lockdown. Konzerte mit Tausenden Menschen – eine Vorstellung, die weit weg scheint. Große Veranstaltungen sind aber noch nicht abgesagt. Das Theater bastelt an der Wiederbelebung. Was lässt die Corona-Pandemie an Kultur in diesem Sommer auf Usedom und Wolgast zu?

„Wir wollen Anfang Mai loslegen“, sagt Martin Schneider, Intendant der Vorpommerschen Landesbühne. „Das wird sicherlich ein finanzieller Drahtseilakt, aber wir versuchen, das zu stemmen.“

Wird das „Chapeau Rouge“ auf der Heringsdorfer Promenade aufgebaut?

Anfang Mai soll das Zelt stehen. „Wir haben einen Spielplan für den Sommer gemacht“, sagt Schneider und bezieht auch die Zinnowitzer Blechbüchse ein. Sollte aufgrund der Corona-Maßnahmen kein Auftritt in der Blechbüchse oder im Theaterzelt möglich sein, dann soll die Vineta-Bühne genutzt werden.

Erwartet werden u. a. der Europa-Abgeordnete und Satiriker Martin Sonneborn, Matthias Platzeck, ehemaliger Ministerpräsident Brandenburgs, das Musikkabarett „Schwarze Grütze“ oder Michael Hatzius mit seiner Echse. Schließlich berichtet Wladimir Kaminer vom verlorenen Sommer.

Im Theaterzelt – inzwischen Kult für Insulaner und Gäste – soll es „Cyrano de Bergerac“, „Offene Zweierbeziehung“ und „Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“ geben. Das Hygienekonzept im Zelt sieht vor, die beiden Seitenwände offenzulassen, um für einen Luftaustausch zu sorgen. Die Kapazität liege bei maximal 70 bis 80 Plätzen. Das Theater will mehr Container aufstellen. „Wir wollen in der Maske und in Aufenthaltsräumen die Kontakte so gering wie möglich halten. Wir haben auch den Fuhrpark aufgestockt. Das alles ist mit Kosten verbunden, die wir gerne investieren“, so Schneider.

Wie steht es um die Wolgaster Schlossinsel-Festspiele und Vineta in Zinnowitz?

Für das Vineta-Spektakel in Zinnowitz sind laut Schneider 75 Prozent aller Lieder bereits eingesungen. Anfang Mai sollen die Vineta-Proben starten. Die Vineta-Geschichte soll „Traum ohne Wirklichkeit“ heißen. Das Modell für die große Bühne ist fertig. Die Premiere soll am 26. Juni stattfinden.

Auf der Wolgaster Schlossinsel war eigentlich das Erfolgsstück „Sonnenallee“ geplant. „Stattdessen wird es jetzt ein Stück mit Revue-Charakter geben, eine Art Best-of aller Figuren“, sagt Schneider. Auch hier soll im Mai mit den Proben begonnen werden.

Wird es zu Pfingsten in Heringsdorf das Kleinkunstfestival geben?

Die Entscheidung, ob das Festival stattfindet oder abgesagt wird, fällt am 9. April. „Es sind viele Auflagen zu erfüllen. Es hängt auch noch an den Finanzen. Einige Mittel sind zugesagt, einige nicht“, sagt Kersten Fubel, Vorsitzender des Kleinkunstvereins. Vom 21. bis 24. Mai werden bis zu 35 Künstler und Gruppen auf der Heringsdorfer Promenade erwartet – viele aus dem Ausland. „Da haben wir einen Plan B, der besagt, dass ausländische Künstler dabei sind, die allerdings in Deutschland leben“, so Fubel.

Tickets für das „Varieté am Meer“ seien bereits verkauft. Aufgrund der Pandemie-Bestimmungen werden allerdings keine 450 Besucher im Kaiserbädersaal Platz finden, sondern maximal 150 Personen. Das gewohnte Bild, dass sich die Menschen auf der Promenade um den Künstler scharen, wird es nicht geben. „Das alles sind Faktoren, die noch zu besprechen sind. Brauchen die Gäste einen Test, wenn sie auf das abgesperrte Gelände kommen? Auch diese Frage bewegt uns noch“, so Fubel.

Rockt Tim Bendzko die Bühne auf der Wolgaster Schlossinsel?

Am 13. August 2021 soll Singer-Songwriter Tim Bendzko auf der Bühne der Schlossinsel in Wolgast stehen. Das Event in der Reihe der Peenekonzerte war 2020 ausgefallen und auf dieses Jahr verschoben worden. Tickets gibt es ab 40 Euro. „Wir halten am Konzert fest. Im vorigen Jahr wurden bereits um die 2500 Tickets verkauft, die ihre Gültigkeit behalten. Kaum einer hat sein Ticket zurückgegeben“, sagt Marcel Glöden vom Veranstalter. Der Geschäftsführer von der haus neuer medien GmbH Greifswald geht von bis zu 5000 Besuchern aus. Glöden verspricht: „Wir werden uns so schwer wie möglich tun, die Veranstaltung abzusagen.“

Da ist er ganz beim Wolgaster Bürgermeister Stefan Weigler (CDU). „Ich gehe davon aus, dass das Konzert stattfindet, weil bis dahin alle Impfwilligen geimpft sind. Und wenn es nicht 5000 sondern nur 3500 Besucher werden, schaffen wir dennoch ein tolles Konzerterlebnis. Ob die Besucher mit einer Testbescheinigung kommen oder wir vor Ort testen, das müssen wir sehen“, sagt Weigler. Bei den anderen großen Festen in der Stadt ist er nicht so optimistisch – „das Erdbeerfest werden wir wohl absagen, das Hafenfest gibt es vielleicht in anderer Form“.

Wird der alte Heringsdorfer Sportplatz im August zur Konzertbühne?

Ja, heißt es aus dem Eigenbetrieb der Kaiserbäder. Im August sollen zwei bekannte Schlagerstars auf dem ehemaligen Sportplatz an der Seebrücke Heringsdorf auftreten. Für den 7. August ist Ben Zucker gebucht und tags darauf, am 8. August, tritt Lea auf. Ursprünglich wurde von 5000 Gästen ausgegangen. Jetzt werde mit 1000 Tickets pro Veranstaltung kalkuliert. 60 Prozent der Karten sollen bereits verkauft sein. Bei „eventim“ gibt es Ben-Zucker-Tickets für 41 Euro, für Lea sind 39,50 Euro aufgerufen.

Von Henrik Nitzsche