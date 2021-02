Schlitten fahren auf Usedom: Das sind die besten Rodelpisten

Zinnowitz

Der Winter will sich am Wochenende noch mal von seiner schönsten und kältesten Seite zeigen. Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt sagen die Meteorologen voraus. Ganz Norddeutschland soll von einer Schneeschicht bedeckt sein.

Für den Fall, dass auch auf Usedom klassisches Winterwetter herrscht, gibt es hier eine Auswahl von Rodelstrecken auf der Insel Usedom und in Wolgast.

Schlitten fahren am Zierowberg in Ahlbeck

Wie wunderschön! Die Insel Usedom zeigt sich in diesen Tagen von der winterlichen Seite. Quelle: Corinna Schmidt

In Ahlbeck bietet der Zierowberg beste Möglichkeiten, mal den Schlitten zu testen. Auch in der Nähe der „Villen im Park“ in Bansin besteht die Chance, einen kleinen Rodelausflug zu machen. An der Bergmühle nahe des Sieben-Seen-Blickes gibt es ebenfalls die Möglichkeit, einen kleinen Abhang hinunterzufahren.

Der fünfjährige Constantin aus Koserow rodelte mit seiner Schwester Hannah im Schnee. Quelle: Corinna Schmidt

In Ückeritz gibt es nach Auskunft von jungen Müttern gleich drei Möglichkeiten, dem Winterspaß zu frönen. Hinter der Kindertagesstätte am Wald, am Trimm-Dich-Pfad oder auch in der Nähe des Friedhofes. Dort gibt es einen kleinen Abhang, der rege von den Einheimischen genutzt wird. Zwischen Stubbenfelde und Ückeritz wird auch der Küstenradwanderweg häufig für Ausflüge mit dem Schlitten genutzt. Der Radweg, welcher durch den Wald führt, hat allerdings ein ziemlich steiles Gefälle.

Höchster Berg ist der Streckelsberg in Koserow

Leia Karlotta Brose (2) rodelt am kleinen Berg hinter der Kita in Ückeritz. Quelle: privat

Die höchste Erhebung an der Ostseeküste ist der Streckelsberg in Koserow. Dieser wird sehr häufig von Usedomern aufgesucht. Allerdings wird das Wintervergnügen getrübt, wenn mehr Laub auf der Strecke liegt. Deshalb kann man nur hoffen, dass noch ausreichend Schnee fällt.

In Zinnowitz werden häufig die sogenannte Teufelsschlucht am Ende der Dünenstraße in Richtung Zempin und der Abgang am Abzweig Waldstraße/Kneippstraße genutzt, um zu Rodeln.

Und dann wären da noch die unzähligen Strandabgänge auf der Insel Usedom, die besonders für kleine Kinder aufgrund des leichten Abschusses ein Riesenspaß sein können.

Winterspaß am Strand von Zinnowitz. Hier werden die Strandabgänge als Rodelpiste genutzt. Quelle: Robert Meyer

Langlauf am Strand von Zinnowitz

Und wer nicht rodeln mag, der schnallt sich die Langlaufskier unter die Füße und dreht damit eine Runde am Strand. Dies taten am vergangenen Wochenende bei bestem Winterwetter Jana und Dirk Packmohr aus Zinnowitz.

Jana und Dirk Packmohr waren am Strand von Peenemünde unterwegs. Quelle: privat

In Wolgast lässt es sich bei einer entsprechenden Schneedecke vorzüglich in den Anlagen in der Südstadt rodeln. Die Abfahrt dort ist schon seit Generationen beliebt.

Rodeln kann man auch auf einem Abhang im Wolgaster Dreilindengrund in unmittelbarer Nähe zum Feuerlöschteich und dem Abzweig Richtung Badestelle/Gustav-Adolph-Schlucht.

Übrigens nutzen auch Langläufer den Dreilindengrund für Winterwanderungen, die sie dann quer übers Feld Richtung Tierpark fortsetzen.

Kinder bei Loitz ins Eis eingebrochen

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald warnte am Mittwoch davor, die Eisflächen zu betreten. Landrat Michael Sack (CDU) warnt eindringlich vor dem Betreten von Eisflächen auf den Gewässern und appelliert an alle Bürger, insbesondere Kinder vor der lebensbedrohlichen Gefahr zu warnen sowie auf diese aufzupassen. „Die Eisschichten auf unseren Seen und an den Ufern von Fließgewässern dürfen auf keinen Fall betreten werden. Sie sind viel zu dünn, um einen Menschen zu tragen. Deshalb besteht beim Betreten des Eises Lebensgefahr“, sagte Michael Sack.

Nach den jüngsten Schneefällen gaukelt die weiße Schicht auf den Gewässern optisch eine geschlossene Eisdecke vor. Der Frost der vergangenen Tage hat aber nicht annähernd ausgereicht, um Seen und Teiche vollständig zufrieren zu lassen.

„Zu Beginn der diesjährigen Frostperiode sind bereits am 18. Januar in Trantow bei Loitz zwei Kinder ins Eis eingebrochen, konnten aber dank der beherzten Hilfe von Passanten gerettet werden. Die Kinder wurden anschließend vom Rettungsdienst des Landkreises versorgt und hatten Glück im Unglück“, betonte Sack. Der Landrat ruft alle dazu auf, in der Nähe von Gewässern stets auf spielende Kinder zu achten und in Notfällen sofort die Notrufnummer 112 der integrierten Rettungsleitstelle zu wählen.

