Insel Usedom/Wolgast

Die Kirchengemeinden auf Usedom und auf dem angrenzenden Festland haben die Weihnachtsgottesdienste mit viel Kreativität bewältigt. Alle, die draußen feierten, hatten das Wetterglück auf ihrer Seite – denn eine Christvesper im Freien bei Schneefall erlebt man auch nicht alle Jahre. Nun steht der Jahreswechsel an und damit Jahresschlussandachten und Neujahrsgottesdienste.

Da sich an diesen Tagen der Ansturm auf die Kirchen erfahrungsgemäß in Grenzen hält, finden diese ohne Ausnahme in den Gotteshäusern statt. Es gilt nach wie vor die 3G-Regel. Das heißt, alle Menschen können teilnehmen. Voraussetzung ist der Impfnachweis, der Genesungsnachweis oder ein negativer Corona-Test. Die persönlichen Kontaktdaten sind anzugeben oder auf einem mitgebrachten Zettel zu hinterlassen. In manchen Kirchen kann auch die Luca-App verwendet werden.

Zudem müssen alle Teilnehmenden während des gesamten Gottesdienstes die Maske aufbehalten und, wenn Gemeindegesang stattfinden soll, den Abstand zueinander von eineinhalb auf zwei Meter erhöhen.

Ihre OSTSEE-ZEITUNG gibt Ihnen einen Überblick über die kirchlichen Veranstaltungen, die von Silvester bis zum Dreikönigstag in unserem Verbreitungsgebiet stattfinden.

Evangelisches Pfarramt Ahlbeck-Zirchow

31. Dezember 2021, Altjahrsabend

16 Uhr, Zirchow, St.-Jacobus-Kirche: Jahresschlussandacht

17 Uhr, Ahlbeck, Kirche: Jahresschlussandacht

1. Januar 2022, Neujahr

16.30 Uhr: Ahlbeck, Kirche: Gottesdienst mit viel Musik. Es spielen u. a. Alexander Pfeifer (Trompete) und Frank Zimpel (Orgel).

Evangelisches Pfarramt Heringsdorf Bansin

31. Dezember, Silvester

17 Uhr: Kirche Bansin: Andacht zum Jahresende

2. Januar, 1. Sonntag nach Weihnachten

11 Uhr: Kirche Heringsdorf: Gottesdienst zum Neujahr mit Alexander Pfeifer (Trompete) und Frank Zimpel (Orgel)

Evangelisches Pfarramt Benz-Morgenitz

31. Dezember, Silvester

15.30 Uhr: Morgenitz, Kirche: Jahresschlussandacht

17 Uhr: Benz, Kirche St. Petri: Musikalische Jahresschlussandacht

Evangelisches Pfarramt Usedom-Stolpe-Mönchow

31. Dezember, Silvester

17 Uhr: Usedom, Kirche St. Marien: Jahresschlussandacht

2. Januar, 1. Sonntag nach Weihnachten

9.30 Uhr: Usedom, Kirche St. Marien: Gottesdienst

Evangelisches Pfarramt Koserow

31. Dezember, Silvester

17 Uhr: Koserow, Kirche: Gottesdienst mit Abendmahl

1. Januar, Neujahr

16 Uhr: Koserow, Kirche: Musikalische Neujahrsandacht

Evangelisches Pfarramt Krummin-Karlshagen-Zinnowitz

31. Dezember, Silvester

16 Uhr: Zinnowitz, Evangelische Kirche: Ökumenische Jahresschlussandacht

18 Uhr: Krummin, Kirche St. Michael: Jahresschlussandacht

1. Januar, Neujahr

15 Uhr: Karlshagen, Evangelische Kirche: Gottesdienst

2. Januar, 1. Sonntag nach Weihnachten

9.30 Uhr: Zinnowitz, Evangelische Kirche: Gottesdienst

11 Uhr: Karlshagen, Evangelische Kirche: Gottesdienst

Katholische Pfarrei St. Otto Usedom-Anklam-Greifswald

31. Dezember, Silvester

17 Uhr: Heringsdorf, Kirche Stella Maris: Festmesse

17 Uhr: Wolgast, Kirche Herz Jesu: Jahresschlussandacht

1. Januar, Neujahr

11 Uhr: Zinnowitz, Kirche St. Otto: Festmesse

9 Uhr: Wolgast, Kirche Herz Jesu: Festmesse

2. Januar, 2. Sonntag der Weihnachtszeit

11 Uhr: Zinnowitz, Kirche St. Otto: Sonntagsmesse

10 Uhr: Heringsdorf, Kirche Stella Maris: Gottesdienst

9 Uhr: Wolgast, Kirche Herz Jesu: Sonntagsmesse

6. Januar, Dreikönigstag (Epiphanie)

9 Uhr: Zinnowitz, Kirche St. Otto: Festmesse

18 Uhr: Heringsdorf, Kirche Stella Maris: Festmesse

20 Uhr: Wolgast, Kirche Herz Jesu: Festmesse

Evangelische Kirchengemeinde St. Petri Wolgast

31. Dezember, Silvester

17 Uhr: Wolgast, Kirche St. Petri: Andacht zum Jahreswechsel

2. Januar, 2. Sonntag der Weihnachtszeit

10 Uhr: Wolgast, Kirche St. Petri: Gottesdienst

Evangelisches Pfarramt Kröslin

31. Dezember, Silvester

10 Uhr: Kröslin, Christophorus-Kirche: Jahresschlussandacht

Evangelisches Pfarramt Lassan

31. Dezember, Silvester

17 Uhr: Lassan, St. Johannis, Jahresschlussandacht im Kerzenschein

2. Januar, 2. Sonntag der Weihnachtszeit

10 Uhr: Kirche Murchin: Hauskirche

Von Dietmar Pühler