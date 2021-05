Usedom und Wolgast: Hier gibt es Corona-Tests für Urlauber und Einheimische

Insel Usedom/Wolgast

Mit einer völlig neuen Teststrategie warten die Kaiserbäder zum Saisonstart auf: Bereits seit Wochen tüftelten sie gemeinsam mit erfahrenen Partnern – der Seetel-Gruppe und den Adler-Schiffen – an einem ausgeklügelten Netzwerk von insgesamt 21 dezentralen Testzentren, wo sich Urlauber und Einheimische auf das Coronavirus testen lassen können. „Damit vermeiden wir lange Warteschlangen und die Gäste können trotz der erforderlichen Tests ihren Urlaub bei uns genießen“, erklärt Kurdirektor Thomas Heilmann.

Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos) verweist auf die geringe Inzidenz von 24 der Gemeinde. „Damit das so bleibt, haben wir diese neue Teststrategie entwickelt. Ein sicherer Urlaub ist nur möglich, wenn viel getestet wird und Infektionsketten nachverfolgt und durchbrochen werden. Wir sind bereit und freuen uns auf unsere Gäste“, betont sie.

Testergebnis kommt aufs Handy

Ein Termin zur Testung sei nicht nötig. Sie bittet aber, sich vorher unter app.covstop.de anzumelden, damit das Testergebnis nach 30 Minuten bequem per Mail oder SMS aufs Handy kommen kann. Wer kein Handy nutzt, bekommt das Testergebnis über die Touristeninformationen in Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck ausgedruckt.

Insgesamt 80 Mitarbeiter wurden durch die Seetel-Gruppe für die Testzentren zur Verfügung gestellt. Die Adler-Schiffe bringen ihre Erfahrungen von der Modellregion Sylt mit ein. Mit den geschaffenen Kapazitäten können in den Kaiserbädern bis zu 10 000 Menschen täglich getestet werden.

Übersicht über die Testzentren:

Hohendorf, Ortsteil von Wolgast: Drive-in, kostenlose Schnelltests, Mo - Sa 12-18 Uhr, ohne Terminvereinbarung, Hohendorfer Gewerbegebiet, Ziesegrund 1, Autohaus Burmeister.

Wolgast Sportforum: kostenlose Schnelltests, Mo – Fr 7 - 11 Uhr, ohne Terminvereinbarung, Am Stadion 1, 17438 Wolgast.

MMZ Möbelmarkt Wolgast: kostenlose Schnelltests und PCR-Test, Mo-Fr 10- 19 Uhr, Sa 10- 16 Uhr, ohne Terminvereinbarung, Sölvesborger Straße, 17438 Wolgast.

Peenemünde, Flugplatz: PCR-Test 199 Euro, Antikörpertest 99 Euro, Schnelltest 29 Euro. Mo-So 15- 18 Uhr, Terminvereinbarung unter https://www.cov19-test.center/

Möwen-Apotheke Karlshagen: kostenlose Schnelltests, Mo - Fr. 9 – 12 Uhr, ohne Terminvereinbarung, Tel. 038371/20247, Strandstraße 30, 17449 Karlshagen

Gemeinde Ostseebad Karlshagen: Schnelltests kostenlos ab 4. Juni, Mo-So 10-18 Uhr, ohne Terminvereinbarung, Schulstraße, Parkplatz hinter der Feuerwehr Karlshagen.

Kurverwaltung Trassenheide: kostenlose Schnelltests, Mi 15- 18 Uhr, ohne Terminvereinbarung, Haus des Gastes, Strandstraße 36, 17449 Trassenheide.

Gemeinde Ostseebad Trassenheide: kostenlose Schnelltests ab 7. Juni, Mo-So 9-18 Uhr, ohne Terminvereinbarung, Parkplatz gegenüber der Vostra in der Strandstraße.

Sertürner-Apotheke Zinnowitz: kostenlose Schnelltests Mo: 9-12.30, Di: 14-17.30, Mi: 9-12.30, Do: 14-17.30, Fr: 9-12.30, ohne Terminvereinbarung, Alter Eingang der Kurverwaltung Zinnowitz, Neue Strandstraße 30, 17454 Zinnowitz.

Zinnowitz, Haus Kranich: kostenlose Schnelltests Mo- So 8- 11 Uhr, Terminvereinbarung unter https://schnelltestusedom.de/ oder Tel. 01744303440, Haus Kranich Heimweg 15, 17454 Zinnowitz

Gemeinde Ostseebad Zinnowitz: kostenlose Schnelltests, spätestens ab 14. Juni, Mo-So 10-18 Uhr, ohne Terminvereinbarung, Infopoint, Promenade

Zempin Promenade: kostenlose Schnelltests, Di, Do, Sa: 8-12 Uhr, Mo, Mi, Fr, So: 14-18 Uhr, Terminvereinbarung unter https://schnelltestusedom.de/ oder telefonisch 01744303440, Promemadenweg 1, 17459 Zempin

Hansekogge Koserow: kostenlose Schnelltests Mi 13-17 Uhr, Fr 13-17 Uhr, So 11-14 Uhr, ohne Terminvereinbarung, Wintergarten Hauptstraße 58, 17459 Koserow.

Koserow Kurverwaltung: kostenlose Schnelltests ab 1. Juni, Mo, Mi, Fr, So: 8- 12 Uhr, Di, Do, Sa: 14-18 Uhr, Terminvereinbarung: https://schnelltestusedom.de/ Tel. 01744303440, Kurverwaltung, Hauptstr. 31, 17459 Koserow.

Karls Erlebnisdorf: kostenlose Schnelltests, Mo- So 8-19 Uhr, ohne Terminvereinbarung, Zum Erlebnisdorf 1, 17459 Koserow.

Kölpinsee, Haus des Gastes: kostenlose Schnelltests ab 1. Juni, Di, Do, Sa: 8-12 Uhr, Mo, Mi, Fr, So: 14-18 Uhr, Terminvereinbarung unter https://schnelltestusedom.de/ Tel. 01744303440, Haus des Gastes, Strandstr. 23, 17459 Kölpinsee.

Ückeritz Campingplatz, Parkplatz vor der Rezeption: Schnelltests kostenlos ab 1. Juni Mo, Mi, Fr, So: 8- 12 Uhr, Di, Do, Sa: 14-18 Uhr, Terminvereinbarung unter https://schnelltestusedom.de/ Tel. 01744303440, Am Campingplatz 1, 17459 Ückeritz.

Bansin Bahnhof, hinterer Bereich, Drive-in: Schnelltests kostenlos, ohne Terminvereinbarung

Bansin Badstraße: Schnelltests kostenlos, Parkplatz Badstraße, Bansin

Touristinformation Bansin: Schnelltests kostenlos, ohne Terminvereinbarung,

Bansin Beachhotel: Schnelltests kostenlos, ohne Terminvereinbarung Bergstraße Bansin Sackkanal: Schnelltests kostenlos, ohne Terminvereinbarung

Upstalsboom Heringsdorf: Schnelltests kostenlos, Mo-So 9-18 Uhr, Terminvereinbarung unter https://schnelltestusedom.de/ Tel. 01744303440, Eichenweg 4-5, 17424 Heringsdorf

Grundschule Heringsdorf: Schnelltests in Planung, PCR-Tests. Kosten PCR 132,42 € (Kassenpatient) 151,65 € (Privat), Mo- Fr 8-13 Uhr Terminvereinbarung unter https://www.imdgreifswald.de/de/coronavir us/abstrichzentren/abstrichzentrum-heringsdorf-aufusedom, August-Bebel-Straße 3, 17424 Seebad Heringsdorf

Heringsdorf Fischerweg: Schnelltests kostenlos, ohne Terminvereinbarung

Heringsdorf Kunstpavillon: Schnelltests kostenlos, ohne Terminvereinbarung

Heringsdorf Brauhaus: Schnelltests kostenlos, ohne Terminvereinbarung, Friedensstraße

Heringsdorf Bahnhof: Schnelltests kostenlos, ohne Terminvereinbarung

Heringsdorf Promenade Sportplatz: Schnelltests kostenlos, ohne Terminvereinbarung

Heringsdorf Eichenweg: Schnelltests kostenlos, ohne Terminvereinbarung

Heringsdorf Einkaufscenter: Schnelltests kostenlos, ohne Terminvereinbarung

Heringsdorf Ostseetherme: Schnelltests kostenlos, ohne Terminvereinbarung

Heringsdorf In der alten Apotheke: Zugang über EKZ-Parkplatz, Schnelltests kostenpflichtig 20 € & kostenlose Bürgertests 1x wöchentlich Mo- So 9-18 Uhr Terminvereinbarung unter https://schnelltestusedom.de/ Tel. 01744303440, Delbrückstraße 69, 17424 Heringsdorf

Testcenter Ahlbeck direkt an der Grenze: Schnelltests kostenpflichtig 20 € & kostenlose Bürgertests 1x wöchentlich, Mo-Fr 7-10 Uhr und 14:30-17:30 Uhr, Sa 9-12 Uhr, Terminvereinbarung unter https://15minutentest.de/ ahlbeck/ Swinemünder Chaussee 17, 17419 Ahlbeck

Ahlbeck Promenade Grenzstraße: Schnelltests kostenlos, ohne Terminvereinbarung

Ahlbeck Ostseeplatz: Schnelltests kostenlos, ohne Terminvereinbarung

Ahlbeck Seebrücke: Schnelltests kostenlos, ohne Terminvereinbarung

Ahlbeck Ostender Tor: Schnelltests kostenlos, ohne Terminvereinbarung

Ahlbeck Bahnhof: Schnelltests kostenlos, ohne Terminvereinbarung

Restaurant Remise in Stolpe: Schnelltests kostenlos Mo: 10 - 12 Uhr und Do: 9- 12 Uhr, ohne Terminvereinbarung, Alte Dorfstraße 7, 17406 Stolpe auf Usedom

Städtisches Rathaus Usedom: Schnelltests kostenlos, Di: 9- 12 Uhr und Fr: 10 – 12 Uhr, ohne Terminvereinbarung, Markt 1, 17406 Usedom

TUS Testzentrum Usedom Süd, Drive In: Schnelltests kostenlos Mo- Fr 8 - 18 Uhr, Sa 10 - 14 Uhr, So 14 - 18 Uhr, Terminvereinbarung unter https://aposchnelltest.de/schnelltestusedom?dt=1618571346293, Tel. 0174 6027344, Chausseeberg 1, 17429 Mellenthin

Von Cornelia Meerkatz