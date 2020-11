Wolgast/Koserow

Lockdown: Es ist still geworden auf der Insel Usedom, in Wolgast und im Umland. Vor allem die geschlossenen Restaurants fallen ins Auge. Kein Tellergeklapper, keine hungrigen Gäste, die sich einen Platz suchen. Geöffnet haben Kantinen und Imbisse, die Essen zum Mitnehmen anbieten.

In der Hufeland-Kantine in Wolgast herrscht emsige Betriebsamkeit, auch wenn der Stammtisch der Senioren und alle anderen Plätze leer bleiben. „Weil wir Schulen, Kitas und Pflegeeinrichtungen versorgen, haben wir gut zu tun. Sonst sehe es sehr trübe aus. Von unseren 50 bis 60 privaten Kunden, vorwiegend Rentner, die sonst in der Kantine gegessen haben, kommen zwar etliche und holen ihr Essen. Allerdings würden sie lieber in gemütlicher Runde bei uns sitzen, weil sie in ihrer Wohnung ja zumeist allein leben“, schildert Küchenchef Marco Prielipp.

400 Portionen Schüleressen von Montag bis Freitag

Gekocht werden in der Hufeland-Kantine mit vier Mitarbeitern und vier Fahrern von Montag bis Freitag zwischen 300 und 400 Portionen Schüleressen. Diese werden an die Regionalen Schulen in Lubmin und Karlshagen, die Grundschulen in Kröslin und Kemnitz, die Kitas in Zempin, Loissin und Kemnitz sowie in verschiedene Pflegeeinrichtungen wie das Wolgaster „Haus Paula“ oder die Diakonie geliefert. Außerdem werden noch an die 60 bis 70 Privatessen ausgeliefert.

Viele Wolgaster wüssten nicht, dass man sich täglich hier das Mittagessen holen kann. „Wir haben drei Gerichte zur Auswahl und es gibt auch keine lange Schlangen. Bei uns sind höchstens zwei Personen im Raum, Mund-Nasen-Schutz ist sowieso Pflicht“, sagt Prielipp. Wer ganz sicher gehen möchte, kann bei Facebook das Gericht auswählen und dort oder per Telefon vorbestellen.

Mehr Privatkunden bei der Inselküche

Sogar mehr zu tun hat die Inselküche in Koserow. Wie deren Chef Friedhelm Lietz sagt, seien seit dem ersten Lockdown im Frühjahr gut 100 neue Privatkunden dazugekommen. Dadurch konnten zwei Mitarbeiter eingestellt werden, die jetzt das Team der Inselküche verstärken.

Beliefert werden Sozialstationen und Pflegeeinrichtungen sowie viele Schulen der Region. Die Schüleressen gehen nach Wolgast, Lassan, Ückeritz, Ahlbeck, Usedom, Zinnowitz und Koserow. Auch die Schulen in Ducherow und Jarmen werden beliefert, „allerdings ist Jarmen wegen der coronabedingten Schließung jetzt erst mal außen vor“, so Lietz.

„Wir nehmen weiterhin Bestellungen entgegen und liefern alles aus. Bei uns braucht niemand etwas abzuholen. Und: Das Besondere ist, dass wir wirklich an sieben Tagen in der Woche arbeiten, also auch sonnabends und sonntags“, sagt der Chef der Inselküche Koserow. Auf der Internetseite der Küche stehen die Gerichte zur Auswahl, die Bestellung kann online oder per Telefon vorgenommen werden.

Bei Sven Kautermann in "Kautis Bistro" gibt es Broiler. Sein Bistro im Ahlbecker Rewe-Markt ist geöffnet. Quelle: Henrik Nitzsche

Deutlich weniger Gäste in der Innenstadt

Auch das Wolgaster Restaurant „Onkel Ben’s“ in Wolgast bietet einen Abholservice von Montag bis Freitag an. Ab 11 Uhr können die leckeren Gerichte, die vorher online oder telefonisch in Auftrag gegeben wurden, abgeholt werden.

„Der Onkel kann modern und klassisch“, sagt Ben Arnold, der Inhaber des Restaurants. „Ab 11 Uhr hüpft beispielsweise leckeres Bauernfrühstück aus der Pfanne, die Kunden mögen Klassisches gerne. Alles wird frisch zubereitet. Deshalb kann es sein, dass es auch mal mehrere Wartende vor der Tür gibt“, sagt er.

Allerdings macht Ben Arnold kein Hehl daraus, dass er inständig hofft, dass sich nach vier Wochen Lockdown alles wieder normalisiert und öffnet. „Die Wolgaster Innenstadt, die ohnehin schon mit dem riesigen Leerstand zu kämpfen hat, hält das nicht lange durch. Wir sehen es an unseren Gästen: Es sind zum Überleben zu wenige und zum Schließen zu viele.“

Kundschaft ja, aber weniger als sonst, weil die Touristen fehlen, das registrieren auch andere Imbisse beim Außer-Haus-Verkauf, etwa „Kautis Bistro“ in Heringsdorf oder McDonald’s Wolgast, wo der Drive-In-Schalter geöffnet ist. Wie alle in der Branche hoffen aber auch sie, dass tatsächlich nach vier Wochen Schluss mit dem Lockdown ist.

„Sollte uns das Weihnachtsgeschäft genommen werden, sieht es für einige in der Branche sehr schlecht uns, um über die Runden zu kommen“, erklärt Ben Arnold.

Von Cornelia Meerkatz