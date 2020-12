Zinnowitz

Das Weihnachtsfest steht vor der Tür und damit auch die Tage der Schlemmerei, des guten Essens und der Gemütlichkeit. Auch wenn die Familienfeiern in diesem Jahr aufgrund der Corona-Einschränkungen nicht besonders groß ausfallen dürften – gegessen wird ja trotzdem.

Wer nicht selbst den Herd einschalten und lieber zum Telefonhörer greifen möchte, um das Essen zu bestellen, dem sind diese Tipps ans Herz gelegt. Die OZ hörte sich um und versuchte nach bestem Wissen alle Restaurants aufzuschreiben, die einen Abholservice anbieten.

Lieferservice in Karlshagen und Trassenheide

In Karlshagen bietet das Hotel Nordlicht einen Abholservice von Speisen zum Fest an. Wer bis 18. Dezember sein Festtagsschmaus bestellt, kann sich auf Ente, Wildbraten, Gänsekeule, Rinderrouladen oder gebratenes Lachsfilet freuen. Das Angebot gilt nur mit Vorbestellung für den 1. und 2. Weihnachtsfeiertag. Telefon: 038371 / 55 441

Im Ostseebad Trassenheide gibt es den Abhol- und Lieferservice vom „Kraftwerker“. Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag gibt es zwischen 11 und 14 Uhr vieles Leckereien, was das Herz begehrt. Angefangen von Fischstäbchen mit Pommes, Schnitzel, Hähnchenbrust bishin zum gebratenen Seelachsfilet ist vieles dabei. Bestellungen werden unter 038371/28196 entgegen genommen.

Lieferservice in Zinnowitz und Sauzin

In Zinnowitz beliefert das Fünf-Sterne-Haus „Palace“ in der Dünenstraße seine Gäste. Das Restaurant liefert seine winterlichen Spezialitäten, sowie Softdrinks, Bier und Weine jeweils am Heiligabend von 16 Uhr bis 20 Uhr, sowie vom 25. bis 27. Dezember von 12 Uhr bis 18 Uhr. Vorbestellungen sind täglich von 9 bis 15 Uhr möglich. Auf der Speisekarte stehen kleine Vorspeisen, Hauptgänge wie Zanderfilet, Entenkeule, Entenbrust sowie schmackhafte Desserts. Liefergebiet: Zinnowitz, Trassenheide/ Zempin. Selbstabholung ist möglich, bei einer Lieferung wird ein Aufschlag von fünf Euro fällig. Telefon: 038377/3960.

In Sauzin bietet der „Dorfkrug“ am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag zwischen 10 und 15 Uhr einen Abholservice an. Im Angebot stehen unter anderem Ente, Ochsenbäckchen, Wildbraten oder auch Zanderfilet. Dazu gibt es Rotkohl, Klöße und Salzkartoffeln. Bis Montag werden die Bestellungen unter 0162/9038522 oder 0162/2430522 angenommen.

Lieferservice in Zempin und Ückeritz

In Zempin gibt es bei „Fischer un sin Fru“ in der Hauptstraße die Möglichkeit, sich zwischen dem 27. Dezember und 3. Januar Essen abzuholen. Ausgenommen ist in der Zeit der 31. Dezember. In der Zeit von 12 bis 14 Uhr und von 17 bis 20 Uhr sind Abholungen möglich. Bestellungen sind unter 038377/40054 möglich.

In Ückeritz bietet das „Deutsche Haus“ am 22. und 23. Dezember einen Abholservice von Speisen an. Jeweils von 14 bis 18 Uhr bietet das Restaurant eine Auswahl von Speisen für die Weihnachtsfeiertage zum abholen an. Um die Umwelt zu schonen, bitten die Köche darum, Töpfe und Behälter mitzubringen. Das Essen kann dann einfach auf dem eigenen Herd erwärmt werden.

Lieferservice in Heringsdorf , Wolgast und Groß Ernsthof

In Heringsdorf bietet das Restaurant „Da Claudio“ einen Abholservice nach den Weihnachtsfeiertagen an –und zwar vom 27. Dezember bis 2. Januar von 16 bis 19 Uhr. Im Angebot stehen unter anderem Antipasti-Platten für zwei Personen, diverse Pastagerichte und Desserts. Bestellungen sind unter 038378/801876.

Im Speicher Wolgast wird den Gästen zwischen dem 25. und 31. Dezember ein Abholservice angeboten. Mittags von 12 Uhr bis 14 Uhr und Abends von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr gibt es verschiedene Gerichte zum Mitnehmen/Abholen. Darunter sind u. A. Rinderrouladen, Schweineschnitzel, Wildschweingulasch, Wildlachsfilet sowie die Entenkeule. Bestellungen werden drei Tage vor der Abholung unter 03836/2338550 entgegen genommen.

In Wolgast bietet die Pension Kirschstein ebenfalls einen Lieferservice an. Auf der Festtagskarte stehen unter anderem Filetgeschnetzeltes, Edelgulasch vom Hirsch, Gänsekeule mit Rotkohl, Entenbrust oder auch Rehbraten. Bestellungen werden bis 21. Dezember unter 0157/53613952 oder maxkirschstein0@gmail.com entgegen genommen. Das Restaurant liefert vom 24. bis 26.12 von 11 bis 14 Uhr sowie von 17 bis 21 Uhr aus.

In Groß Ernsthof bietet der Gasthof und Restaurant „Zum Himmel“ über die Feiertage einen Abholservice an. Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag sowie bis in das neue Jahr hinein gibt es unter anderem knusprige Gänsekeule, geschmorte Gänsebrust oder auch Ente. Telefonische Bestellungen müssen mindestens 24 Stunden vorher unter 03836/233545 aufgegeben werden.

