Bansin/Trassenheide/Wolgast

Ihr Job ist es, Reisen zu verkaufen und für Menschen die schönste Zeit des Jahres zu gestalten. In diesem Jahr hat sie das Gegenteil gemacht – machen müssen. „Ich habe mit den Kunden versucht, wieder aus dem Vertrag zu kommen“, sagt Sabine Beckhoff vom gleichnamigen Reisebüro in Bansin. Statt Hotelzimmer zu reservieren und Flüge zu buchen, ging es um die Rückerstattung durch das Coronavirus stornierter Reisen. Und das waren viele.

Sie gehört einer Branche an, die besonders von der Pandemie betroffen ist. Während Restaurants und Hotels nach dem großen Lockdown im Frühjahr wieder öffnen und zu einem fast normalen Geschäftsbetrieb – mit all den Hygieneeinschränkungen – übergehen konnten, kämpfen Reisebüros immer noch mit der schwierigen Lage.

Anzeige

„Keine Einnahmen, das ist schon frustrierend“

Arbeit ist da, aber ohne Provision: „Ich habe noch immer mit Stornierungen zu tun. Und die Kunden zu informieren, welche Gebiete bereist werden können, wo die Corona-Ampel auf Rot steht oder ob Hotels geschlossen und Flüge gestrichen sind“, sagt Sabine Beckhoff. „Keine Einnahmen, das ist schon frustrierend. In der Branche spricht man von einem Umsatzeinbruch von 80 Prozent. Ich liege bei 90 Prozent. Das ist eine Katastrophe“, so die Reise-Expertin, die seit 13 Jahren ihr Geschäft betreibt.

Lesen Sie auch: Liveblog zur Corona-Lage in MV: Was alles abgesagt wird und welche Regeln jetzt gelten

Trotzdem schiebt sie keinen Frust in Richtung Berlin: „Unsere Politik versucht zu helfen. Für den Virus kann niemand was, Gesundheit geht vor“, meint Sabine Beckhoff. Dabei hatte sie im November wieder mal Buchungen – Städtereisen, Nordsee-Inseln und den Harz. „Das ist alles wieder hinfällig. Auch wenn es teilweise ein Chaos war, ich werde dennoch weitermachen.“

Situation ist vergleichbar mit Berufsverbot

Da ist sich der Wolgaster Hartmut Specht nicht so sicher. „Ich sehe gegenwärtig keine Zukunft und werde mich erstmal bis Jahresende retten. Dann sehen wir weiter“, sagt der Inhaber vom Reisecenter Wolgast. Für ihn ist die Situation vergleichbar mit einem „Berufsverbot. Wo soll man die Hoffnung hernehmen, wenn man quasi ein Jahr lang totgelegt wird.“

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand.

2002 hat er sich mit dem Reisecenter im Kleeblattcenter der Stadt selbständig gemacht. „Klar, es gab immer mal wieder Höhen und Tiefen durch Pleiten von Veranstaltern oder Fluggesellschaften. Aber so etwas noch nicht.“

Reisen 2021: „Blick in die Glaskugel“

Im Herbst, wenn es die saisonmüden Vorpommern in die Wärme zog, lief das Geschäft, so Specht. „Diesmal zog es die Menschen nach Brandenburg, Niedersachsen oder Schleswig-Holstein. Urlaub ja, aber möglichst in der Nähe, falls es wieder neue Verordnungen gibt. Selbst Rügen-Reisen habe ich verkauft.“

Bis zum Sommer hatte der Wolgaster im Reisecenter noch eine Auszubildende. „Sie hat zum Glück ihren Abschluss gemacht. Eigentlich wollte ich einen neuen Azubi einstellen, unter den derzeitigen Bedingungen macht das keinen Sinn. Für 2021 traut sich kaum einer zu buchen.“

Auch interessant: Auf dieser rechtlichen Grundlage werden in MV Corona-Schutzmaßnahmen getroffen

Reisen 2021 –für Angela Lange vom Ostsee-Reisebüro in Wolgast ist das wie „der Blick in eine Glaskugel“. Wir erwischen sie am Telefon, als sie gerade die Kataloge für den Sommer 2021 auspackt. In diesem Sommer hieß es für sie, Reisen rückabwickeln. „Ich habe sehr viel mit Kunden gesprochen, nur ging es da um die Beratung, wie sie ihr Geld zurückbekommen können.“

Harz statt Kanaren

Dass sie vereinzelt geplante Flugreisen auf die Kanaren zum Harz-Urlaub umbuchen konnte, habe an der dramatischen Gesamtsituation nichts geändert. „Wenigstens haben viele Reiseveranstalter mit kurzfristigen Stornierungsmöglichkeiten reagiert, um beim Buchen flexibler zu sein. Das große Problem bleibt – die Menschen sind verunsichert.“

Sophie Maus musste im Frühjahr ihr Reisebüro in Zinnowitz schließen. Quelle: Henrik Nitzsche

Dafür macht Sophie Maus vom gleichnamigen Trassenheider Reisebüro vor allem die Politik verantwortlich. Sie nimmt kein Blatt vor dem Mund: „Die Corona-Maßnahmen sind unverhältnismäßig, die Verordnungen nicht rechtens. Derzeit rollt eine Klagewelle übers Land, so dass ich damit rechne, dass das Ganze früher beendet ist.“

„Haben um jede Buchung gekämpft“

Mit dem ersten Lockdown im Frühjahr machte Sophie Maus ihr zweites Reisebüro in Zinnowitz dicht. „Zu dem Zeitpunkt lief es schon grottenschlecht, das ist so geblieben. Wir haben versucht, um jede Buchung zu kämpfen. Es ist aber aussichtslos, wenn man größtenteils vom Auslands- und Kreuzfahrtgeschäft lebt. Wir haben in unserem Job nun mal keine Alternative“, beklagt die Trassenheiderin, die auf die Krise – übrigens wie andere Büros auch – mit verkürzten Öffnungszeiten reagiert hat.

Ihre beiden Angestellten sind in Kurzarbeit. Ihr Blick nach vorn ist düster: „Die Buchungslage für 2021 ist schlecht. Wir werden als GbR überleben. So lange es im Winter keine Ziele in die Wärme gibt, haben wir kaum Aussicht auf Umsätze. Die Leute haben keine Lust auf Maskenpflicht und Quarantäne. Sie wollen einfach Urlaub machen.“

Lesen Sie auch

Von Henrik Nitzsche