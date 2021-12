Wolgast

Jetzt geht es in den Endspurt in der OZ-Weihnachtsaktion: Mittlerweile ist das Spendenkonto fünfstellig geworden dank der vielen Spenden unserer OZ-Leser und der zahlreichen Firmen der Region. Sie alle loben den Spendenzweck – nämlich die Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit in der Region. Deshalb beteiligt sich die Wolgaster Hafengesellschaft mit 750 Euro an der Aktion.

Gemeldet hat sich auch die Firma Plückhahn aus Wolgast, die sich mit 1000 Euro an der Spendenaktion beteiligen. Reinhard und Raik Plückhahn waren besonders begeistert von der Idee, weil sich die Jugendlichen aus dem Jugendhaus „Peenebunker“ selbst für die Gesellschaft einbringen und in den Anlagen den Musikpavillon auf Vordermann bringen. „Ich finde das großartig und dieses Engagement muss wertgeschätzt werden“, meint Reinhard Plückhahn. „Zugleich sehe ich die Unterstützung für die Kinder und Jugendlichen als zwingend erforderlich an, denn wegen der Coronamaßnahmen sind ihnen jetzt wieder zahlreiche Betätigungsmöglichkeiten genommen. Wenn wir ihnen mit der Aktion einige Wünsche erfüllen können, finde ich das gut“, ergänzt Sohn Raik.

Die Aktion unterstützt haben außerdem: Elfi und Wolfgang Thomas (100 Euro), Sigrun Borchardt (20), Andrea Boese (5), Siegfried und Gudrun Schmidt (25), Norbert Elfenbein (40), Heidemarie Möbis (20), Petra Janzen (20), Mario und Marika Guddat (50), Gerhard und Sigrid Schlieter (20). Weitere Spender folgen.

Bitte helfen auch Sie, liebe Leser, mit einer Spende, dass sich die Wünsche der Kinder und Jugendlichen aus den verschiedenen Jugendclubs/Freizeitzentren erfüllen.

SPENDENDKONTO

Empfänger: Förderverein Lions Club „Philipp Otto Runge“ WolgastIBAN: DE85 1506 1638 0101 0060 61Kreditinstitut: Volksbank VorpommernStichwort: Helfen bringt Freude

