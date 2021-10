Wer ganz in Familie Spaß haben möchte, ist am Sonnabend in Krummin richtig, wenn auf dem Gelände der Wildfleischerei Fröhlich mit Hilfe des Elisenparkes Greifswald „Theo, der Zauberklecks“ unterwegs ist. Doch auch Halloweenfans und Kulturinteressierte kommen auf ihre Kosten.