Wolgast

Was machen Sie an diesem Wochenende? Noch einmal in der Ostsee abtauchen, sonnen, grillen, Radfahren? Ich empfehle auf alle Fälle auch eine Fahrt mit dem Ausflugsschiff „Der Stralsunder“ vom Wolgaster Stadthafen aus. Sie ist einzuordnen in Kategorie „Die Heimat wiederentdecken“, was ja in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie der große Renner ist. Doch die Fahrt mit dem altehrwürdigen Schiff bietet mehr, nämlich auch gleich noch höchst unterhaltsamen Geschichtsunterricht.

Dafür sorgt Kapitän Harald Bork mit seiner markanten Stimme mit dem rollenden R. Der 58-Jährige fährt seit zwölf Jahren von Wolgast aus auf dem Peenestrom in Richtung Peenemünde oder in Richtung Achterwasser. Das Schiff, mittlerweile 63 Jahre alt und mit einem Tiefgang von 1,47 Meter, bietet insgesamt 100 Personen auf dem Ober- und Unterdeck Platz. „Wir fahren natürlich jetzt unter Einhaltung der Abstandsregeln mit deutlich weniger Gästen. Aber wir sind froh, dass wir seit Pfingsten überhaupt wieder fahren können“, macht Bork deutlich.

Anzeige

Ziemlich viel Betrieb auf dem Peenestrom: Von kleinen Jollen und Motorbooten bis hin zu schmucken Seglern und großen Pötten begegnet einem alles. Quelle: Cornelia Meerkatz

Weitere OZ+ Artikel

Einmal durch die geöffnete Peenebrücke fahren

Ausflugsfahrten mit dem Stralsunder dauern in der Regel zwischen zwei und zweieinhalb Stunden und begeistern das Mitfahrenden, denn die Insel Usedom und auch Wolgast von der Wasserperspektive aus zu sehen, hat etwas Besonderes. Da entdeckten selbst Alteingesessene Ecken, in die man sonst nicht kommt. Allein schon die Fahrt durch die einmal geschlossene und einmal geöffnete Peenebrücke. Letzteres hat etwas Gigantisches.

Zu den besonderen Fleckchen gehören bei der Fahrt gen Peenemünde auch die Wolgaster Gustav-Adolf-Schlucht und der idyllische Hafen von Zecherin bei Wolgast sowie die Fahrt in den Haupthafen von Peenemünde. Das dieselbetriebene russische U-Boot sieht noch riesiger aus als von Land, genau wie das frühere Kraftwerk auf dem Gelände des HTM.

Nicole Bork bewirtet auf dem "Stralsunder" während der Fahrten die Gäste. Quelle: Cornelia Meerkatz

Harald Bork bereichert die Fahrten nicht nur mit geschichtsträchtigen Fakten, sondern auch mit kleinen Schmunzel-Geschichten. Seine Frau Nicole, die an Bord für Getränke und den kleinen Imbiss zuständig ist, kann noch immer darüber lachen. Die 55-Jährige meint, das der Käpitän da genau in seinem Element sei. Denn egal, in welche Richtung der „Stralsunder“ schippert, er habe immer was zu berichten.

Das trifft bei Usedomer Steilküstenfahrt in die Krumminer Wiek vorbei am Vogelschutzgebiet bis hin zur Halbinsel Gnitz ebenso zu wie bei der Achterwasserrundfahrt, die vorbei an der Peene-Werft, dem Südhafen und den Fischerdörfern Ziemitz, Neeberg und Krummin mit Blick auf die Peenestadt Lassan und dem Weißen Berg führt.

Probieren Sie es einmal aus: Die Wolgaster Personenschifffahrt ist für Anfragen und Buchungen zu erreichen unter Telefon 0170 –52 06 380, per Mail unter info @ schiff-usedom.de und im Netz auf www. schiff-usedom.de.

Von Cornelia Meerkatz