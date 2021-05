Heringsdorf

Am Sonntag ist Muttertag! Für die Floristen der Region gehört dieser Tag zu den wohl umsatzstärksten Tagen des Jahres. Abseits der Blumen und Gestecke in Discountern gibt es auf der Insel Usedom eine ganze Reihe von Blumenfachgeschäften, die am Wochenende auf Kundschaft warten. Hier ein Überblick:

Im Blumenhaus Kruse in Ahlbeck ist am Samstag und Sonntag jeweils von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Eine weitere Anlaufstelle in Ahlbeck ist die Blumenhandlung von Ilona Grünberg in der Seestraße. In Heringsdorf sind Karsten und Henry Unger am Start, um die Kunden am Samstag von 9 bis 16 Uhr zu bedienen. Die Inselgärtnerei Kühn in Alt Sallenthin hat am Samstag von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

Die Blumenwerkstatt Kühn in Bansin öffnet am Samstag von 9 bis 12 Uhr. In Koserow öffnet „Sandras Blumenstübchen“ in der Siemensstraße 1 am Samstag von 10 bis 14 Uhr. Das Geschäft „Rosen und Dorn“ in der Neuen Strandstraße Zinnowitz öffnet am Samstag von 9 bis 11 Uhr für seine Kunden. Die Zinnowitzer Gärtnerei Wuttig hat heute von 8 bis 13 Uhr geöffnet.

Diese Läden haben in Karlshagen und Wolgast geöffnet

In Karlshagen gibt es gleich zwei Geschäfte, die für die Kunden öffnen. Auf der einen Seite öffnet die Gärtnerei Aurin ihr Geschäft am Samstag und Sonntag jeweils von 9 bis 12 Uhr, auf der anderen Seite gibt es Eichlers Eck, welche von am Samstag von 9 bis 18 offen haben.

In Wolgast öffnet Blumentritt in der Baustraße von 9 bis 14 Uhr. Blumen Hoffmann in Wolgast in der Bahnhofstraße öffnet am Wochenende jeweils von 8 bis 12 Uhr. Susis Blumentraum in der Wolgaster Wilhelmstraße öffnet am Samstag von 8 bis 11 Uhr.

Von Hannes Ewert