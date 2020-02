Usedom vor 100 Jahren: Frau Vom Güterzug getötet

Usedom

Unter der Überschrift „Vom Güterzug getötet“ enthielt die Lokalzeitung „Wolgaster Anzeiger vom 12. Februar 1920, also vor exakt 100 Jahren, unter anderem folgende Unglücksmeldung aus Usedom:

Ein Bild aus alten Zeiten: Die Karniner Brücke auf der Bahnstrecke Ducherow-Swinemünde. Quelle: privat

„Ein schrecklicher Unglücksfall, dem ein junges Menschenleben zum Opfer fiel, ereignete sich am Samstagabend auf der Bahnstrecke Ducherow– Swinemünde. Als die etwa 20 Jahre alte Verkäuferin Else Boortz, Tochter des Bahnwärters Boortz in Wärterhaus 8, auf dem Nachhausewege die Bahnstrecke benutzte, muss ihr kurz vor ihrem Ziele der Personenzug von Ducherow her entgegengekommen sein. Um diesem auszuweichen, ist sie wahrscheinlich auf das Nebengleis hinübergegangen, ohne zu beachten, dass auf diesem aus entgegengesetzter Richtung von Usedom aus der Güterzug herankam, der die Unglückliche dann erfasste und in der grässlichsten Weise zermalmte.“

Von Tom Schröter