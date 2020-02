Erneut haben in der Nacht zu Montag in Wolgast Müllcontainer gebrannt. Steckt ein Serienbrandstifter dahinter? Immer wieder wurden in den letzten Monaten in der Stadt Feuer gelegt. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wolgast löschten die Flammen. Auch der Kriminaldauerdienst der Polizei kam zum Einsatz.