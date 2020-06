Usedom vor 120 Jahren: Zinnowitzer Handwerker-Innung formiert sich

Zinnowitz

Am 26. Juni 1900, vor 120 Jahren also, berichtete der „Wolgaster Anzeiger“ über personelle Neuigkeiten in der organisierten Zinnowitzer Handwerkerschaft:

„Bei der am Sonntag stattgehabten Versammlung des Vorstandes der Zinnowitzer Handwerker-Innung und der Gesellenschaft wurden Herr Rud. Behrend zum Altgesellen und die Herren Hermann Schumann, Bernhard Fröhlich, Paul Schultz, Fritz Knuth und Franz Steffen zu Mitgliedern des Gesellenausschusses gewählt.

Der Ausschuss für das Gesellen- und Herbergswesen besteht aus Friseur Braune als Vorsitzendem, Bauunternehmer Hoppach und Malermeister Behrend als Arbeitgeber und Maurer Rud. Behrend und Bernhard Fröhlich als Arbeitnehmer. Der Ausschuss für das Lehrlingswesen setzt sich zusammen aus Friseur Braune als Vorsitzendem, Bauunternehmer Sadewasser und Schmiedemeister Uecker als Arbeitgeber und Hermann Schumann und Paul Schultz als Arbeitnehmer.“

Von Tom Schröter