Usedom

Mehr Polizeipräsenz, das wünscht sich die Stadtvertretung von Usedom. Die beiden Polizeibeamten, die in der Stadt Dienst tun, würden gute Arbeit leisten, seien aber zu wenig. Denn viele Bürger der Stadt hätten das Empfinden, dass die Polizei in einigen Bereichen zu wenig kontrolliere.

Dazu gehört nach Auffassung der Usedomer Stadtvertreter der Bereich des neuen See-Centers. „In unserem neuen Hafen liegen viele hochwertige Boote. Das kann schon Begehrlichkeiten wecken“, formuliert es Bürgermeister Jochen Storrer. Er bittet daher, dass die Polizei bei ihrer Streifentätigkeit in den Abend- und Nachtstunden auch im Bereich des neu gebauten Hafens nach dem Rechten schauen.

Personalaufstockung ist nicht drin

Gunnar Mächler, Chef der Anklamer Polizeiinspektion, und André Stegemann, der das Polizeirevier in Heringsdorf leitet, das für die Stadt Usedom mit zuständig ist, nehmen die Wünsche ernst. Sie sicherten zu, dass der Hafen künftig mit kontrolliert wird. Zugleich machte aber Polizeidirektor Gunnar Mächler auch deutlich, dass eine Aufstockung des Personals, also mehr Polizeibeamte für die Stadt Usedom, nicht drin sind.

Als Inspektionsleiter habe er nur ein begrenztes Personalkontingent zur Verfügung. Das werde entsprechend der zu leistenden Aufgaben in den jeweiligen Bereichen aufgeteilt. Das Polizeirevier in Heringsdorf, das für die gesamte Insel Usedom zuständig ist, habe etwa 50 Mitarbeiter. „Damit müssen wir eine Besetzung rund um die Uhr hinbekommen. Wenn mehr Kollegen für die Stadt Usedom vorgehalten würden, fehlen sie an anderen wichtigen Stellen“, erläuterte er. André Stegemann versicherte, dass die Kollegen schnell und gründlich arbeiten und sich die Usedomer um ihre Sicherheit nicht sorgen müssen.

Von Cornelia Meerkatz