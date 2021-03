Usedomer Achterland: Diese maroden Kreisstraßen werden 2021 saniert

Dargen/Prätenow/Katschow

Tiefe Schlaglöcher, Bodenwellen und fehlender Randstreifen – Mensch und Material sind gefordert, wenn sie auf dem Verbindungsweg von Prätenow nach Dargen unterwegs sind. Ein Begegnungsverkehr ohne Verlassen der Fahrbahn ist schon lange nicht mehr möglich.

Weil sich die Kreisstraße 44 in diesem Bereich in einem katastrophalen Zustand befindet, soll der Abschnitt von Prätenow über Dargen bis zur Bundesstraße 110 nun ausgebaut werden. „Voraussichtlich ab Juni 2021“, teilt Kreissprecher Achim Froitzheim mit. Auf einer Länge von rund 2,2 Kilometer soll die Fahrbahn neuen Asphalt bekommen. Die geplanten Breiten der Fahrbahn liegen außerorts bei fünf, innerorts bei sechs Metern.

Bevor die Straßenbauer anrücken, wurden entlang der Fahrbahn schon Bäume abgenommen. „Nach dem 1. März dürfen Bäume nur in Ausnahmefällen gefällt werden und zwar wegen der brütenden Vögel“, so Froitzheim. Für den Eingriff in die Natur sind Ausgleichsmaßnahmen notwendig. Für die Maßnahme sollen rund 70 Bäume gepflanzt, zwei Gewässerdurchlässe fischottergerecht umgebaut werden“, so der Kreissprecher. Dazu werden Ausgleichszahlungen geleistet.

Kritik am Eingriff in die Natur

Was nach dem Einsatz der Motorkettensägen übrig geblieben ist, liegt noch am Straßenrand. Der Eingriff in den Baumbestand sorgt nun für Kritik: „Warum musste man so massiv eingreifen? Wir reden hier doch nicht über eine Bundesstraße“, sagt Volker Simon aus Dargen.

Er betreibt einen kleinen Hof und sorgt sich um den Charakter des Dorfes. „Mit diesen alten Bäumen ist der verloren gegangen. Unsere alte Dorflinde musste fallen, die ortsprägende Rotdornenhecke und zig junge Linden und Ebereschen auch. Jetzt werden hier in den folgenden Jahren keine alten Bäume mehr rauschen und Vögel ihre Liedchen trillern können. An einem nebeligen Montag anzukommen und sich über die Bäume herzumachen, hatte was von einem Überfall“, beklagt Simon.

In diesem Jahr soll die Ortsdurchfahrt Katschow saniert werden. Quelle: Henrik Nitzsche

Dass die Straße gemacht werden muss, sei unbestritten, so der Dargener. „Der Straßenausbau in der gleichen Breite hätte doch sicher gereicht.“ Das wäre auch der Wunsch des Bürgermeisters gewesen. „Einfach Asphalt rüberziehen und fertig“, sagt Detlef Wenzel. „Ich bin aber heilfroh, dass diese Straße endlich saniert wird. Seit Jahren reden wir davon.“

Schnell Asphalt rüber – so einfach geht das nicht. „In Dargen wird zur Ableitung des auf der Straße anfallenden Niederschlagswassers eine neue Kanalisation verlegt“, so der Kreissprecher. Für die Baumaßnahme bekomme der Landkreis Fördermittel aus dem Interreg-Programm der EU. Die geschätzten Baukosten liegen bei rund 1,1 Millionen Euro.

Neuer Belag für Katschower Ortsdurchfahrt

Allein für den Straßenbau hat der Landkreis Vorpommern-Greifswald in seinem Doppelhaushalt 2020/2021 rund 20 Millionen Euro eingeplant. Und darin enthalten ist eine weitere Baumaßnahme in der Gemeinde Dargen. Für rund 830 000 Euro soll die Ortsdurchfahrt in Katschow (Kreisstraße 39) saniert werden. Das alte Kopfsteinpflaster soll durch einen Asphaltbelag ersetzt werden. „Gebaut wird auf einem Stück von etwa 430 Metern. Die Ausbaubreite der neuen Fahrbahn beträgt sechs Meter. Diese Breite kann jedoch aufgrund der beengten Platzverhältnisse im öffentlichen Raum nicht durchgehend realisiert werden“, so der Kreissprecher.

Straßenbegleitend ist ein überfahrbarer Gehweg in einer Breite von 1,60 Meter bis 2,30 Meter geplant. In der Ortsdurchfahrt soll eine Niederschlagswasserkanalisation neu verlegt werden. In Verbindung mit dem Straßenbau werden Trinkwasser- und Gasleitungen verlegt. Zudem werde die Straßenbeleuchtung erneuert

Auch in Katschow mussten wegen der Baumaßnahme einige Bäume gefällt werden. „Ausgleichsmaßnahmen werden hier hauptsächlich durch Ausgleichszahlungen realisiert. Zwei Bäume werden als Ersatz gepflanzt“, sagt Froitzheim.

Von Henrik Nitzsche