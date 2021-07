Usedomer Bäckermeister zeigt, wie 1500 Brötchen in einer Nacht entstehen

Ahlbeck

Kleine Schweißperlen stehen auf der Stirn von Thore Heinrich. An seinem Arbeitsplatz ist es nämlich fast immer warm und der 24-Jährige kennt eigentlich keinen Stillstand. Auf der anderen Seite muss Teig anrührt werden, auf der anderen Seite können die Brötchen aus dem Ofen geholt werden. Und dann sind da auch noch die Bestellzettel, die abgearbeitet werden sollen. Eigentlich bräuchte der Bäckermeister noch drei bis vier Arme mehr, um die Arbeit zu schaffen. Füße und Beine sind ständig in Bewegung, um alle Knöpfe und Hebel zu kontrollieren. Alles sieht sehr routiniert aus.

Sieben Monate Lockdown brachten Schlafrhythmus durcheinander

Es ist 2 Uhr nachts in der Backstube vom Hotel „Das Ahlbeck“. Seit mittlerweile vier Stunden rotiert Thore Heinrich zwischen all den Geräten. Die Öfen haben eine Temperatur von mehr als 230 Grad Celsius. Wenn man ihn fragt, wann er zum letzten Mal einen kompletten Tag bei Tageslicht gearbeitet hat, muss er lange überlegen. Seit seiner Ausbildung kennt er eigentlich nur eine Tageszeit, um Brötchen, Brot und Co. herzustellen – nachts. Die sieben Monate Corona-Lockdown haben seinen Rhythmus völlig durcheinandergebracht. „Ich musste mich in den ersten beiden Wochen wieder an die neue Schlafzeit gewöhnen.“ Die Corona-Zeit verbrachte er oft mit joggen, wandern und viel spazieren gehen.

Die Zwiebelbrötchen sind bei den Gästen sehr beliebt. Quelle: Hannes Ewert

Bis zum Morgen entstehen in der Backstube 1500 Brötchen

Rund 1500 unterschiedliche Brötchen, fünf verschiedene Brote und vier bis fünf unterschiedliche Sorten Kuchen muss er bis zum Morgengrauen zubereitet haben. Gegen 7 Uhr finden sich die ersten Hotelgäste am Frühstücksbüfett ein und suchen nach den besten Leckereien. In dieser Jahreszeit ist das Hotel fast bis auf das letzte Bett ausgebucht.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Bäcker ist ein Beruf mit Leidenschaft“

Bei Thore Heinrich gibt es keine Fertigprodukte, die nur im Backofen aufgewärmt werden. Jedes Brötchen wird per Hand geformt und der Teig mit eigenen Mischungen angerührt. Echtes Handwerk! „Der Bäcker ist ein Beruf, welchen man mit Leidenschaft machen muss, sonst funktioniert es nicht“, sagt er. Die nächtlichen Arbeitszeiten gehören ebenso dazu. Ohne die Liebe zu dem Beruf könne niemand solche Arbeit machen.

Bisher erschienen:

In dieser Nacht von Samstag auf Sonntag arbeitet Thore Heinrich allein in seiner Backstube. Normalerweise arbeiten neben dem Abteilungsleiter noch ein weiterer Bäcker und eine Konditorin. „Leider hat uns die Konditorin kürzlich verlassen. Wir sind auch gerade auf der Suche nach Personal. Jetzt – mitten in der Hochsaison – ist das natürlich eine ziemliche Herausforderung, da alle Fachkräfte irgendwo eine Beschäftigung haben.“

„Die Bestellungen sind das schönste Lob“

Auch wenn er aufgrund seiner Arbeitszeit kaum Hotelgäste sieht, die sein Backwerk morgens essen, bekommt er dennoch viel Feedback. „Das schönste Lob ist, wenn ich die Bestellzettel kurz vor dem Abreisetag sehe. Oft braucht er einen eigenen Tisch für die gesamten Bestellungen“, sagt er.

Fertigmischungen gibt es nicht – jeder Teig wird vor Ort angerührt. Quelle: Hannes Ewert

In der Regel endet morgens um 6 Uhr die Nachtschicht, manchmal auch etwas später. „Morgens kommen dann die Kollegen und man sieht sich noch kurz“, sagt er. Am frühen Morgen kann er aber noch nicht sofort einschlafen. „Meine Freundin arbeitet auch im Hotel und je nachdem in welche Schicht sie eingeteilt ist, unternehmen wir noch was gemeinsam. Und dann schlafe ich.“ Manchmal nutzt er auch die Zeit, um nach der Schicht noch eine Runde zu joggen.

Von Hannes Ewert