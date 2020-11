Usedomer Bäderbahn: Neue Leitstelle hat Verzögerungen sofort im Blick

Ahlbeck

27 Linien- und elf Reisebusse: Mit diesem Fuhrpark bewerkstelligt der Busbetrieb der Usedomer Bäderbahn (UBB) den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und den Fernreiseverkehr auf und von Usedom. Die Busse der UBB sind damit nicht nur zwischen Ahlbeck und Peenemünde unterwegs, sondern auch bis nach Wolgast, Kröslin und Lubmin sowie auf der Fernlinie bis in die deutsche Hauptstadt Berlin. Auf Usedom sind allein im Inselnorden 101 und im Inselsüden 145 Haltestellen zu bedienen.

Um noch besser den Anforderungen an einen öffentlichen Personennahverkehr gerecht zu werden, arbeitet der Busbetrieb seit seinem Umzug nach Ahlbeck, wo sich der neue Betriebshof befindet, mit modernster Technik, wie der Bereichsleiter Bus Radek Ciepluch berichtet.

So wurden neue Prüfstände für die Busse installiert, die Werkstatt- und die Waschhalle renoviert und eine neue Tankstelle gebaut. Und es wurde eine neue Leitstelle eingerichtet, die zweisprachig arbeitet – immerhin sind an die 30 polnische Busfahrer in Ahlbeck beschäftigt – und wo alle Wünsche, Anfragen und Kritiken auflaufen.

QR-Code an jedem Fahrplanaushang

Anfragen kommen vor allem zu Verspätungen. Der Busbetrieb der UBB hat deshalb auf jedem Fahrplanaushang an jeder Haltestelle einen QR-Code angebracht. Damit können Lehrer, Begleitpersonen der Schüler oder erwachsene Fahrgäste im Handumdrehen feststellen, wo sich gerade der Bus befindet und ob er genau in der Zeit liegt oder Verspätung hat. Die gewünschte Verbindung mit den UBB-Linienbussen kann man sich in der Google Maps-App online auch nach dem Routenplaner-Prinzip ermitteln und anzeigen lassen.

In der Leitstelle kann auf großen Bildschirmen genau der Verkehrsfluss auf Usedom verfolgt werden. Minutiös genau wird angegeben, wann der Bus wo ist und wie viel er vom vorgegebenen Zeitplan abweicht. „Auf diese Weise können wir auch Anrufe exakt beantworten“, erklärt Chefdispatcher Maik Albrecht.

Für die Busse der UBB wurde in Ahlbeck ein neuer Prüfstand errichtet. Quelle: Cornelia Meerkatz

Und es können durch den ständigen Funkkontakt des Fahrers zur Leitstelle die „verlorenen Kinder“ schnell aufgespürt werden – jene Schülerinnen und Schüler, die aus Versehen nach Schulschluss in den falschen Bus gestiegen sind oder die Haltestelle verpasst haben. „Die aufgeregten Eltern sind dann immer schnell beruhigt, wenn sie wissen, dem Kind geht es gut und es kommt unbeschadet nach Hause“, so Albrecht.

Schülerorientiertes Fahren

Morgens von 6 bis 8 Uhr ist der ÖPNV schülerorientiert. Die eingesetzten Buskapazitäten entsprechen den vom Landkreis gemeldeten Schülerzahlen, wobei Ciepluch darauf hinweist, dass dies nicht bedeutet, dass für jeden Schüler ein Sitzplatz vorgehalten werden muss. „Wir achten darauf, dass die Busse nicht rechtswidrig überfüllt sind. Interne Überprüfungen, aber auch Kontrollen durch die Polizei sowie Zählungen in den Bussen haben bisher immer bestätigt, dass alles ordnungsgemäß ist“, betont der Bereichsleiter.

Tagsüber fahren die Busse dann als ÖPNV-Taktverkehr und zum Unterrichtsende dann wieder mit vielen zusätzlichen Bussen, Linien und Fahrten schülerorientiert. Busse, die Schülerbeförderung durchführen, können aber immer auch von anderen Fahrgästen mit genutzt werden, vielfach sogar kostenlos, da es bereits mehrere Gemeinden gibt, die den öffentlichen Personennahverkehr mit der Kurkarte gekoppelt haben. Heringsdorf und neuerdings auch Ückeritz sind Beispiele dafür.

Wachsende Fahrgastzahlen

„Wir befördern in der Saison mit den Schülern täglich um die 5000 Fahrgäste. Viele davon kommen auch aus dem benachbarten Swinemünde“, sagt Ciepluch. Die hohe Anzahl an zu befördernden Gästen hängt natürlich in großem Maße mit der seit Jahren steigenden Zahl an Ferienwohnungen und Gästebetten zusammen. „Zu 36 000 Einwohnern auf Usedom und 40 000 Einwohnern in Swinemünde kommen auf deutscher Seite 66 000 Gästebetten dazu. Allein in Swinemünde gibt es noch mal 17 000 Gästebetten mit radikal steigender Tendenz“, so Ciepluch. In Gästezahlen ausgedrückt bedeutet das für die Insel Usedom 1,2 Millionen Urlauber auf deutscher Seite und noch mal 800 000 auf polnischer Seite.

Immer häufiger Verzögerungen durch Baustellen

Das zu stemmen, ist schon ein riesiger Kraftakt, weiß die Führungsetage des Busbetriebes. Leider ergeben sich nach seinen Worten immer häufiger Unwägbarkeiten auf Usedom, die auch den Busbetrieb an die Grenze des Belastbaren bringen.

Die genannten Unwägbarkeiten – das sind vor allem Baustellen und das häufig zum Stau führende hohe Verkehrsaufkommen durch die Besucher. Beides verursacht erhebliche Verspätungen im Fahrplan. „Und Corona hat das Ganze noch verschärft, da noch mehr Menschen sich für den Urlaub auf Usedom entschieden hatten“, ergänzt Betriebsleiter Andreas Elfroth.

Durch Umleitungen: 751 000 statt 630 000 Fahrkilometer

So hatten im August gleich in den ersten Schultagen wegen neu eröffneter Baustellen auf der B 111 und der extremen Urlauberdichte Schulbusse am Nachmittag bis zu 100 Minuten Verspätung! „Wir haben den Eltern erklärt, dass ja nicht nur Schulbusse ewig im Stau standen und viel später die Haltestellen angefahren wurden, sondern alle Fahrzeuge standen – egal, ob Pkw, Lkw oder Bus. Wir haben da keine Sonderregelung, wir sind normale Verkehrsteilnehmer“, betont Ciepluch.

2016 beinhaltete der Fahrplan 630 000 Fahrkilometer, wegen Umleitungen und zusätzlicher Fahrten waren es am Ende 751 000. Am Ende dieses Jahres werden es über eine Million Fahrkilometer sein. Leider sei festzustellen, dass in den vergangenen Jahren nicht eine einzige neue Straße, Ortsumgehung oder zusätzliche Fahrspur auf Usedom dazugekommen ist, fügt er an. Bereichsleiter Radek Ciepluch nennt daher für die Insel Usedom einen Vergleich: „Die Gästeanzahl ist wie in der Großstadt, das Straßennetz aber ist wie auf dem Dorf.“

Die Leitstelle des Busbetriebes der UBB in Ahlbeck ist telefonisch zu erreichen unter: 038378/49790

