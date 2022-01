Ahlbeck

Weil die Deutsche Bahn papierfrei werden will, wurde mit Beginn des Jahres beim Fahrkartenverkauf im Zug auf digital umgestellt. Wer also in letzter Minute in den Zug einsteigen und erst danach ein Ticket beim Zugpersonal bekommen will, der hat nun schlechte Karten. Seit 1. Januar 2022 ist das in den Fernzügen der Deutschen Bahn nicht mehr möglich.

Hat das Auswirkungen auf die Usedomer Bäderbahn? „Nein, die Änderung der Bahn gilt nur in Fernverkehrszügen. Davon ist die UBB nicht betroffen“, sagt ein Bahnsprecher. Tickets für die Züge der UBB können auch weiterhin in den blau-weißen Zügen erworben werden. Das Personal ist im Zug mit einem mobilen Terminal ausgestattet, das auch einen bargeldlosen Kauf von Tickets an Bord möglich macht. Darüber hinaus gibt es in Heringsdorf und Zinnowitz Reisezentren, in denen Fahrkarten angeboten werden. Gleiches gilt für den Automaten am Bahnhof in Züssow.

Allerdings muss der Reisende mit einem erhöhten Beförderungsentgelt in Höhe von 60 Euro und einer Bearbeitsgebühr von zehn Euro rechnen, wenn er bei Reiseantritt keine gültige Fahrkarte vorweisen kann, obwohl am Bahnhof ein Reisezentrum geöffnet war und er sich nicht umgehend beim Einstige in den Zug beim Zugbegleiter gemeldet hat, so der Bahnsprecher zu den UBB-Bestimmungen.

„In den Zügen der UBB können aber nur Nahverkehrsfahrkarten erworben werden“, sagt UBB-Chef Jörgen Boße. Die UBB verbindet viele Orte auf Usedom – von Zinnowitz über die Kaiserbäder Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck geht es bis ins polnische Swinemünde. Ab Zinnowitz fährt die Bahn auch bis Peenemünde. Die Wagen mit der Welle verkehren auch über Wolgast bis Züssow.

Von Henrik Nitzsche