Bansin

Corona hat auf der Insel Usedom wirtschaftlich gesehen schon etliche Opfer gefordert: Viele Hotels und Pensionen können den entgangenen Verlust aus den Frühjahrsmonaten während der Komplettschließung nicht wieder aufholen. Und nun führen Beherbergungsverbote wieder dazu, dass Urlauber stornieren müssen und die Hotelbranche kaum Geld verdienen kann. Für den Spätherbst und Winter wird eine Insolvenzwelle befürchtet.

In der schwer zu kämpfenden Logistikbranche gibt es auf Usedom bereits Opfer: Ein Unternehmen auf Usedom hat mittlerweile wegen der Coronakrise ganz aufgegeben – das Busunternehmen Jürgens aus Bansin. Für das Unternehmen wurde am 10. Juni der Insolvenzantrag gestellt, zum Insolvenzverwalter wurde der Greifswalder Rechtsanwalt Heiko Jaap bestellt. „Der Antrag wurde vom Eigentümer des 2011 gegründeten Unternehmens, Henry Gürgens, selbst gestellt“, so Jaap.

Anzeige

„Die Busse waren immer ausgebucht“

Am 24. Juli wurde dann das Insolvenzverfahren eröffnet. Nach Aussage des Insolvenzverwalters hat Henry Gürgens alles richtig gemacht. „Der Bansiner Unternehmer hatte drei Reisebusse zu laufen. Mit einem unternahm er mit seinen Gästen Reisen ins Ausland. Die anderen Busse waren in Rostock stationiert und fuhren nur für Aida-Gäste. Die Busse waren immer ausgebucht. Beides, Auslandsreise und Aida-Gäste, sind im Frühjahr komplett weggebrochen“, schildert Jaap.

Von einem Tag auf den anderen ohne Einnahmen

Als Jürgens erkannte, dass die gesamte Grundlage seines Unternehmens den sprichwörtlichen Bach runterging, habe er frühzeitig Konsequenzen und die Reißleine gezogen. Ohne Einnahmen sei ihm auch gar nichts anderes übrig geblieben. Jürgens habe daher auch gar nicht erst Coronahilfe beantragt, denn die hätte das Ganze höchstens um vier Wochen verzögert. „Die 9000 Euro, die er erhalten hätte, wäre nicht einmal genug gewesen, um die Raten für die Busse zu bezahlen“, macht Heiko Jaap das Dilemma deutlich. Immerhin koste ein Reisebus um die 400 000 Euro.

Im Falle des Bansiner Busunternehmens seien zwei Reisebusse geleast gewesen, die Leasing-Bank habe die Fahrzeuge bereits abholen lassen. Der andere Bus steht nun zum Verkauf. „Allerdings ist es schwer, in der derzeitigen Krise einen Käufer zu finden“, sagt der Insolvenzverwalter. Verbindlichkeiten gäbe es keine, auch keine Außenstände bei Sozialversicherungsabgaben. Der eine Angestellte der Firma sei entlassen worden.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand.

Dennoch gebe es trotz der Insolvenz wegen der Corona-Pandemie noch eine gute Nachricht: Henry Jürgens hat wieder eine Festanstellung als Arbeitnehmer gefunden.

Von Cornelia Meerkatz