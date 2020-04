Usedomer Einbahnfreunde schlagen Kreisverkehr auf Schienen für die Insel vor

Karnin

Wie geht es weiter mit dem Wiederaufbau der Karniner Brücke? Laut Dr. Günther Jikeli, Vorsitzender der Usedomer Eisenbahnfreunde e.V., macht der Verein aus Anlass des 75. Jahrestages der Sprengung der Karniner Eisenbahnbrücke am 29. April 1945 dem Bund und dem Land Vorschläge für die Zukunft der alten Trasse Berlin-Usedom über Karnin.

Die mit fast drei Millionen Euro in diesem und im nächsten Jahr veranschlagte Vorplanung lässt hoffen, dass wir mit dem Projekt zügig vorankommen. Die Usedomer Eisernbahnfreunde möchten sich aktiv einbringen und setzen auf enge Kooperation mit der Landesregierung, der Bundesregierung und der Bahn.

Kreisverkehr auf Schienen „Rund um Usedom “

Der Vorstand hat jüngst einen Brief an die Ministerpräsidentin von MV, Manuela Schwesig und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer geschrieben und seine Vorstellungen erläutert. Wir dringen darauf, neben der Wiederherstellung des südlichen Abzweiges der Bahntrasse bei Ducherow einen zusätzlichen Abzweig (Gabelung) der Bahn von der Insel aus nach Norden und somit die direkte Anbindung von Anklam, Greifswald und Stralsund zu schaffen.

Damit kann ein attraktiver Kreisverkehr der Bahn „Rund Usedom“ entstehen. Wir erwarten davon eine wesentliche Erhöhung der Wirtschaftlichkeit. Das würde den Autoverkehr drastisch verringern helfen. Wir regen an, eine regionale Studie über den volkswirtschaftlichen Nutzen des Karniner Bahnprojektes für Vorpommern und für das polnische Westpommern in Auftrag zu geben.

Die Usedomer Eisenbahnfreunde bedauern sehr, dass die geplante Veranstaltung zur Zukunft der Eisenbahn-Südanbindung der Insel Usedom mit Vertretern der Bahn, des Landes MV und des Bundes sowie Vertretern der Region am 29. April, also heute, wegen der Coronakrise abgesagt werden musste. Es wäre auch die Gelegenheit gewesen, an die von den Nationalsozialisten an diesem Tage vor 75 Jahren vorgenommene unsinnige Sprengung der Karrniner Brücke zu erinnern und mit Zeitzeugen darüber zu sprechen. Nun erfolgt dies alles schriftlich.

Von Günther Jikeli