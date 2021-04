Ahlbeck

„Jetzt bitte links blinken und dann abbiegen.“ Fahrlehrer Jürgen Kraft aus Ahlbeck gibt seinem Fahrschüler Anweisungen. Der junge Mann am Steuer ist gerade mal 17 Jahre alt und möchte seinen Führerschein machen. Von „möchten“ kann eigentlich nicht die Rede sein, denn er braucht ihn für die Ausübung seines Berufes. Der 17-Jährige ist angehender Sanitärklempner und muss später von Baustelle zu Baustelle fahren.

„Auch der Koch aus Kamminke muss in die Kaiserbäder mit dem Auto“

Der Teenager gehört zu vielen Fahrschülern auf der Insel Usedom, die auf ihren Führerschein angewiesen sind. Fahrlehrer Jürgen Kraft wird deutlich: „Hier auf der Insel Usedom ist eigentlich fast jeder berufsbedingt auf den Führerschein angewiesen. Ob es der Koch ist, der jeden Tag von Kamminke in die Kaiserbäder muss oder die Kosmetikerin, die zu ihren Kunden fährt“, sagt er. Erst kürzlich trafen sich mehrere Fahrlehrer vor der Ahlbecker Seebrücke, um ihren Prostest kundzutun. Ihre Botschaft: „Wir sind systemrelevant.“

„Derzeit ist es so geregelt, dass die Fahrschüler, die kurz vor der Prüfung stehen, noch ihre Ausbildung beenden dürfen. Alle anderen dürfen nur zur Ausbildung kommen, wenn sie den Führerschein berufsbedingt brauchen“, erklärt Kraft die aktuelle gesetzliche Lage. Er bezeichnet die Lage als traurig. „In Hamburg hat man eine Sonderregelung für die Motorradausbildung gefunden. Es ist ja so, dass der Motorradfahrer voraus fährt und wir hinterher. Verbunden sind wir über Mikrophone und einen Kopfhörer“, so Kraft. In Mecklenburg-Vorpommern finden derzeit keine Moped-Ausbildungen statt.

Fahrschulen sind kein Ansteckungsort

Seit 1985 arbeitet der Ahlbecker als Fahrschullehrer und ist seit 30 Jahren selbständig. Die aktuelle Corona-Politik kann er teilweise nur schwer nachvollziehen. „Innerhalb eines Jahres haben wir ja verstanden, wo sich die Menschen anstecken. Dass Fahrschulen ein Ansteckungsort sind, habe ich noch nicht gehört. Im ersten Lockdown hat ein Großteil der Menschen die Maßnahmen noch verstanden – zum Schutz der Gesundheit vieler Mitbürger. Heute ist es so, dass sich die Menschen im Supermarkt die Hacken eintreten, aber das benachbarte Schuhgeschäft darf entweder gar nicht öffnen oder nur nach Vorlage eines Corona-Tests. Das versteht man manchmal nicht mehr“, sagt er.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die angehenden Fahrschüler müssen sich nun von ihrem Arbeitgeber eine Bescheinigung besorgen, dass für die Ausübung ihres Berufes ein Führerschein wichtig ist. „Das Problem ist, dass der öffentliche Personennahverkehr auf der Insel Usedom teilweise nicht gut ist. Wenn jemand aus einem entlegenen Dorf kommt und in eine größere Gemeinde zur Arbeit muss, hat er entweder Pech oder muss sich von Bekannten und Familie fahren lassen.“

Abiturienten und Arbeitslose machen Ausbildung später

Fahrschullehrer Ronald Müller in Zinnowitz möchte in der jetzigen Situation nicht über die Maße hinaus jammern, denn durch viel Umdenken in der Firma konnte er trotz der Corona-Maßnahmen weitermachen. „Der Unterschied im jetzigen Lockdown ist, dass wir weiterarbeiten dürfen. Vorher wurde immer alles stillgelegt. Ausschlaggebend ist eben, dass die Fahrschüler ihren Führerschein berufsbedingt benötigen. Deshalb kann es passieren, dass Arbeitslose, Schüler oder auch Abiturienten durch das Sieb rutschen und die Ausbildung erst später machen dürfen“, sagt er.

Fahrlehrer Ronald Müller aus Zinnowitz unterrichtet sehr viel online. Das wird von den Schülern gut angenommen. Quelle: Hannes Ewert

Online-Schulungen nehmen zu

Müller und sein Team merkten, dass die Online-Schulungen unwahrscheinlich gut angenommen werden. Mithilfe von „Zoom“ werden die Schüler regelmäßig unterrichtet. „Wir bieten unwahrscheinlich viele Klassen an vom Traktor über den Bus bis hin zum Auto“, sagt er. Was Müller allerdings nicht verstehen kann, dass die Motorradausbildung nicht stattfinden darf.

„Da die Menschen nicht mehr in den Urlaub fahren können, gönnen sich einige etwas anderes - zum Beispiel kaufen sie sich ein Motorrad, um damit die Gegend vor der eigenen Haustür zu erkunden. Aber ohne Führerschein kommt man damit nicht weit. Bei der Ausbildung haben wir keinen Kontakt zum Fahrschüler“, erklärt Müller. Gerade bei den steigenden Temperaturen sei es ein vielfacher Wunsch der Fahrschüler, endlich mit der Motorradausbildung zu beginnen.

Einen großen Vorteil – darüber sind sich wahrscheinlich viele Fahrlehrer einig – hat jedoch die Fahrausbildung in der Corona-Zeit: Die Fahrschüler müssen nicht ewig im Stau verharren, sondern können sich auf die eigentliche Ausbildung konzentrieren.

Von Hannes Ewert