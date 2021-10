Usedomer Fischer zu Fangquoten: „Durch hirnrissige Entscheidung wird alles kaputt gemacht“

Ahlbeck/Freest

Den am Dienstag vom EU-Ministerrat in Luxemburg gefassten Beschluss zur nochmaligen drastischen Reduzierung der Fangquoten für Hering und Dorsch in der westlichen Ostsee für 2022 bezeichnet Michael Schütt als „Sargnagel für unsere Küstenfischerei“. „Damit bleiben für die etwa 50 Fischer unserer Erzeugerorganisation Usedomfisch beim Hering insgesamt nur noch rund 68 Tonnen übrig, was bei gerechter Aufteilung für jeden Fischer Einnahmen von etwa 3000 Euro bedeutet – damit kann ich natürlich keine Familie das ganze Jahr über ernähren“, verdeutlicht der Geschäftsführer der Fischereigenossenschaft Peenemündung Freest.

Bei Dorsch, so sagt Schütt, beobachteten auch die Fischer einen Rückgang des Bestandes. „Für den Hering trifft dies bei uns aber nicht zu, weshalb wir die Entscheidung auf EU-Ebene nicht nachvollziehen können“, so der Geschäftsführer, der damit rechnet, dass viele hiesige Fischer die Segel streichen werden.

Denn: Das Thünen-Institut für Ostseefischerei in Rostock erklärt, dass für die Fischerei in der Ostsee auf mehrere Jahre keine Besserung in Sicht sei. „Der Altersdurchschnitt unser Fischer beträgt aber deutlich über 50 Jahre“, betont Schütt, der auch als stellvertretender Vorsitzender des Landesverbandes der Kutter- und Küstenfischer fungiert. „Wenn die Einschnitte bei Hering und Dorsch fünf Jahre lang andauern, dann sind viele raus aus dem Geschäft.“

„Schuld sind nicht die bösen Fischer“

Der Ahlbecker Uwe Krüger arbeitet seit 1975 als Fischer. Quelle: Tom Schröter

Große Sorgen macht sich auch der Ahlbecker Fischer Uwe Krüger. „Mein Enkel will in den nächsten Jahren anfangen zu fischen. Durch solche hirnrissige Entscheidung aus Brüssel wird ihm alles kaputtgemacht“, schimpft der 62-Jährige. Krüger ist sich sicher, dass „nicht die bösen Fischer“ für den Rückgang der Fischbestände verantwortlich seien. „Früher haben allein die Fischer der Ahlbecker Genossenschaft 1000 Tonnen Hering pro Jahr gefangen. Heute steht am Ostseestrand zwischen Karlshagen und Ahlbeck kein Netz mehr im Wasser und trotzdem werden wir als Fischer von der Politik runtergemacht.“

Aus Krügers Sicht sind ganz andere Faktoren ursächlich für die schwindende Fischpopulation. „Die Ausbaggerung des Peenestroms und der Swine und die starke Vermehrung der Robben und der Kormorane gehören zu den Hauptursachen“, meint er. „Auf dem Achterwasser bei Pudagla sind bis zu 7000 Kormorane versammelt; damit ist alles gesagt“, verkündete Uwe Krüger, während er am Mittwochmorgen mit seinem Boot an der Usedomer Innenküste auf Fischfang war. „Vorige Woche habe ich hier noch gut Barsch gefangen. Heute kommt gerade mal ein Barsch auf ein Netz. Die Kormorane haben den ganzen Fisch, insbesondere junge Barsche und Zander, weggefressen. An der Außenküste gibt es schon längst keinen Fisch mehr.“

Am späten Mittwochvormittag herrschte wenig Bewegung im Freester Fischereihafen. Der Kutter „Falke“ legte mit einigen Passagieren zu einer Rundfahrt ab. Quelle: Tom Schröter

Interessenvertretung der Fischer gerät in Gefahr

Wie soll es nun weitergehen? Geschäftsführer Michael Schütt zuckt ziemlich ratlos mit den Schultern: „Am 29. Oktober kommt der Landesverband zusammen. Dann müssen die Mitglieder beschließen, ob der Verband in MV aufgelöst wird oder man sich zum Beispiel mit jenem in Schleswig-Holstein zusammenschließt.“

Fakt sei: Wenn sich die Reihen lichten, steigen automatisch die Beiträge für die verbleibenden Mitglieder, was diese angesichts sinkender Einnahmen in die Bredouille brächte. „Das gleiche Problem haben wir auch in unserer Erzeugerorganisation“, unterstreicht Schütt. „Andererseits: Wenn sich der Landesverband und die Erzeugerorganisation auflösen, wer richtet dann noch Forderungen der Fischer an die Politik?“

Von Tom Schröter