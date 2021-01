Heringsdorf

Oft kennt man nur ihre Gesichter, manchmal auch ihren Namen und jede Region hat sie: Menschen, die bekannt sind, wie ein bunter Hund. Die OSTSEE-ZEITUNG stellt in den kommenden Wochen einige von ihnen in einer kleinen Serie vor. Den Anfang macht ein Mann, der von vielen Menschen zwischen Greifswald und Ahlbeck weiß, wo sie früher gern im Urlaub waren: der Heringsdorfer Volker Knuth.

Durch die Hände des 80-jährigen Fotografenmeisters gingen in über 50 Berufsjahren unzählige private Aufnahmen, die er zunächst als Laborant und später als Inhaber eines eigenen Fotogeschäfts mit angeschlossenem Labor entwickelt hat. Tausende Usedomer lichtete er zudem für Passfotos, Porträts oder auf Hochzeiten ab. Und wer ihn nicht als Fotografen kennt, der hat ihn früher vielleicht Handball spielen sehen – denn das war einst seine zweite Leidenschaft.

Steiniger Weg zum Inselfotografen

Knuth ist ein echtes Kind der Insel, kommt 1940 in Heringsdorf zur Welt. Als er zwei Jahre alt ist, stirbt sein Vater. Als Pilot der Wehrmacht wird er über dem Mittelmeer abgeschossen. Volker Knuth wächst bei seiner Großmutter auf. Schon in der sechsten Klasse wird er Mitglied in einem Fotozirkel und beginnt direkt nach der Schulzeit eine Ausbildung zum Fotolaboranten bei Foto Luckmann in Ahlbeck. Ab 1961 arbeitet er bei der HO, wird schließlich Abteilungsleiter der Fotobetriebe in Heringsdorf und Wolgast.

„Aber dann hab ich angefangen mich umzusehen; ich wollte mich gern selbstständig machen“, erzählt Knuth. „Doch erst mal wurde ich eingezogen zur Armee und als ich zurückkam, hieß es, ich brauche für die Erlaubnis zur Selbstständigkeit 10 Klassen.“ Knuth holt den Schulabschluss mit über 30 Jahren nach und macht die Meisterausbildung auf eigene Kosten. Und der Weg bleibt steinig.

Vom Schwarz-Weiß-Film zum Farbbild

„Das war alles gar nicht so einfach in der DDR“, sagt Knuth. „Ich hatte ja bei Privaten gearbeitet und das hat mir gut gefallen. Ich wusste, was auf mich zukommt und dass ich nicht nach acht Stunden nach Hause gehen kann, aber ich wollte es unbedingt machen. Das kam so aus dem Inneren.“ Knuth erhält die Gewerbeerlaubnis für Bansin, wo ein Fotogeschäft den Betrieb aufgibt. Und steht vor neuen Problemen: Er hat kein Geld und die Gemeinde will ihm keinen Raum zur Verfügung stellen. Ein Freund springt schließlich ein und hilft mit einem Privatkredit. So kann Knuth die Gewerberäume seiner Vorgängerin mit der alten Technik kaufen, doch die ist nichts mehr wert. „Ich habe einen Container bestellt und bei null angefangen. Dann habe ich das Geschäft aufgebaut.“

Anfangs ist er allein, bildet nach und nach aus und hat irgendwann sieben Angestellte. „Damals fotografierte ja jeder noch mit dem Film. Schwarz-weiß.“ Viel Handarbeit für das Labor. „Und dann kam noch die Farbfotografie dazu.“ Knuth erweitert seinen Laden und den Einzugsbereich, hat sogar eine Annahmestelle in Greifswald. „Die schickten jeden Tag Aufnahmen. Da kamen aber Berge, das kann ich ihnen sagen. Und im Sommer kam ja noch der Ansturm der Urlauber dazu. Die wollten ihre Bilder auch gleich nach Hause mitnehmen. Montag haben sie ihren Film abgegeben und Mittwoch bekamen sie ihn wieder.“

Noch in schwarz-weiß: Die Wendezeit auf der Insel hat Volker Knuth in zahllosen Aufnahmen dokumentiert. Quelle: Volker Knuth

Knuth schaut gern auf die Zeit zurück: „Wir haben gut gearbeitet und ich hatte eine ganz dufte Truppe.“ Und dann kam die Wende. „Da wollte ja keiner mehr was von meinen Schwarz-Weiß-Arbeiten wissen.“ Er sucht sich ein Großlabor, das fortan seine Filme entwickelt. „Dann hab ich wieder einen Container bestellt“, sagt Knuth nüchtern. Sein Labor landete darin. Ob er wehmütig ist, wenn er daran denkt? „Ja natürlich, aber sie müssen ja mit der Zeit gehen.“

Digitalisierung läutet Ende des Unternehmens ein

Das macht er und sucht sich 1990 einen neuen Standort in Heringsdorf. Als die Seebrücke fünf Jahre später eröffnet wird, sagt sein Steuerberater: „Dor löppt dat Geschäft. Dor musst du hen.“ Ein weiterer Umzug. Er investiert erneut und kann Bilder nun maschinell sofort entwickeln. „Bis 2003 lief es recht gut, aber dann kam die Digitalisierung immer mehr.“Anfangs will er nicht daran glauben, dass die Zeit der Fotogeschäfte vorbei ist, aber als 2005 die Verlängerung des Mietvertrages ansteht, zieht Knuth an dem Standort die Reißleine. Doch obwohl er bereits im Rentenalter ist, will es ein letztes Mal wissen. „Ich hab mir dann noch mal einen Laden in Ahlbeck besorgt. Hätte ich nicht machen sollen.“ Nach zwei Jahren verkauft er die Einrichtung schließlich und seine letzte Maschine.

Seitdem ist er in Ruhestand: „Ich genieße jetzt meine Hobbys“, sagt er und zählt auf: Er fotografiert noch immer, vor allem Bauprojekte, sammelt alte Ansichtskarten und erkundet mit dem Fahrrad die Insel. „Und ich beglücke meine Familie mit Kalendern.“ Auch bei ihm ist die Digitalisierung eingezogen: Knuth bearbeitet die Bilder am Rechner, druckt und bindet alles zu Hause. „Ja, so hat man sein Tun. Ich weiß gar nicht, wie ich das früher alles unter einen Hut bekommen habe.“ Sein Handwerk lebt indes weiter: Mit Tochter Mandy Knuth hat sich längst die nächste Generation für Hochzeiten und Porträts auf der Insel etabliert.

