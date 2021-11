Zinnowitz

Michael Fröhlich, Geschäftsführer von „Usedomer Wild“ in Neeberg, bekam vor einigen Tagen einen überraschenden Auftrag. Er darf 50 Tüten mit hausgemachter Wurst und Fleisch aller Art verpacken und diese bei einem Kunden der Region abliefern. „Der Kunde wollte eigentlich mit seinen rund 50 Angestellten eine Weihnachtsfeier ausrichten, aber die wurde schon vor vier Wochen abgesagt“, erzählt er. Zu risikobehaftet seien ihm die Corona-Umstände gewesen. Fröhlich freut sich, denn nun landet der Umsatz, welcher eigentlich im Restaurant gelandet wäre, bei ihm.

Ein Kunde bestellte bei ihm 50 Pakete mit Wurst und Fleisch für seine Mitarbeiter, weil die Weihnachtsfeier ausfällt. Michael Fröhlich von „Usedomer Wild“ profitiert nun davon. Quelle: Hannes Ewert

Nun stehen eine Reihe von Firmen und Gastronomen vor der Entscheidung, ob eine Weihnachtsfeier überhaupt noch möglich ist. Wenn die Corona-Ampel im Landkreis Vorpommern-Greifswald von derzeit „gelb“ auf „orange“ springt, bedeutet dies für die Innengastronomie: Jeder hat Zugang, wer geimpft oder genesen ist. Ein Schnelltest zählt dann nicht mehr. Sowohl für die Gastronomen als auch die Firmen wäre dies bitter.

Auftragsbücher für die Weihnachtsfeiern gut gefüllt

„Noch habe ich keine Angst um die reservierten Weihnachtsfeiern“, erzählt Krister Hennige von den Vineta-Hotels in Zempin und Zinnowitz. Die Auftragsbücher seien gut gefüllt und es kommen fast jeden Tag Reservierungen hinzu. Kritik richtet Hennige allerdings nach Schwerin. „Noch sind wir in der glücklichen Lage, dass wir ‚nur‘ die Stufe gelb haben, orange wird allerdings kommen. Dann gilt das 2G-Modell für die Laufkundschaft und das 3G-Modell für Hotelgäste. Noch weiß allerdings niemand, welche Bedingungen bei einer Stufe ‚rot‘ gelten. Da sind wir völlig planlos.“

Stornierungswelle könnte auf uns zukommen

„Ich kann mir schon vorstellen, dass auf unsere Branche in den kommenden Tagen und Wochen noch eine große Stornierungswelle zukommt, wenn die Ampel auf ‚orange‘ springt. Immerhin möchten die Unternehmen all ihre Mitarbeiter zur Weihnachtsfeier einladen – ob geimpft oder ungeimpft“, sagt Anja Raffelt-Schäfer, Chefin der Hanse-Kogge in Koserow. Regelmäßig klingelt bei ihr das Telefon und viele Gäste fragen nach, unter welchen Bedingungen sie noch ihre Weihnachtsfeier stornieren könnten. „Es ist natürlich kein Vergleich zum Weihnachtsgeschäft 2019 – jetzt sind die Leute wesentlich vorsichtiger bei der Buchung“, sagt sie.

Ihre Idee: Sofern es möglich ist, könnte sie auch das Essen zu den Firmen liefern. „Die Frage ist, ob die Unternehmen dafür Kapazitäten haben, aber grundsätzlich wäre das denkbar“, sagt sie. Im Dezember seien es vor allem viele Einheimische, die zum Jahresabschluss noch mal mit ihren Kollegen essen gehen wollen. „Kurz vor Weihnachten kommen dann alle Urlauber wieder.“

Angst, dass das Personal nicht mehr auf Arbeit erscheint

Im Wasserschloss Mellenthin gilt schon seit einer ganzen Weile die 2G-Regel im Restaurant-Bereich. „Ich lasse mich durch all die Verordnungen, Regeln und Vorschriften nicht mehr verrückt machen – die ändern sich so schnell. Wir nehmen die Situation jetzt einfach so, wie sie kommt“, sagt Inhaber Jan Fidora. Für seinen Restaurantbereich hat er sich für das 2G-Modell entschieden. „Es ist auch eine wirtschaftliche Frage, denn bei einem 3G-Modell müssen Abstände noch beachtet werden und da sind die Kosten für Personal und Wareneinsatz höher als die Einnahmen. Es muss auch für uns wirtschaftlich bleiben“, sagt er. Bei einem 2G-Modell können Tisch und Stühle so bleiben, wie sie sind. Fidora rechnet aber damit, dass ein Teil der Weihnachtsfeiern aufgrund der 2G-Regel wieder abgesagt werden.

Angst macht ihm eher der Umstand, dass Mitarbeiter in Quarantäne müssen, weil sie entweder selbst infiziert sind oder Kontakt zu Infizierten hatten. „Es kann sein, dass sich im Kindergarten ein Kind mit Corona infizierte und dann die Mutter mit ihm zu Hause bleiben muss. Und wenn ein Großteil des Personals aufgrund von Quarantäne-Maßnahmen nicht auf Arbeit erscheinen darf, können wir nicht öffnen. Das bereitet mir Sorgen“, sagt er.

Mitarbeiter können der Branche den Rücken kehren

„Wir sind gerade dabei, die gesamte Branche zu zerschießen“, sagt Rolf Seelige-Steinhoff, Chef der Seetelhotels, deutlich. „Es gibt Mitarbeiter, die noch nicht geimpft sind – aus verschiedenen Gründen. Und wenn diese aufgrund ihres Impfstatus nicht zur Arbeit erscheinen, fliegt uns bald alles um die Ohren.“

Gleiches gilt für ungeimpfte Mitarbeiter, die im Falle einer angeordneten Quarantäne keine Lohnfortzahlung mehr bekommen – sie entfliehen womöglich der Branche und beginnen woanders ihren Job. In der jetzigen Phase der vierten Corona-Welle sieht er keine Trendwende bei der Entwicklung der Inzidenzzahlen. „Es muss was dagegen getan werden. Ich will gar nicht daran denken, wenn die Zahlen weiter so nach oben gehen“, erklärt er.

Von Hannes Ewert