Usedomer Gemeindepädagogin über: Im Himmel ist Aufruhr

Insel Usedom

Ich kenne das Gefühl des Ärgers und der Überforderung: Ich will nicht mehr, die anderen sind mal dran! Warum immer ich? Können das nicht mal andere machen?

Im Weihnachtsspiel der Kindergruppe Usedom erlebt es der Engel Gabriel so: „Nicht schon wieder so eine unsinnige Aufgabe! Kann Gott mir nicht einen einfachen Auftrag erteilen? Was soll das? Warum soll ich einer jungen Frau mitteilen, dass sie schwanger wird, nicht von ihrem Verlobten oder von einem anderen Mann, sondern von Gott selbst? Und dann soll dieses uneheliche Kind auch noch König der Welt werden, der Heiland und Retter für alle Menschen. Verrückter geht es kaum noch!“

Die Weihnachtsgeschichte in der Bibel erzählt von dem Widersinnigen, dem Unlogischen und nicht zu Erklärenden: Ja, Gott wird Mensch und als hilfloses Baby geboren. Das Kind Gottes kommt in einem Stall zur Welt und nicht in einem Palast. Das passt doch alles nicht in meine/unsere Vorstellungen. Und dann kommen noch olle stinkende Hirten als erste zum Königskind. Ein leuchtender Stern lockt dann auch noch reiche Männer von auswärts in diese Bruchbude. Das soll mal einer verstehen!

Da passt anscheinend nichts zusammen

Widersprüche wohin man guckt. Da passt doch anscheinend nichts zusammen.

Wer miterleben möchte, wie der Engel Gabriel sich entschieden hat, der besuche doch das Weihnachtsspiel am Sonntag, dem 12. Dezember, um 15 Uhr vor der St. Marien-Kirche in Usedom.

Am Ende des himmlischen Stückes singen alle Mitwirkenden gemeinsam: Fürchte dich nicht, hat der Engel gesagt, Gott ist mit dir, Gott ist mit dir. Auf deinem Weg, an jedem Tag, wo du auch bist und ein Leben lang, ist Gott mit dir. Und die letzten Zeilen des Liedes enden mit: Ich fürchte mich nicht, ich fürchte mich nicht.

Ich wünsche Ihnen gesegnete Adventstage und viel Kraft bei all den Widersprüchen in diesen Zeiten. Und gut kann ich verstehen, wenn auch beim Engelsrap immer wieder der Wunsch an Gott zu hören ist: „Vom Himmel hoch, ach komm doch her. Lieber Gott, ich brauch ihn sehr – einen Engel, der so richtig fetzt!

Vera Bäßmann, Gemeindepädagogin, Evangelische Jugend im Achterland

Von Vera Bäßmann