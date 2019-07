Usedom

Jetzt ist es so weit: Am 29. Juli sollen um 10 Uhr die ersten Boote in den neuen schmucken Usedomer Hafen einlaufen. Damit die Wassersportfreunde die Saison möglichst noch lange auskosten können, haben die Stadtvertreter sich für eine vorzeitige Nutzungsfreigabe entschieden. Fertig und behördlich abgenommen sind auch die Bootsanlegestellen für Dauerlieger, Gastlieger und Fahrgastschiffe. Zu diesem kleinen festlichen Akt sind die Bürger herzlich eingeladen. Eingeladen sind ferner ein paar Gäste, die viel dafür getan haben, dass die Kleinstadt so großzügig mit Fördermitteln bedacht worden ist. Bürgermeister Jochen Storrer (UBL): „Allen voran Staatssekretär Stefan Rudolph. Wir möchten deshalb gern, dass er dabei ist, wenn die ersten Boote einlaufen und an den 64 Gastliegeplätzen festmachen.“

Einen Tag zuvor (28. Juli) wird der Bürgermeister interessierte Bürger um 10 Uhr ein weiteres Mal über die Hafenbaustelle führen. Die Türen des Hafenmeistergebäudes werden zur Besichtigung offen sein und die Klappbrücke bei dieser Gelegenheit einer Funktionsprobe unterzogen. Lieber hätten es alle gesehen, wenn auch der Hafenvorplatz mit Spielgeräten und Bänken schon komplett fertig gewesen wäre. Aber die lange Bestelldauer des Außenmobiliars verlangt den Usedomern noch etwas Geduld ab (OZ berichtete).

Die Boote der Dauerlieger können bereits ab dem 27. Juli über die Slipanlage ins Wasser gebracht werden. Über die Vergabe der begehrten Anlegestellen hat gestern Abend der Bauausschuss der Stadtvertretung beraten und entschieden.

Die Baukosten für das Mammutprojekt, das im Oktober 2016 begann, sind inzwischen von anfangs 16 Millionen auf knapp 20 Millionen Euro gestiegen. Laut Süd-Amtsleiter René Bergmann sind submissionsbedingte Kostensteigerungen auf europaweite Ausschreibungen die Ursache für diese Steigerung. Storrer ist froh, dass die Stadt den im Frühjahr noch ins Spiel gebrachten Kredit in Höhe von 1,09 Millionen Euro nun doch nicht mehr benötigt. „ Schwerin hat uns zugesichert, dass die Mehrkosten übernommen werden.“ Laut Storrer wird das Projekt zu 90 Prozent vom Land gefördert. Ihn erreichte gestern eine weitere gute Nachricht: „Unser im April verabschiedeter Haushalt wurde jetzt von der Kommunalaufsicht bestätigt.“

Zurück zum Hafen: Die Funktion des Hafenmeisters nimmt bis auf weiteres Siegmar Lemke wahr. Er und sein Bauhof-Kollege Sven Radke sind in der Bedienung der Klappbrücke unterwiesen worden. Die Stelle des Hafenmeisters kann mit dem genehmigten Haushaltsplan nun ausgeschrieben werden. Eine Gaststätte wird es im Seepark vorerst noch nicht geben. Dafür hat Anlieger Dieter Stengel seinen Imbiss „Snack am Hafen“ in bewährter Weise täglich geöffnet. Wie Storrer nochmals unterstreicht, wird mit einem potenziellen Investor aus der Region weiterhin über die Investition verhandelt. „Maßgeblich sind und bleiben die Vorgaben des Bebauungsplans, die eine Gaststätte mit regionalem Flair und Beherbergungsmöglichkeiten vorsehen.“

Die Spielgeräte, Bänke, Papierkörbe und andere Ausrüstungen der Freifläche sind für Ende August bis Mitte September angekündigt. Wenn alles komplett ist, ist zum Saisonausklang ein Hafenfest geplant, bei dem die Kinder die Spielgeräte einweihen können.

Ingrid Nadler und Henrik Nitzsche