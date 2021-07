Usedomer Handballgröße Otto Hölke feiert heute Geburtstag

Heute feiert Otto Hölke im beschaulichen Balm seinen 83. Geburtstag. Den älteren Handballfans ist der in Kamminke aufgewachsene und später bei Einheit Ahlbeck spielende Rechtsaußen noch bekannt. Seinen größten Erfolg feierte der mit großartigen Seitfallwürfen agierende Spieler mit dem SC DHfK Leipzig beim Gewinn des Europapokals. 1966 stand er im Team, das Honved Budapest 16:14 besiegte. Mit Ehefrau Gertrud genießt er das Rentnerleben. Er ist noch bei guter Gesundheit.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehrmals in der Woche wird auf der 9-Loch-Anlage in Balm Golf gespielt. Im Fernsehen haben Natur- und Tierfilme Vorrang. Otto Hölke ist begeisterter Bernsteinsammler, wofür er zuletzt aber weniger Zeit hatte. Auf seinem Speiseplan stehen am häufigsten Fisch, Gemüse und Obst. Er lässt in der Küche seiner Frau den Vortritt, nur beim Eierkuchen heißt es, selbst ist der Mann. Der Balmer verfolgt interessiert noch verschiedenste Ballsportarten, freut sich auf Olympia in Tokio. Gern löst er Kreuzworträtsel.

Von Gert Nitzsche