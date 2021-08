Usedomer Herbergseltern: Dumkes sind bekannt wie ein bunter Hund

Ahlbeck

Wer über die Heringsdorfer Jugendherberge spricht, kommt am Namen Dumke nicht vorbei. Monika und Rainer waren die Herbergseltern und 30 Jahre mit dem Haus in der ersten Reihe „verheiratet“.

Selbst sind sie schon 42 Jahre miteinander verheiratet. „Im Studentensommer haben wir uns kennengelernt“, erinnert sich Rainer Dumke, der wie seine Frau in der Region bekannt ist wie ein bunter Hund. Er war ein junger angehender Bauingenieur. Beim Tanz in Mirow funkte es. Ihn zog es der Arbeit wegen nach Berlin, sie jobbte als Kellnerin auf Usedom.

Und weil beide zusammenziehen wollten und sie zuerst die Wohnungszuweisung bekam, zog Rainer auf die Insel. Und fasste Fuß. Zehn Jahre lang war er Bauamtsleiter der Gemeinde Heringsdorf. In die Übernachtungsszene kam Dumke über den Herbergsrat. Als der Heringsdorfer Herbergsleiter Wolfgang Gödel seinen Abschied ankündigte, gab es viele Bewerbungen auf seine Nachfolge. Bevorzugt wurde ein Herbergsehepaar – Dumkes bekamen den Zuschlag und übernahmen im Dezember 1989 die Jugendherberge.

Es fehlte ein Koch im Haus

„Damals wurde noch mit Braunkohle geheizt. Wir mussten mehrere Fuhren von Asche entsorgen“, erinnert sich Dumke. Was heute undenkbar ist, war in der aufregenden Wendezeit an der Tagesordnung – im Januar 1990 hatten sich die ersten 30 Gäste angekündigt, doch einen Koch gab es nicht im Haus.

„Da musste Monika ran. Sie machte das großartig. Es gab Nudeln mit Gulasch. Alle waren zufrieden“, erzählt der Ahlbecker. Aus der Spontan-Köchin wurde die gute Seele des Hauses, die nun viele Aufgaben inne hatte – Dienstpläne erstellen, Ware bestellen.

Dass Dumkes und die Jugendherberge weitermachen konnten, verdankten sie einer Stimme mehr im damaligen Gemeinderat. „Besonders Hans-Jürgen Merkle engagierte sich damals sehr“, so Dumke, der mit mehreren Denkmalgeschützten Häusern und einer Kapazität von 104 Betten begann.

1994 wurde der Neubau eröffnet, alle zwei Jahre modernisiert und erweitert. 1996 folgte der behindertengerechte Ausbau von Haus 3, danach die Sanierung der historischen Bäderstilvillen an der Promenade.

Sportlegenden nächtigen an der Promenade

Dass die Jugendherberge auch viele Sportprominente beherbergte, lag auch an der Eröffnung der Ahlbecker Pommernhalle im Juni 1997. Zu Gast war die Handball-Olympiamannschaft der DDR von 1980. Ingolf Wiegert, Handball-Legende von Magdeburg, war dabei. „Mit ihm sind wir heute noch befreundet“, sagt Rainer Dumke. Ebenso mit Speerwerferin Petra Felke und Kugelstoßer-Legende Udo Beyer.

Ein Geschenk für Dumkes: Petra Felke und Udo Beyer schenkten den Ahlbeckern ein Foto von ihren Olympia-Wettkämpfen. Quelle: Gert Nitzsche

Von Petra Felke haben die Herbergseltern ein besonderes Geschenk bekommen – die Startnummer ihres Trikots, was sie beim Olympiasieg in Seoul 1988 trug. Übrigens, ihrem größten internationalen Erfolg. International ging es auch im Haus zu. So gab es den Austausch der deutsch-französischen Gesellschaft. 1993 wurde hier der Grundstein für die Gründung des polnischen Jugendherbergsverbandes gelegt.

2008 feierten Dumkes die 500 000. Übernachtung. „Das war etwas Besonderes. Wir wollten den Herbergsgästen immer eine familiäre Atmosphäre bieten“, sagt Monika Dumke. Familiär wurde es mit dem Einstieg von Sohn Andreas. Zum langjährigen Team gehörten auch Margrit Juhlke und Lutz Genz. „Wir waren eine verschworene Truppe“, sagt Rainer Dumke. Man spürt, wie sehr die beiden noch mit der Jugendherberge verwurzelt sind, die inzwischen mit 204 Betten die Kapazität fast verdoppelt hat.

Heute betreibt der DJH-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. neben weiteren 13 Einrichtungen die Jugendherberge in Heringsdorf. Für die ehemaligen Herbergseltern bleibt jetzt Zeit für den Garten oder den Sport. Sie sind leidenschaftliche Fans der HSV-Handballer. Zudem ist Rainer Dumke Vereinschef von Eintracht Ahlbeck.

Von Gert Nitzsche