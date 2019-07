Peenemünde/Karlshagen

Die Geschichte von Peenemünde kennt Manfred Kanetzki wie seine Westentasche. Der 70-Jährige brachte bereits fünf Bücher über die Geschichte des Ortes heraus. Am Wochenende las er die Geschichte des gehobenen Wracks vor Peenemünde.

Kanetzki meint, die Geschichte des abgeschossenen Fliegers zu kennen. Der folgende Text stammt aus einem Manuskript, der Teil eines Buches werden soll:

993 Bomber von Südengland unterwegs

Am 29. Mai 1944, dem Pfingstmontag, führte die USAAF einen Luftangriff auf Tutow und Pölitz (heute Westpommern in Polen) durch. Von Südengland aus flogen 993 B-24-Bomber in Begleitung von Jagdflugzeugen vom Typ P-51 „Mustang“ auf die deutsche Küste zu. Ihre Flugroute führte sie über die Nordsee und Schleswig-Holstein in Richtung Schwerin. Ab Schwerin teilte sich der Verband. Die eine Bombergruppe flog mit nordöstlichem Kurs in Richtung Tutow, um dort den Flugplatz anzugreifen. Die zweite Gruppe flog mit Ostkurs in Richtung Stettin. Ihr Ziel war das Hydrierwerk in Pölitz. Obwohl die Bomber mit schwerem Flakfeuer empfangen wurden, konnten sie 546 Tonnen Bomben über dem Gelände abwerfen, wodurch es dort 98 Tote und 113 Verletzte gab. Bei diesem Angriff konnten im Zielgebiet sechs Bomber abschossen werden. Der Rückflug des Bomberverbandes erfolgte über das Stettiner Haff und die Ostsee, in Richtung England.

Manfred Kanetzki (70) aus Karlshagen beschäftigt sich seit 40 Jahren mit der Geschichte von Peenemünde. Er brachte dazu schon fünf Bücher aus verschiedenen Zeitepochen raus. Quelle: Hannes Ewert

Auch die 28 Bomber der 467. Bombergruppe, die den Flugplatz Tutow angegriffen hatten, flogen beim Rückflug sehr dicht entlang der Usedomer Küste. Die Maschinen wurden von allen 8,8-cm-Batterien, die sich am Peenemünder Haken befanden, beschossen. Bei einem Bomber wurde durch mehrere Flaktreffer der Motor 4 zerstört und der Motor 3 beschädigt, wodurch das Hydrauliksystem ausfiel. Diese Treffer brachten den Bomber letztendlich um 12.40 Uhr etwa zwei Kilometer nordöstlich von Karlshagen auf der Höhe vom Werk Ost zum Absturz.

Pilot anderer Maschine beschreibt den Absturz

Der Pilot einer anderen Maschine, der Second Lieutenant Arthur L. Prichard, beschreibt als Augenzeuge diesen Abschuss. „Nahe an der Küste der Ostsee kehrten wir von unserer Mission über Tutow zurück, als das vierte Triebwerk von Ltn. Stephens Flugzeug einen Flaktreffer erhielt. Es schien Feuer zu fangen und qualmte stark. Das Flugzeug ging nach rechts in eine mehr als 90 Grad Schräglage und verlor etwa 1500 Fuß (457 m) an Höhe. Der Pilot führte es aber wieder zurück, und es schien unter Kontrolle zu sein. Ich höre auf, es zu beobachten, weil das Flakfeuer dicht war. Etwa zwei Minuten später berichtete unser Heckschütze S/Sgt. E. S. Smith, dass sich das Flugzeug in einem flachen Trudeln befindet. Ich blickte zurück und sah, wie es sich ungefähr die letzten 3000 Fuß (914 m) drehte, bis es im Wasser aufschlug und zu qualmen begann. Ich sah keine Fallschirme“.

Das abgeschossene Flugzeug, das den Namen „Seiler Beavers“ trug, war eine B-24H-15-CF „Liberator“ mit der Seriennummer 41-29450 und gehörte zur 791. Staffel der 467. Bombergruppe. Diese Staffel war auf dem Flugplatz Rackheath an der Westküste Englands stationiert. Die Besatzung bestand aus zehn Personen, von denen vier beim Abschuss getötet wurden. Zwei von ihnen starben im abstürzenden Wrack und zwei sind nach dem Absprung ertrunken. Die sechs überlebenden Besatzungsmitglieder wurden von Flaksoldaten gefangen genommen und später dann zum Durchgangslager-Luft nach Oberursel verbracht.

In Karlshagen beerdigt und nach dem Krieg exhumiert

Der Kommandant der Maschine war Lieutenant Rufus B. Stephens. Er und sein Bordingenieur, Sergeant Charles L. Peacock, haben den Absturz in der Maschine nicht überlebt. Für Lieutenant Stephens war es die 15. Mission. Drei Besatzungsmitglieder (Ltn. Rufus Stephens, Sgt. Charles Peacock, und Sgt. George Walther) wurden am 1. Juni 1944 auf dem „Friedhof der Bombengetöteten“ in Karlshagen in der Reihe 11 beerdigt. Nach dem Krieg hat der amerikanische Gräberdienst die Leichen gefunden und exhumiert. Ein Besatzungsmitglied (Sgt. John Carchietta) wurde damals auf dem Friedhof in Groß Zicker ( Rügen) beerdigt, aber die Leiche wurde nach dem Krieg vom Gräberdienst dort nicht aufgefunden. Carchietta gilt deshalb auch heute noch als vermisst.

Flugzeugteile waren weit verstreut

Das Flugzeug lag vom Ufer nur etwa 140 Meter entfernt im Wasser. Das Seenotbereichskommando VI in Swinemünde lehnte aber eine Bergung des Flugzeuges ab, da die weit verstreuten Teile keine Behinderung des Schifffahrtsweges bildeten. Der Abschuss wurde von der Fliegerhorstkommandantur 1/III Garz bearbeitet.

