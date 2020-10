Bansin

Mit 16 Häusern auf Usedom und einem auf Mallorca gehört Rolf Seelige-Steinhoff zu den größten Hoteliers des Landes. Der 56-Jährige befürchtet durch die Corona-Krise massive, existenzielle Folgen für den Mittelstand. Im OZ-Interview erklärt er, warum das so ist.

Der Tourismus scheint wieder zu boomen auf Usedom. Viele Hoteliers reden nach dem Shutdown von guter Auslastung. Was geht Ihnen da durch den Kopf?

Seelige-Steinhoff: Wir freuen uns Feuer und Flamme, dass die Saison bislang so gut geklappt hat. Wir haben viele Gäste begrüßt, die sich hier einen verdienten Urlaub gönnen und sich auch sicher fühlen. In MV haben wir es geschafft, allen einen sicheren Urlaub anzubieten – mit Einschränkungen natürlich. Aber wir freuen uns, dass alle Seiten davon partizipieren – von den Mitarbeitern, den Einwohnern und den Gästen.

„Es gab erhebliche Ausfälle“

Mitte März wurde Usedom vom Tourismus abgeriegelt. Wie war das für Sie?

Als am 15. März nachts die Mitteilung kam, dass wir ab nächsten Tag keine neuen Gäste mehr begrüßen dürfen, habe ich sofort alle Führungskräfte zusammengezogen. Bis weit nach Mitternacht haben wir die Aufgaben verteilt. Einige kümmerten sich um das Personal, andere um die Gäste und so weiter. Ich habe mich um das Thema Liquiditätssicherung gekümmert. Das Schlimmste war die Ungewissheit, dass nicht nur wir – sondern auch die Politik – keine Ahnung davon hatten, welche Auswirkungen dies hat.

Wir gingen davon aus, dass wir bis Ende Juni alles schließen mussten. Es gab noch ein unterschätztes Problem: Wir haben Debitoren, die schon zu Beginn des Jahres schlecht bezahlt haben und das wäre beinahe eskaliert, denn es passierte monatelang gar nichts. Die erwarteten Einnahmen kamen nicht. Selbst, als diese großen Reiseveranstalter durch den Staat das Geld bekommen haben, kam hier nichts an. Da gab es erhebliche Ausfälle. Wir mussten schauen, wie wir die Mitarbeiter weiterhin bezahlen, denn das Kurzarbeitergeld hat die Kosten nicht komplett abgedeckt.

Es war ein schnelles und gutes Programm – an dieser Stelle ein Lob an die Politik – allerdings konnten wir nur einen Teil der Personalkosten damit abfangen. Wir haben die 120 wichtigsten Lieferanten kontaktiert und den Zahlungsfluss abgestimmt. Die Zusammenarbeit war in der Krise so hervorragend. Neben dem Zusammenhalt im Team war dies die schönste Erfahrung. Es spricht für den Mittelstand, dass sie sich gegenseitig geholfen haben.

Die Förderung vom Staat lag im Promillebereich in Relation zu unserem Budget

Sie beschäftigen derzeit 460 Angestellte. Haben Sie staatliche Hilfen bekommen?

Jein. Wir haben die kleinen Sofort-Hilfen (Anm. 9000 Euro) bekommen, da wir in verschiedene Gesellschaften aufgeteilt sind, aber der große Coup ist uns damit nicht geglückt. Wir haben über 25 Prozent unseres budgetierten Umsatzes verloren. Was wir an Geld zurückbekommen haben, lag im Promille-Bereich. Das steht in keiner Relation, aber wir sind trotzdem dankbar dafür.

Dann bekamen wir Unterstützung von den Banken. Diese waren durch die Flut der Anträge auch überfordert. Das Geld kam nicht nach zwei Wochen, sondern nach zwei Monaten. Ich glaube, diese Programme waren wichtig, aber wir konnten uns auf die Bank verlassen. Die von den Banken herausgegeben Kredite sind zwar vom Staat teilweise abgesichert, aber eigentlich viel zu teuer. Das heißt: Der Staat verdient mit. W

ir hatten den Vorteil, dass wir überhaupt noch Geld bekommen haben, denn unsere Hausbank hätte das in der Zeit gar nicht alles abwickeln können mit entsprechenden Darlehen. Wir dürfen eines nicht vergessen: Wir haben Geld aufgenommen, welches wir in den nächsten Jahren zurückzahlen müssen. Das Problem: Wir haben keinen Gegenwert, wie zum Beispiel mehr Betten, Renovierungen oder Neubauten. Im Moment ist die Hotellerie sehr schlecht davon gekommen, was die Unterstützung betrifft. Aber wir müssen das Geld zurückzahlen. Im Vergleich: Die Werften erfahren gerade sehr viel Unterstützung vom Staat.

Eine schwarze Null wird es 2020 nicht mehr geben

Sie haben 25 Prozent des Jahresumsatzes verloren. Erwarten Sie noch eine Schwarze Null?

Nein, das funktioniert rechnerisch nicht. Unsere stärksten Monate sind von Juni bis September. Auch vor der Krise hatten wir in diesen Monaten die höchste Auslastung. Wir schaffen jetzt nicht 110 Prozent Auslastung. Bei den kurzfristigen Buchungen haben wir die Preise angehoben. Das ist ähnlich wie im Fluggeschäft: Wer langfristig bucht, kann sparen. Die Anhebung der Raten bringt uns eine Steigerung im Umsatz, aber damit gleichen wir nie 25 Prozent des verlorenen Jahresumsatzes aus.

Hinter den Kulissen hatten wir wesentlich mehr Aufwand, um die Hygiene-Standards zu erfüllen. Neue Masken, Hygienespender, Schulungen, Aufsteller und so weiter. Wir haben gerade in der Anfangszeit sehr viele Prozesse aufgearbeitet. Ein Beispiel im Restaurant: Ein Mitarbeiter deckt die Tische ein, ein anderer räumt sie wieder ab. Das wird alles schriftlich festgehalten, wer wann arbeitet. Im Falle einer Infektion wird die Rückverfolgung dann leichter.

Durch die neuen Richtlinien hatten wir wesentlich weniger Kapazitäten. Im Kaiserstrand haben wir 40 Prozent der Sitzplätze verloren. Bedeutet, dass wir im Juni im Gastro-Bereich 40 Prozent Umsatzeinbruch hatten, im Juli waren es „nur“ 20 Prozent Verlust. Bis zum Ende des Jahres bekommen wir die Verluste nicht kompensiert. Andere Kollegen in anderen Destinationen kämpfen um das Überleben.

Stadthotels kämpfen um das blanke Überleben

In den großen Städten sieht die Lage dramatischer aus, oder?

Dort spielt sich ein großes Desaster ab. Geschäftsreisen sind auf einem niedrigen Niveau. Es gibt Häuser, die haben in der Woche eine Auslastung von zehn Prozent. Der Hessische Hof in Frankfurt/Main – ein Flaggschiff der Steigenberger-Gruppe – hat nun geschlossen, da das Geschäft nicht mehr kostendeckend war. Ich gehe davon aus, dass es in der Branche in den kommenden Monaten extrem krachen wird.

Das Problem: Die meisten Stadthotels haben keine Eigentümer-Betreiber-Struktur wie bei uns, sondern es gibt ein Vermieter-Pächter-Verhältnis. Während wir an den Kapitaldienst zahlen, zahlen sie an den Verpächter. Da liefen die Gespräche meist nicht gut. Sie werden also genötigt, weiterhin Geld zu zahlen, können es aber nicht, weil keine Umsätze da sind. In den meisten Städten geht es den Hotels unglaublich dreckig. Ich gehe davon aus, dass über den Jahreswechsel eine richtige Insolvenzwelle auf uns zukommt.

Die Hotelbranche ist ein Multisasser. Von uns leben viele angrenzende Betriebe – z. B. Eventmanager, Einzelhandel, Freizeitanbieter etc. Wenn keine Gäste kommen, leiden die auch. Ich denke, dort wird es auch riesige Insolvenzen geben. In den Kaiserbädern gibt es schon einige Ladenflächen, die leer stehen. Bei uns sind drei Einzelhändler leider wirtschaftlich gestorben, die trotz Unterstützung nicht mehr in der Lage waren, ihre Läden weiterhin aufrecht zu erhalten.

Wenn man das hört, gehört Usedom ja noch zu den Gewinnern der Krise ...

Ja, aber wir kommen womöglich mit einem blauen Auge davon. Einige Kollegen, die ihr Fremdkapital größtenteils schon zurückgeführt haben, sind im Vorteil. Sehr viele Regionen in Deutschland stehen vor dem wirtschaftlichen Kollaps.

Verzicht auf Gäste lieber als ein zweiter Shutdown

In der nächsten Woche sind in Berlin Herbstferien. Einige Bezirke wurden zu Risikogebieten erklärt. Wie geht ihr Haus damit um?

Wir kriegen jeden Morgen um 9 Uhr eine Mitteilung, aus welchen Regionen wir keine Gäste begrüßen dürfen. Es beunruhigt uns, dass manche Zentren aus dem Ruder laufen. Aus zwei bis drei Stadtteilen kann sofort ein Flächenfeuer werden. Für die Küste wäre das eine Katastrophe, denn sofort würde ein wesentlicher Markt wegbrechen. Darum finde ich es gut, dass die Politik damit streng umgeht. Das Schlimmste wäre ein zweiter Shutdown. Dann wäre es mir lieber, auf ein bisschen Auslastung zu verzichten, um die Sicherheit der Einwohner, Gäste und Mitarbeiter zu gewährleisten.

Maskenverweigerer bleiben auf dem Zimmer

Wie nehmen Ihre Gäste die Hygieneregeln auf?

80 Prozent halten sich dran. Sie freuen sich sogar, dass es so praktiziert wird. Von den 20 Prozent nörgeln einige. Manche haben eine Maskenbefreiungsbescheinigung vom Arzt dabei, die uns aber nicht interessiert. Dann sollen die Gäste eher auf den Zimmern bleiben, anstatt im öffentlichen Bereich ohne Maske rumzulaufen. Die Strategie, die wir gerade fahren, ist sehr gut, denn wir haben bundesweit die niedrigste Infektionsrate.

Lage auf Mallorca ist eine Katastrophe

Eines Ihrer Hotels, das „Bahia del Sol“, steht in Santa Ponca auf Mallorca. Wie läuft es dort?

Was ist die Steigerung von brutal?! Tödlich? Wir haben es nach dem Lockdown (Anm.d.Red.: Die Einwohner durften 10 Wochen ihr Haus nicht verlassen) geschafft, das Hotel am 4. Juli wieder zu eröffnen. Nach zehn Tagen gab es den großen Gegenschlag. Wir haben erlebt, wie die Menschen am Strand gefeiert haben. Die Nachricht reichte aus, dass es in der laufenden Hochsaison keinen Buchungszuwachs mehr gab.

Wenig später gab es die ersten Sperrungen aus den Benelux-Staaten, aus Dänemark und dann Deutschland. In der letzten Augustwoche hatten wir zehn Prozent Auslastung. Anfang September haben wir das Hotel geschlossen. Manche Mitarbeiter haben in diesem Jahr keine zwei Monate gearbeitet. Die Situation ist äußert brutal – für die Menschen vor Ort als auch für die Mitarbeiter. Der gesamte Mittelstand leidet dort dramatisch. Wir sehen keine Perspektive, dass es in den nächsten Monaten geklärt wird. Fachleute gehen davon aus, dass sich das Leben ab Mai 2021 wieder normalisieren könnte.

„Die größte Krise kommt noch“

Können wir schon von einem „nach der Krise“ reden oder sind wir noch mittendrin?

Die größte Krise steht uns noch bevor. Damals haben wir aus Unerfahrenheit und zu später Reaktion den ersten Shutdown erlebt. Alle Politiker werden versuchen, dass es keinen zweiten Shutdown dieser Art gibt. Ich habe die Befürchtung, dass die nächste Krise bevorsteht, aber die heißt nicht Corona. Wir werden dann feststellen, wie anfällig unser System ist. Zum Beispiel werden Lieferanten und Einzelhändler wegbrechen.

Angenommen, die Infektionszahlen in Berlin steigen exponentiell an – wenn die das nicht schnell unter Kontrolle bekommen, legt das nicht nur unseren Wirtschaftszweig lahm, sondern viele andere auch. Die USA bezeichneten den Vietnamkrieg mit 58 000 toten Soldaten als eines der größten Dilemmas der Geschichte – heute haben die USA 200 000 Corona-Tote und die reagieren bis heute nicht. Ich glaube, das wird uns noch richtig treffen.

Was haben Sie persönlich aus der Krise gelernt?

Jede Krise ist auch eine Chance. Mit unserm Hygienekonzept erlebten wir eine bundesweite Resonanz. Selbst internationale Hotelgruppen fragten nach unseren Standards. Das brachte dem Team eine unglaubliche Wertschätzung entgegen. Der Begriff „Hygienesiegel“ war im Juni eines der meistgesuchten Begriffe. Darauf waren wir stolz. Es gab zwischen den Hotelkollegen auf der Insel eine hervorragende Zusammenarbeit. Mehrmals in der Woche haben wir uns ausgetauscht. Wichtig ist, dass miteinander gearbeitet wird.

Von Hannes Ewert