Was den Tourismus auf der Insel Usedom angeht, war das erste Halbjahr 2020 eine Katastrophe. Kaum war der Winter vorbei und die ersten Touristiker wollten mit großem Tatendrang beginnen und Gäste empfangen, legte die weltweite Corona-Pandemie die Branche komplett lahm. Ab Mitte März waren Hotels, Restaurants und andere touristische Anbieter für mehr als 70 Tage geschlossen. Diese Schließungen schlagen sich jetzt in der aktuellen Reiseverkehrsstatistik der Insel Usedom nieder, welche am Freitag von der Usedom Tourismus GmbH auf Datenbasis des Statistischen Landesamtes herausgegeben wurde.

Die Zahlen sind aufgrund der Lage nicht sonderlich überraschend: Zwischen Januar und Juni 2020 gab es bei den Übernachtungen ein Minus von rund 37 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Vergleich zum Landesdurchschnitt (-41,5 Prozent) zählt Usedom noch zu den Besten. Auch bei den Gästeankünften gibt es ein sattes Minus von 38 Prozent. Orte wie Karlshagen, die Stadt Wolgast, Heringsdorf oder auch Ückeritz begrüßten nur die Hälfte aller Gäste in dem Zeitraum im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Optimistischer Blick in die Zukunft

Michael Raffelt, Vorsitzender des Hotelverbandes Insel Usedom, blickt trotz der miesen Zahlen optimistisch in die Zukunft. „Wir sind gerade noch mal mit zwei tiefblauen Augen davongekommen. Die Ferienhotellerie auf der Insel hat es zum Glück nicht so schlimm erwischt wie die Hotellerie in den Städten. Da kaum bis gar keine Messen, Veranstaltungen und andere Geschäftstermine in größeren Städten stattfinden, bleiben die Betten dort leer. Auch die Restaurants haben dadurch Umsatzeinbußen“, sagt er. Er kenne in der Branche viele Kollegen, die ums Überleben kämpfen.

Auf der Insel herrscht derzeit reges Treiben in den Hotels, Restaurants und Freizeitanbietern. „Derzeit läuft es gut. Das größte Plus in diesem Jahr dürften die Vermieter von Ferienwohnungen haben“, so Raffelt. Allerdings sei für sein Hotel „Hanse-Kogge“ in Koserow die Planbarkeit kaum gegeben. „Derzeit ist es so, dass sehr viele Urlauber ihr Hotelzimmer sehr kurzfristig buchen. Ich vermutete, dass sie sich bis zum Schluss die Lage im Ausland ansehen und wenn nichts mehr geht, im Inland buchen. Usedom kann da einer der Profiteure sein. Wir sind scheinbar eine sehr beliebte Alternative zu Reisezielen im Mittelmeer“, erklärt er.

Hotels mit blauem Auge davongekommen

Auch finanziell sind viele in der Branche noch mit dem tiefblauen Auge davongekommen. „Die Mehrwertsteuersenkung und das Kurzarbeitergeld haben uns geholfen“, erklärt er. Trotzdem sei der Umsatzausfall für sein Haus beträchtlich. Etwa eine Million Euro fehlen im Haushalt. „Das Problem ist, dass wir uns genau anschauen müssen, welche Investitionen wir tätigen können. Die Küche soll dieses Jahr allerdings noch renoviert werden.“

Lob für den Hotelverband Insel Usedom

Ein Lob hat Raffelt für die Zusammenarbeit im Hotelverband. „Hätten wir den Verband nicht vor fünf Jahren gegründet, dann hätten wir es spätestens jetzt gemacht“, erklärt er. Mehrmals in der Woche verabredeten sich die Hotel-Chefs zu Videokonferenzen, oft mit wichtigen Gästen aus der Medizin-Branche, die Tipps im Umgang mit Corona geben konnten. „Landesweit war die Insel Usedom Vorreiter, was den Umgang mit Hygiene- und Sicherheitskonzepten angeht“, betont er.

Durch die neuen Hygiene-Bestimmungen haben die Hotels allerdings vermehrt mit Personalproblemen zu kämpfen. „Allein beim Frühstück brauche ich vier weitere Mitarbeiter, die sich um den Ablauf kümmern. Es muss notiert werden, welcher Gast wo sitzt, andere füllen die Teller der Gäste auf. Ein klassisches Frühstücksbufett gibt es nicht“, sagt er.

UTG startet „Rückruf-Kampagne“ am 22. September

Die Usedom Tourismus GmbH will nun mit einer neuen „Rückruf“-Kampagne dafür sorgen, dass mehr Herbsturlauber auf die Insel kommen. Mit dieser Aktion die UTG jene Urlauber auf die Insel Usedom zurück, die im Frühjahr aufgrund der Corona-Reisebeschränkungen nicht anreisen durften. Selbstverständlich sind auch alle weiteren Urlauber herzlich willkommen. Mit attraktiven Angeboten und Zusatzleistungen sollen die Gäste zur Planung einer Reise auf die Insel animiert werden. Der Startschuss für die Rückruf-Kampagne, die crossmedial ausgespielt werden soll, fällt mit dem kalendarischen Herbstbeginn am 22. September.

„Mit der Aktion möchten wir Urlauber auf die Insel zurückholen, deren Reisepläne im Frühjahr jäh durch die Corona-Pandemie durchkreuzt wurden“, informiert UTG-Chef Michael Steuer. „Die attraktiven Angebote sollen Anreize schaffen, im Herbst eine Auszeit an der Ostsee zu planen und den Frühjahrsurlaub nachzuholen.“

Ziel der crossmedialen Kampagne ist es, Buchungen in der Nebensaison für Beherbergungsbetriebe und touristischen Akteure zu generieren. Das Marketingteam der UTG will eine zielgerichtete und reichweitenstarke Kommunikationskampagne starten, die sich aus einem Mix aus Social-Media-Aktivitäten, Online-Werbung auf einschlägigen Reiseportalen, Außenwerbung, Anzeigenschaltung, Advertorials und Radiowerbung vorwiegend in den neuen Bundesländern und Hamburg zusammensetzt.

Von Hannes Ewert