Ahlbeck

Die Bar ist leer geräumt, die Büffet-Strecke wurde zur Seite geschoben, die Lobby ist menschenleer: Mehr Tristesse als diesen Anblick kann es für einen Hotelchef nicht geben. „Normalerweise haben wir in den Winterferien eine Auslastung von 60 bis 80 Prozent“, sagt Hotelier Rolf Seelige-Steinhoff, während er durch den einsamen Empfangsbereich im Ostseehotel in Ahlbeck läuft. Aber „Normal“ ist eine Kategorie, die nicht zur Pandemie und auch nicht zur Branche passt. Seelige-Steinhoff hat diese Kategorie aus seinen Bilanzen gestrichen.

Von den über 2000 Betten in den 16 Häusern, die die Seetel-Hotels auf der Insel Usedom betreibt, sind aktuell 20 Betten belegt. Nicht mit Gästen, sondern mit Handwerkern, die in den Häusern Renovierungsarbeiten durchführen. In den vergangenen 52 Wochen waren seine Häuser 26 Wochen geschlossen.

Anzeige

Ein halbes Jahr ohne Einnahmen, aber mit laufenden Kosten. „Jeder in unserer Branche verbrennt richtig viel Geld“, so der Hotelmanager. „Dies betrifft nicht nur uns, sondern auch alle Partner, wie Lieferanten, Einzelhandel, die Veranstaltungsbranche.“

Er fragt sich: Wird die Seetel-Gruppe die Pandemie überstehen?

Was macht die Pandemie mit den 480 Mitarbeitern, von denen mehr als 90 Prozent mit Kurzarbeitergeld in Höhe von 60 oder 67 Prozent ihres Gehaltes zu Hause sitzen? Das ist die eine Frage, die sich der 57-Jährige jeden Tag stellt. Die andere bange Frage ist: Wird es die Hotelkette, die seine Familie nach der Wende in Mecklenburg-Vorpommern aufbaute, nach der Pandemie noch geben und wie wird sie aufgestellt sein? „Die staatlichen Hilfen, die wir bisher erhalten haben, stehen in keinem Verhältnis zu dem Geld, das wir tagtäglich verbrennen.“

Seelige-Steinhoff zeigt auf seine Bilanzen. Im Jahr 2019 machte seine Gruppe, die nach Aida Cruises der zweitgrößte Tourismusanbieter im Nordosten ist, einen Umsatz von 38 Millionen Euro, für Jahr 2020 lag der Planansatz bei über 40 Millionen Euro. Dann kam der erste Corona-Lockdown und verhagelte das Ostergeschäft. Seit Anfang November sind die Häuser wieder dicht. „2,2 Millionen Euro Umsatz im November – weg. 2,3 Millionen Euro Umsatz im Dezember – weg.“ Klar kamen im Sommer viele Gäste, sagt der Hotelchef. Doch das Sommergeschäft reichte nicht, um alle über das Jahr aufgelaufenen Kosten zu decken.

Worst-Case-Szenario reicht bis Ende 2021

„Wir haben uns mit unserer Hausbank im Frühjahr hingesetzt und ein Best-Case-, ein Normal-Case- und ein Worst-Case-Szenario erarbeitet.“ Die Hälfte eines mehrere Millionen schweren Kredites, den er damals aufnahm, um durch die Krise zu kommen, steckte Seelige-Steinhoff im vergangenen Jahr in das Unternehmen. „In unserem Worst-Case-Szenario können wir maximal bis Ende 2021 mit weiteren Lockdowns durchhalten.“

Der Hotelier wirft Bund und Land Planlosigkeit vor. Inkonsequentes Handeln im November habe dazu geführt, dass die Corona-Zahlen im Winter so explodiert seien. „Der Wellenbrecher war doch ein Wellenwitz“, sagt Seelige-Steinhoff. „Die Politik sagt, wir müssen abwarten, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt. Als Unternehmen kann ich nicht abwarten. Wir bereiten Szenarien vor.“ Das Gleiche, so Seelige-Steinhoff, erwarte er von der Politik. „Stattdessen erleben wir Symbolpolitik der Bazooka-Boys Scholz und Altmaier.“ Dazu gehöre, dass Hilfen wie das Überbrückungsgeld II, die im Sommer nicht abgerufen wurden, als neue Hilfen im November verkauft werden.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

75 Prozent Umsatzausgleich versprochen, 40 Prozent kamen an

Für November hatte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) den Gastronomen und Hoteliers Hilfen in Höhe von 75 Prozent der entgangenen Umsätze versprochen. In der vergangenen Woche bekam Seelige-Steinhoff das November-Geld. Mit knapp über 800 000 Euro landeten 40 Prozent statt der versprochenen 75 Prozent auf dem Geschäftskonto des Hoteliers. „Das sind doch politische Taschenspielertricks.“

Die Politik habe vergessen, dass bestimmte Unterstützungsprogramme wie die Kleinbeihilfenregelung und Teile der KfW-Kredite nach EU-Recht angerechnet werden müssen und an Höchstgrenzen gekoppelt sind. „Der Bevölkerung wird aber suggeriert, dass sich Hoteliers und Gastronomen dumm und dusselig verdienen. Nein, das machen wir nicht“, so Seelige-Steinhoff. Auch werde nicht gesagt, dass Zuschüsse unter Umständen versteuert werden müssen. Aber offenbar – so schränkt er ein – scheine es in den vergangenen Wochen sinnvolle Anpassungen gegeben zu haben.

Investitionen stoppen? Keine Option

In Trassenheide eröffnet die Seetel-Gruppe in Kürze ihr Kinderresort. Die Investitionssumme für das lange vor der Pandemie geplante Projekt liegt bei rund 20 Millionen Euro. In den anderen Häusern der Gruppe werde ebenfalls langfristig geplant und mit zweckgebundenen Finanzierungen renoviert oder saniert. „Somit ist es keine Option, die Investitionen zu stoppen“, sagt der Hotelier.

Mit Vorlauf von einer Woche kann geöffnet werden

Seelige-Steinhoff will mit seinen Mitarbeitern wieder für seine Gäste da sein, spätestens Ostern. Mit einer Vorlaufzeit von einer Woche könnte er den Betrieb in den Hotels wieder starten, sagt er. Doch dafür müssten die Infektionszahlen nachhaltig runter. „Mit einem konsequenten harten Lockdown über zwei Wochen könnten wir es schaffen.“

Dann könne man mit der stufenweisen Öffnung beginnen. Zunächst Friseure und Einzelhandel, danach Gastronomie und Hotellerie. „Der Tourismusverband und Dehoga haben dafür ein fundiertes Konzept vorgelegt und wir haben im Sommer bewiesen, dass unsere Hygienekonzepte greifen“, so Seelige-Steinhoff. „Und das sollten wir jetzt kurzfristig umsetzen können.“

Von Martina Rathke