Heringsdorf

„Uns reicht’s: Der Zickzackkurs von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig in der Corona-Pandemie ist unerträglich.“ Das sagt die Heringsdorfer Hotelierfamilie Wehrmann. Jetzt hat die Familie sich mit einem offenen Schreiben an die erste Frau im Land gewandt.

„In kaum einem anderen Bundesland ist die Tourismusbranche so bedeutend und trägt mit einem Bruttoumsatz von 5,1 Milliarden Euro im Jahr erheblich zur Sicherung von Wohlstand und Auskommen der Bürger von Mecklenburg-Vorpommern bei“, schreiben die Wehrmanns und erläutern das an ihrem eigenen Beispiel.

„Unsere Familie führt seit 25 Jahren einen Hotelbetrieb auf der Insel Usedom im Seebad Heringsdorf. Wir haben 1996 mit 20 Mitarbeitern begonnen und stehen im Jahr unseres 25. Jubiläums bei einer Zahl von 65 festangestellten Mitarbeitern. Diesen und ihren Familien sichern wir eine ganzjährige Festanstellung. Derzeit bilden wir auch in der Pandemie sechs Jugendliche aus Mecklenburg-Vorpommern aus.“

Ineffiziente Kollateralschäden?

Im zweiten Jahr der Pandemie und nach den insgesamt sechs Monaten der behördlich angeordneten Betriebsschließung nun aber von Schwesig zu hören, dass es jetzt nur mit einem „Knallhart-Lockdown“ funktionieren werde, den Inzidenzwert in den Griff zu bekommen, weil es ansonsten im Sommer gar keinen Tourismus in MV geben werde – das empfinden die Wehrmanns als Schlag ins Gesicht einer ganzen Branche. Und sie fragen, ob damit die letzten sechs Monate der Schließung der touristischen Betriebe im Endeffekt ineffiziente Kollateralschäden waren?

„Dem Tourismus kann man die hohen Inzidenzen bundesweit und im Land nicht zuschreiben, denn er existiert seit einem halben Jahr schlicht nicht mehr. Vielleicht wären wir ja auch eher die Lösung als das Problem, würde man den Menschen unter Beachtung strenger und konsequenter Hygieneregeln ermöglichen, einen Restaurantbesuch zu unternehmen oder sich in einem Ferienappartement bzw. Hotelzimmer weitgehend autark und kontaktarm ein paar Tage zu erholen“, so Juniorchefin Lisa Wehrmann.

Immer nur Erklärungsversuche, warum etwas nicht geht

Dabei leisten die Mitarbeiter und sie selbst als Unternehmerfamilie seit nunmehr über einem Jahr „unseren solidarischen Beitrag zur Pandemiebekämpfung.“ Aber ihr Betrieb, ja ihre gesamte Branche dürfe im Gegensatz zu vielen anderen Wirtschaftszweigen überhaupt nicht mehr arbeiten. „Aber ist es richtig, dass nur einige wenige Branchen ihren Beitrag leisten? Dass nur deren Mitarbeiter mit Kurzarbeit und den psychosozialen Folgen des Lockdowns belastet sind und es in der übrigen Wirtschaft immer noch keine verpflichtenden Auflagen zum Homeoffice, Testen etc. gibt?“, fragt die junge Unternehmerin.

Im Mecklenburg-Vorpommern seien seit Jahren systematisch Kapazitäten in den lokalen Krankenhäusern abgebaut worden. Gerne würden die Menschen erfahren, welche Intensivbettenkapazitäten in Erwartung der zweiten und dritten und weiterer Infektionswellen im letzten Jahr geschaffen wurden, so dass die medizinische Versorgung jederzeit gewährleistet ist.

Auch ein flächendeckendes und altersunabhängiges Impfangebot für jeden Bürger fehle noch immer. Statt dessen gebe es ständig Erklärungen, warum etwas nicht gehe. „Aber wir sehen, dass ein entsprechend entschlossenes Vorgehen in vielen Ländern der Welt zu einer zügigen und erfolgreichen Bekämpfung der Covid-19-Pandemie geführt hat“, schreiben die Wehrmanns.

Tempo des Landes würden private Unternehmen nicht überleben

Sie wünschen sich eine Landesregierung, die die Pandemie effizient, effektiv und ehrlich bekämpft. Stumpfe Schließungen und wenig konstruktive Lösungsansätze helfen nicht mehr weiter, so ihre Meinung. Die öffentliche Hand unterliege wie jedes private Unternehmen der Verpflichtung wirtschaftlich, zielführend und vor allem sozial verantwortlich zu arbeiten.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ein privates Unternehmen würde dieses Umsetzungstempo, wie es vom Land kommt, wirtschaftlich nicht überleben. Und genau deswegen, weil die Landesregierung zu langsam und zögerlich ist, machen wir uns große Sorgen um unsere Mitarbeiter und deren Familien, deren faktisches Berufsverbot und die Ungewissheit für die Zukunft eine nicht mehr hinzunehmende Belastung darstellt“, so Chefin Sybille Wehrmann.

Konkrete Perspektive gefordert

Wenn MV laut der Ministerpräsidentin einen Alleingang unabhängig von der sogenannten Bundesnotbremse in bestimmten Bereichen gehen könne, hätte es das auch schon vor Monaten tun können. Im Hinblick auf die wirtschaftliche Situation der touristischen Betriebe in MV, aber auch im Hinblick auf die Schulkinder und das allgemeine Infektionsgeschehen wären wir dann vielleicht ein ganzes Stück weiter, resümiert die Hotelierfamilie.

„Wir erwarten von Ihnen, Frau Schwesig, eine konkrete Perspektive oder die ehrliche Antwort, dass es diese Perspektive nicht mehr geben wird und die auf die Pandemie folgende ‚Marktbereinigung‘ sich vieler unserer Betriebe annehmen wird. Von all dem sind wir als Hotelierfamilie zutiefst enttäuscht. Wir werden von unserer Regierung in unserer Not nicht gehört, sondern alleingelassen“, sagt Sibylle Wehrmann

Von Cornelia Meerkatz