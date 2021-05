Insel Usedom

Michael Raffelt, Vorsitzender des Hotelverbandes Insel Usedom, kann seine Fassungslosigkeit über die Ergebnisse des MV-Gipfels vom Dienstagabend ebenso wenig verbergen wie Nadine Riethdorf, Vorsitzende des Tourismusverbandes Insel Usedom. Zu enttäuscht sind sie mit vielen anderen Hoteliers, Touristikern und Bürgermeistern der Insel und des Festlandes von der Festlegung, dass der Tourismus erst in vier Wochen für Gäste aus Deutschland öffnen wolle. Dennoch versuchen sie zunächst das Positive anzuerkennen. „Endlich steht ein Termin fest, an dem sich Touristiker und Gäste orientieren können“, sagen beide.

Dann jedoch bricht sich die nicht zu überhörende Wut über die Entscheidung aus Schwerin Bahn: Mutlos sei Schwesigs Entscheidung. Alle Vorschläge, alle Konzepte von Verbänden aus der Tourismusbranche seien abgebügelt worden. Dafür zähle das Wort eines Greifswalder Bioinformatikers mehr als alle Fachleute. „Im Tourismusland Nr. 1., das wir ja sein wollen, spielt der Tourismus nur eine untergeordnete Rolle“, so Raffelt. Jeder andere Wirtschaftszweig habe arbeiten können. Und dann erkläre Schwerin, dass man sich um die Hoteliers und Gastronomen die wenigsten Sorgen mache.

7 Monate zum Nichtstun verdammt

„Uns hat man sieben Monate am Stück zum Nichtstun verdammt, weil man einfach kein Vertrauen in den Tourismus und seine Mitarbeiter hat und uns nicht zutraut, dass wir vernünftig arbeiten. Dabei haben wir schon 2020 unter Beweis gestellt, dass die Gesundheit unserer Gäste und unserer Mitarbeiter an erster Stelle steht“, sagt der erfahrene Hotelier aus Koserow. Ganz besonders wütend macht ihn die Aussage der Landesregierung, dass man sich um den Tourismus keine Sorgen mache. „Wir bekamen zu hören, dass die Gäste schon kommen werden, wir sollten uns keine Gedanken machen, es werde ein toller Sommer.“

120 Millionen Euro weniger Einnahmen in Heringsdorf

Ob der Sommer tatsächlich so toll wird, daran haben auch Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos) und Kurdirektor Thomas Heilmann so ihre Zweifel. „In unserer Gemeinde Heringsdorf gibt es 1250 Gewerbeanmeldungen. Allein 940 davon sind dem touristischen Gewerbe zuzuordnen. Diese touristische Monokultur ist aber gewollt, denn die Lage der Gemeinde direkt an der Ostsee macht sie ja bestens geeignet als Urlaubsdestination. Wenn diese Menschen alle aber sieben Monate am Stück nicht einen Cent verdienen, hat das gravierende Folgen für die Gemeinde“, sagt die Bürgermeisterin.

So seien im vergangenen Jahr durch den zweimonatigen Lockdown 800 000 Übernachtungen weniger gezählt worden in den Kaiserbädern als 2019. Das seien 80 Millionen Euro weniger Einnahmen gewesen. „Durch das späte Öffnen erst Mitte Juni kommen mindestens noch einmal 40 Millionen Euro ausbleibende Einnahmen dazu“, sagt der Kurdirektor. Laura Isabelle Marisken nennt eine Zahl, die sich jeder Bürger in MV vor Augen führen sollte: „Bis zur Öffnung am 7. Juni für MV-Touristen sind die Hotels im Land dann seit 217 Tagen am Stück geschlossen. Das wird keiner anderen Branche und ihren Mitarbeitern zugemutet“, so Marisken.

Dennoch betonen Marisken und Heilmann, dass sich die Gemeinde Heringsdorf sehr auf alle Gäste freue. Bis es tatsächlich wieder losgehe, wolle man die Zeit nutzen und die schon existierenden qualitativ hochwertigen Hygienekonzepte und die Teststrategien noch einmal überprüfen und gegebenenfalls anpassen.

Was passiert, wenn vorgegebene Werte nicht erreicht werden?

Doch gerade an den Festlegungen zu den Tests, nach denen Gäste fragen, wenn sie buchen, hat Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler (CDU) erhebliche Zweifel. „Jeden zweiten Tag ein Test bedeutet in der Saison an die acht Millionen Tests in MV. Da bin ich mal gespannt, wie das funktionieren soll“, meint Weigler und sagt deutlich, dass er die Festlegungen für völlig inakzeptabel hält. „Die Landesregierung hat deutlich gemacht, welche Bedeutung der Tourismus für sie hat, nämlich keine. Denn die festgelegten Werte der Inzidenzen (60) und das Koppeln mit Geimpften (41 Prozent) bis zur Öffnung sind völlig willkürlich.“ Was ist eigentlich, fragt er, wenn diese Werte nicht erreicht werden bis zur Öffnung? „Schicken wir dann die gebuchten Gäste zurück?“, so Weigler.

Auch Tim Dornbusch, Inhaber des Hotels „Baltic“ in Zinnowitz, denkt ähnlich. Er nennt es „ungeheuerlich, wie die Landesregierung und die Ministerpräsidentin uns behandeln. Die Tourismusbranche ist in deren Augen nichts wert, sonst würden wir die Wertschätzung erfahren wie etwa die Werften, in die immer nur hineingebuttert wird. Aber wir sind die Dummen. Dabei lebt dieses Bundesland vom Tourismus“, resümiert der Hotelier.

Hoteliers sollten Politik die Hand reichen

Rolf Seelige-Steinhoff, Inhaber der Seetel-Gruppe, hat sich ebenfalls viel mehr vom MV-Gipfel erhofft. Doch auch er versucht sich in Zweckoptimismus: „Das Datum für eine Öffnung steht. Das ist positiv.“ Er plädiert dafür, dass der Politik in Schwerin jetzt die Hand gereicht wird. „Wir müssen eben noch einmal gemeinsam schauen, was bis zum Juni noch verbessert werden kann“, erklärt er. So muss überprüft werden, ob die Gastronomie und der Einzelhandel tatsächlich ohne Tagestouristen funktionieren können.

Dehoga-Vorsitzender Krister Hennige ist froh, eine Perspektive zugesprochen bekommen zu haben. „Ich bin dankbar, zugleich aber auch unglücklich über den späten Zeitpunkt. Das hätte auch zügiger kommen können, zumal rechts und links von MV längst Tourismus stattfindet. Obwohl wir in der Branche keine Pandemietreiber waren, wurden wir wie ein Gen-Defekt behandelt und mit Berufsverbot belegt“, sagt Hennige.

War nicht der Wunschtermin

Sein Kollege Frank Römer vom Trassenheider Hotel „Seeklause“ ist zufrieden. „Das Wichtigste war ein Termin, auch wenn es nicht der Wunschtermin war“, sagt der Hotelier, der gehofft hatte, das zu Pfingsten wenigstens Gäste aus MV mal wieder auf die Insel kommen dürfen.

„Das heißt für uns aber auch erstmal wieder, Stornierungen zu bearbeiten. Während in Schleswig-Holstein und in Polen der Tourismus wieder hochgefahren ist, verlieren wir weiter eine Menge an Buchungen. Für unser Land ist das kein gutes Zeichen“, so Römer. Er werde sein Haus am 7. Juni – Übernachtungstourismus nur innerhalb MV – öffnen.

Einarbeitungswoche mit MV-Gästen

Eine Anreise am Montag sei für den Verkehr gut, für den Gast, der eher am Freitag anreist, schlecht. „Wir ziehen das dennoch durch und betrachten den Start mit MV-Gästen als Einarbeitungswoche für die Mitarbeiter. Zum Üben ist es in Ordnung, aus betriebswirtschaftlicher Sicht natürlich nicht“, so Römer.

„Söder war mutiger“, meint Sebastian Ader, Geschäftsführer der Rovell-Hotels in Bansin. Er spricht damit den bayerischen Ministerpräsidenten an, der im Freistaat ab 21. Mai wieder Tourismus ermöglicht. Dennoch ist Ader zufrieden, dass aus Schwerin endlich eine Perspektive da ist. Dennoch, aus seiner Sicht viel zu spät: „Vor allem die Monate ab Ostern sind wichtig. Für jede Woche, die uns verloren geht, bekommen wir im Winter große Schwierigkeiten“, sagt Ader und legt nach: „Weder in der Politik noch in der Bevölkerung sind wir ein beliebter Wirtschaftszweig.“

Von Cornelia Meerkatz und Henrik Nitzsche