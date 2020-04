Wie ein Hotel in Corona-Zeiten arbeiten kann, davon haben sich am Freitag in Bansin Hoteliers und auch Staatssekretär Patrick Dahlemann überzeugen können. Rolf Seelige-Steinhoff hatte ins Bansiner Kaiserstrand Beachhotel eingeladen. Der Gast aus Schwerin bekam den Frust der Branche zu spüren.