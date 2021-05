Insel Usedom

Jetzt kracht’s richtig: Der Tourismusverband Insel Usedom und der Hotelverband der Insel fordern in einem Positionspapier die komplette Öffnung der touristischen Einrichtungen in unserem Land zu Pfingsten. Das Bekanntwerden weiterer touristischer Öffnungen in Schleswig-Holstein ab 8. Mai und die ebenfalls ab dem Wochenende erfolgende Öffnung im benachbarten Polen verschärfen den Konflikt noch.

„Nach neun Monaten Lockdown in der Tourismusbranche unseres Landes, davon sieben Monate in Folge, stehen die touristischen Betriebe am Rande der Geschäftsaufgabe. Für sie gibt es keine Alternative: Es ist an der Zeit, konkrete Pläne für eine schnelle Öffnung vorzulegen. Es bedarf keiner weiteren wochenlangen Diskussionen über Modellregionen, sondern die Urlaubsregionen in MV können von den Erfahrungen der Nachbarbundesländer profitieren, wo man längst wieder Urlaub machen kann“, heißt es in dem Positionspapier der beiden Verbände.

Urlaubstourismus keine Pandemietreiber

Michael Raffelt, Vorsitzender des Hotelverbandes Insel Usedom, ist fassungslos angesichts der Untätigkeit unserer Landesregierung: „Seit mehr als zwei Wochen erprobt man in der Modellregion Eckernförde in Schleswig-Holstein den Tourismus unter den aktuellen Pandemiebedingungen und die Inzidenz ist in diesem Zeitraum weiter rapide gesunken. Heute hat der dortige Landrat weitere Öffnungen bekannt gegeben. Dort hat sich erneut gezeigt, was die Branche schon lange sagt: Urlaubstourismus ist kein Pandemietreiber, denn auch das RKI kommt zu diesem Schluss“, so der erfahrene Hotelier.

Für die Tourismusbranche in Mecklenburg-Vorpommern ist zu befürchten, dass die europäischen Urlaubsländer wie Polen und Österreich oder auch die Mittelmeerländer und Skandinavien verstärkt um die Gunst der enttäuschten Stammgäste erfolgreich werben, solange die Gastgeber in MV ihren Gästen kein Angebot unterbreiten dürfen, heißt es in der Stellungnahme der beiden Verbände weiter.

„Die kommenden Tage sind von strategischer Bedeutung für die Buchung des Sommerurlaubes“, weiß auch die Vorsitzende des Tourismusverbandes Insel Usedom und zugleich Kurdirektorin im Seebad Koserow, Nadine Riethdorf.

Modellregionen sind nicht nötig

Auf Grund der aktuellen Situation und der bisher fehlenden Perspektive für den Tourismus trotz positiver Entwicklung der Pandemie-Lage in Bund und in MV fordern die Verbände der Insel Usedom ebenso eindringlich wie unmissverständlich von der Landesregierung die Abkehr der Planungen von Tourismus-Modellregionen. Mecklenburg-Vorpommern kann von den bestehenden Modellregionen in Schleswig-Holstein profitieren. „Das Fahrrad muss bei uns nicht neu erfunden werden“, so Riethdorf und Raffelt unisono.

Die beiden Verbände fordern die Eröffnung der Gastronomie, Ferienwohnungen und des Hotelgewerbes zum 20. Mai dieses Jahres unter Anwendung der bewährten und aktualisierten Hygienekonzepte, mit einem verbindlichen negativen Testnachweis bei Anreise und unabhängig von der Herkunftsregion, eine regelmäßige Testwiederholung während des Aufenthaltes und einer digitalen oder analogen Kontaktnachverfolgung. „Die touristischen Einrichtungen müssen in vollem Umfang geöffnet werden“, so Raffelt.

Zu lange stillgehalten

Viel zu lange habe nach seinen Worten die Tourismusbranche nur stillgehalten. Immer nur habe es eine reduzierte Betrachtung der Inzidenz als alleinigen Indikator gegeben. Aber aufgrund der Dynamik der Entwicklung ist das ungeeignet, sondern laut der Usedomer Touristiker eines aktualisierten und belastbaren Indikatoren-Mixes.

Entschädigung für Sonderopferrolle gefordert

Im Positionspapier enthalten ist auch die Forderung nach Entschädigungsleistungen und Kompensationen für die Sonderopferrolle der touristischen Unternehmen. „Unternehmen und ihre Mitarbeiter, welche auf Grund des Entzuges der freien Berufsausübung in Liquiditätsnot geraten, sind durch neu zu erstellende Hilfsprogramme zu entschädigen“, heißt es wörtlich. Es gehe um dringende Anpassungen der Überbrückungshilfe III für die Deckung der vollen Fixkosten, die schnell wirksam werden müssen.

„Der Tourismus in MV braucht konstruktive Entschlossenheit und endlich eine Perspektive“, schreiben Tourismus- und Hotelverband, die jetzt richtig Welle gegenüber der Landesregierung machen wollen. Sie wissen sich dabei der Unterstützung vieler anderer Verbände und Vereinigungen sicher, so Riethdorf und Raffelt.

CDU-Landesvorsitzender Sack unterstützt Forderung der Touristiker

Der Landrat von Vorpommern-Greifswald und CDU-Landesvorsitzende Michael Sack (CDU) befürchtet, dass MV schon bald als Urlaubsregion von Schleswig-Holstein abgehängt wird. „Während jedermann mit einem negativen Testergebnis auf Sylt im Restaurant essen kann, darf man Mecklenburg-Vorpommern nur in Ausnahmefällen überhaupt betreten.

Zudem fahren schon seit Wochen viele Menschen aus Westmecklenburg zum Einkaufen oder für die Nutzung der Außengastronomie nach Lübeck. Wenn jetzt auch noch der Tourismus in der Lübecker Bucht anläuft, dann muss das für jeden ein Alarmsignal sein, dem das Tourismusland Mecklenburg-Vorpommern am Herzen liegt“, sagt er.Die Erfahrung mit der Außengastronomie in Lübeck und auch dem Übernachtungsgewerbe im Nachbarbundesland zeigten, dass der Tourismus, auch der Tagestourismus, in Verbindung mit einer klugen Teststrategie die Pandemie nicht anheizt. Aber er bietet vielen Menschen, die in der Branche arbeiten, die dringend ersehnte Perspektive.“ Gleichzeitig sehnten sich viele Menschen nach über sechs Monaten mehr oder minder strengem Lockdown nach ein klein wenig Normalität.

Bald Protestaktionen?

Als einziges deutsches Bundesland der Tourismusbranche weiterhin keine Perspektive zu bieten, sei das denkbar schlechteste Zeichen und werde zu heftigen Protestaktionen führen, prophezeien auch Tourismus- und Hotelverband der Insel Usedom. Eine Schlechterstellung gegenüber anderen Tourismusregionen in Deutschland sei unakzeptabel.

Von Cornelia Meerkatz