Ein Mal im Jahr gibt es bei Steffi Schlupp einen Grund zur Freude. Und zwar dann, wenn der gesetzliche Mindestlohn um ein paar Cent steigt. Im Jahr 2015 lag dieser noch bei 8,50 Euro brutto die Stunde, heute bei 9,60 Euro. Denn der gesetzliche Mindestlohn ist für ihren Arbeitgeber der Maßstab für die Entlohnung ihrer Arbeit.

40 Stunden die Woche arbeitet Schlupp in einem Hotel auf der Insel Usedom – am Ende des Monats stehen landen bei ihr gerade mal 1204 Euro netto auf dem Gehaltszettel. In Deutschland gelten Singles mit weniger als 1100 Euro Einkommen im Monat als von Armut gefährdet. Steffi Schlupp liegt also nur knapp darüber.

Da sie damit nicht über die Runden kommt, hilft sie noch in einem Restaurant aus. Ihr Tag beginnt um 6 Uhr und endet nach dem zweiten Job um 21 Uhr. Steffi Schlupp heißt natürlich im richtigen Leben ganz anders. Aber das Hotel steht auf Usedom – sogar in einem wohlhabenden Ostseebad.

36 Tage Urlaub, 13. Gehalt – dann kam die Kündigung

Eigentlich ist Steffi Schlupp gelernte Industriekauffrau, lernte in Mecklenburg-Vorpommern ihr Handwerk und hatte ihr gutes Auskommen. 36 Tage Urlaub, 13. Gehalt, Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld und Prämien waren jedes Jahr an der Reihe. Da ihr Unternehmen allerdings Insolvenz anmelden musste, entschied sie sich auf Anraten eines Freundes für ein Leben auf Usedom und landete im Hotel- und Gaststättenwesen.

6 Uhr ist ihr Schichtbeginn als Service-Mitarbeiterin im Frühstücksbereich. Teller abräumen, das Büffet nachfüllen oder auch die Reinigung der Tische sind an der Reihe. Danach geht es an der Rezeption weiter: Anfragen beantworten, Buchungen ins System pflegen und sich um die An- und Abreisen kümmern. „Ich bin eigentlich ein Mädchen für alles“, sagt sie. Ab November, wenn eine Saisonkraft für die Reinigung aufhört, putzt sie auch die Zimmer. „Aber das sind nur ein paar Zimmer – das stört mich eigentlich nicht“, sagt sie bescheiden. Es gab Zeiten, da schob sie mehr als 300 Überstunden vor sich her.

Gehaltssteigerungen erlebte sie in den vergangenen Jahren nie – es sei denn, es wurde gesetzlich vorgeschrieben. Trotzdem stiegen ihre laufenden Kosten. Dazu gehören 500 Euro Mietkosten, Strom, Handy, Versicherungen sowie Essen und Trinken. Ihr einziger Luxus ist das Rauchen. „Eine Schachtel kostet mittlerweile auch acht Euro“, sagt sie. Ein Auto hat sie nicht, alles erledigt sie mit dem Rad. „Wenn ich Glück habe, bleiben am Ende des Monats noch 250 Euro übrig. Dann kann ich nur hoffen, dass die Waschmaschine nicht die Hufe hochreist. Ich komme mir manchmal vor wie ein Hartz-4-Empfänger, wenn ich am Ende des Monats auf mein Konto schaue.“

Nebenjob in einem anderen Lokal auf Usedom

Da sie mit ihren 1204 Euro Gehalt nicht über die Runden kommt und finanziell etwas Luft holen möchte, arbeitet sie noch abends in einem anderen Lokal. Ein paar Hundert Euro kommen da im Monat zusammen. „Ich kümmere mich da um die kalte Küche – Teller vorbereiten, Salate schneiden und so weiter“, sagt sie. Den Spaß an der Arbeit hat sie nicht verloren, dennoch würde sie sich freuen, wenn noch mehr Geld bei ihr landet. Ein Familienleben kann sich die Single-Frau unter diesen Umständen nicht vorstellen.

Abwertende Kommentare, die in den sozialen Netzwerken über die Gastronomie und Hotelerie fallen, kann sie zum Teil nachvollziehen. „Die Hotel-Chefs können von mir aus die schönsten Autos fahren, die größten Häuser besitzen und jedes Jahr viel Geld in das Hotel investieren, aber es muss auch etwas bei den Angestellten hängen bleiben“, sagt sie. Rund 50 Euro Trinkgeld pro Monat bekommt sie auf ihr Gehalt noch „on Top“. Das Trinkgeld wird vorher durch alle Mitarbeiter geteilt.

„Hotelschefs jammern oft – dabei bringen die Touristen viel Geld“

Das Gejammere und Gestöhne der Unternehmer kann sie schon lange nicht mehr hören. „Erst war es die Thomas-Cook-Pleite, dann die Corona-Krise. Es wird immer nur gejammert. Aber es kommen doch jetzt immer noch Touristen auf die Insel und bringen Geld – und das nicht zu wenig.“ In ihrem Haus sei die Buchungslage sehr gut. Bis in den Oktober hinein sind alle Betten belegt. „Die Unternehmer brauchen nicht denken, dass die Angestellten blöd sind – der Mindestlohn ist deshalb keine Grundlage für die Entlohnung.“

Sie betont auch, dass nicht alle Unternehmen so mit ihren Angestellten umgehen wie ihres. „Man kann nicht alle über einen Kamm scheren. Bei manchen Hotels bekommen die Mitarbeiter Massagen, Kosmetikbehandlungen oder auch tolle Präsente. Oder zumindest erstmal mehr Geld für ihre Arbeit. Da ist der gesetzliche Mindestlohn nicht der Maßstab aller Bezahlungen“, sagt sie.

Freie Tage gibt es in der Gastronomie nur selten

Sie versuchte schon ihr Glück bei anderen Betrieben, aber bislang ohne Erfolg. „Ich würde gerne als Servicekraft im Frühstücksbereich arbeiten und nicht danach noch die Zimmer sauber machen. In einem angebotenen Arbeitsvertrag stand dann geschrieben, dass ich mich auch um die Zimmer kümmern sollte. Das geht aber nicht“, sagt sie.

Sie kenne aus der Branche noch mehr Angestellte, die sich ihr Leben auf der Insel Usedom nur mit einem Zweitjob finanzieren können. „Richtig freie Tage gibt es bei mir selten. Nur am Nachmittag lege ich mich für eine Stunde hin, damit ich abends wieder die Power für meinen Zweitjob habe“, sagt sie. An eine Familie wäre unter diesen finanziellen Umständen überhaupt nicht zu denken. „Ich kenne Paare, die sehen sich kaum. Wenn sie arbeitet, ist ihr Partner zu Hause ist – und umgekehrt.“

Von Hannes Ewert