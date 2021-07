Zempin

Es sieht ein bisschen aus wie Gartenarbeit. Mit der Schaufel in der Hand kratzt Krister Hennige auf dem Hinterhof des Vineta „Inselhofs“ in Zempin auf der Insek Usedom Kompost aus einem riesigen Gerät in eine Schubkarre. Anschließend wird dieser auf einen Haufen gefahren. Einzig das weiße Hemd passt nicht zum Outfit eines Gärtners.

Stolz zeigt der Hotelchef den frischen Boden, welchen er gerade aus der Kompostiermaschine holt. Das Besondere an dem Boden ist, dass das Material vor rund 24 Stunden noch Brokkoli, Brot und Kartoffelschalen war – Speiseabfälle aus der Küche und vom Büfett.

Bis zu 180 Liter Abfall pro Tag

Jeden Tag fallen im dem Hotel am Achterwasser Speiseabfälle an. „In der Hochsaison können das bis zu 180 Liter pro Tag werden. In der Nebensaison vielleicht nur 80 Liter“, sagt er. Rechnet man diese Menge auf die vielen Hotels auf der Insel Usedom hoch, kommen da schnell ein paar Tonnen pro Tag zusammen. Eine irre Vorstellung, welche Mengen an Speiseresten täglich in der Mülltonne landen. Wohlgemerkt, es handelt sich dabei auch um Kartoffel- oder Karottenschalen.

Mit einem Heber füllt Hennige per Knopfdruck die Tonne an und der Inhalt landet in der Kompostiermaschine. Quelle: Hannes Ewert

Nachhaltiger und effizienter arbeiten

Rasch sind Tonnen gefüllt, welche von zertifizierten Entsorgern abgeholt werden. Anschließend werden die Reste in Biogasanlagen verarbeitet. „In der Corona-Zeit haben wir uns überlegt, wie wir noch effektiver und nachhaltiger in unserem eigenen Umfeld arbeiten können. Unser Versorger für Hygiene-Hotelartikel – die Igefa – kam auf uns zu und stellte uns das innovative Gerät aus den Niederlanden vor“, erklärt Hennige.

Ihr kostenloses Urlaubsupdate aus den schönsten Gegenden an der Ostsee in MV Die wichtigsten News von der Ostseeküste für Urlauber und Einheimische - kostenlos per Mail jede Woche Freitag 8.00 Uhr. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Hotel investierte in eine Kompostiermaschine. „Zusammen mit der ersten Füllung Speiseabfälle werden Bakterien zugegeben, die die Verarbeitung beschleunigen“, erklärt er. Wenn der Deckel schließt, sorgt ein Motor für drehende Rotationsbewegungen. Das Gerät läuft Tag und Nacht.

Ob Nudeln, Brokkoli oder auch Fischabfälle – alle biologischen Stoffe landen in dem Gerät. Quelle: Hannes Ewert

Das Ergebnis ist frischer Mutterboden. „Aus rund 100 Liter Abfällen gewinnen wir etwa 15 Kilogramm Mutterboden. Diesen kann man unter anderem für den heimischen Garten, die Blumenbeete oder anderweitig einsetzen“, sagt er. Da in den Tonnen ein relativ hoher Wasseranteil herrscht, mischt Hennige Streu hinzu, damit die Masse noch fester wird.

Maschine rechnet sich nach viereinhalb Jahren Laufzeit

Die Investitionen für die Neuanschaffung liegen bei rund 43 000 Euro netto. „Es gibt drei verschieden große Ausführungen von der Maschine. Aufgrund unserer erzeugten Speiserestemengen haben wir uns für die kleinste Variante mit 100 Litern entschieden“, sagt er. Die Investitionen rechnen sich laut Hennige allerdings schon nach viereinhalb Jahren Laufzeit. „Die Anschaffung muss für uns nicht nur nachhaltig, sondern auch wirtschaftlich sein.“

Feinster Kompost ist das Resultat. Quelle: Hannes Ewert

Bislang zahlte der Hotelchef für die Standorte in Zinnowitz und Zempin einen unteren fünfstelligen Betrag, damit die Tonnen mit den Speiseresten abgeholt werden. „Durch die Anschaffung der Anlage entlasten wir auch die Straßen der Insel, denn nun braucht kein Lastwagen mehr zu uns fahren, um die Reste abzuholen“, sagt er.

Auch Rasenschnitt kann in der Tonne landen

In der Kompostiermaschine landen nicht nur Abfälle aus der Küche. Man könne auch den Rasenschnitt darin verarbeiten lassen. Verfault oder schlecht sind die Essensreste nicht, die in der Maschine landen. Mitunter kann es vorkommen, dass bis zu zehn Prozent des Büfetts in der Tonne landen, da nicht alles aufgegessen wurde. „Einige Lebensmittel dürfen wir aus hygienischen Gründen nicht mehr wiederverwenden, andere Speisen können wir noch weiterverarbeiten“, erklärt er.

Durch die Rotationsblätter im Zersetzungstank mischt sich der frische Abfall mit dem Kompost. Quelle: Hannes Ewert

Aus Treber wird schmackhaftes Brot

Bei den Seetelhotels fand man heraus, dass man zum Beispiel den sogenannten Treber, der beim Bierbrauen als Nebenprodukt entsteht, für die Herstellung von Brot nehmen kann. „Das Brot ist so geschmackvoll und unglaublich vollwertig“, schwärmt Hotelchef Rolf Seelige Steinhoff. Auch er machte sich Gedanken, wie man Speisereste besser verwerten kann. „Vor 30 Jahren hatten wir mal die Idee, dass man umliegenden Landwirten die Reste für die Tiere geben kann. Schnell merkten wir, dass so etwas nicht funktioniert. Es gab viele Diskussionen“, erinnert er sich.

Auch die Abgabe an die Tafeln ist nicht immer leicht. „Die Kühlketten müssen immer eingehalten werden. Es gibt unglaublich strenge Richtlinien, was die Lebensmittel in Deutschland angeht. Und wenn der Konsument danach gesundheitliche Beschwerden hat, geht der eigentlich gute Gedanke nach hinten los“, sagt er.

App weist auf überschüssige und unverkaufte Waren hin

Eine weitere Idee, dass das Essen nicht in der Mülltonne landet, sondern auf dem Teller, ist die App „Too good to go“. Unverkaufte und überschüssige Lebensmittel werden in dieser App von Restaurant oder Supermärkten zu einem vergünstigten Preis angeboten.

Auf der Insel Usedom beteiligen sich unter anderem die schwarzen Netto-Märkte. Selbstabholer bekommen dann einen vergünstigten Preis für ihre „Magic Box“. Der Kunde weiß im Vorfeld nicht, was sich darin befindet, spart aber jede Menge Geld. So werden Waren im Wert von 12 Euro für 3,90 Euro angeboten.

Von Hannes Ewert