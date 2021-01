Koserow

Die Hotelrezeption in der Koserower „Hansekogge“ ist besetzt. Vereinzelt würden Gäste anrufen und für den Sommer nachfragen. Buchungen, die gibt es aber kaum in seinem Hotel, sagt Michael Raffelt, Chef des Hotelverbandes Insel Usedom. „Wir haben einen grausamen Vorbuchungsstand. Durch die fehlenden Lockerungsstrategien der Politik ist die Verunsicherung bei den Gästen sehr groß.“

Der Vorsitzende des Hotelverbandes ist derzeit fast täglich mit Telefonaten und Videokonferenzen ausgelastet. Tourismusverband, Dehoga, Landesregierung – es geht um die Bewältigung der Krise. Wir haben mit ihm in einem Interview zu der aktuellen Situation befragt.

Anzeige

Werden wir im März wieder Urlauber auf Usedom haben?

Das ist wie ein Blick in die Glaskugel. Zurzeit planen wir die Wiedereröffnung unserer Häuser. Ich denke mal, dass vor Ostern nichts passiert. Wir versuchen, unsere Corona-Schutzmaßnahmen anzupassen und zu erweitern. Ich hoffe nur, dass MV nicht wieder Sonderwege geht wie im Oktober. Im Vergleich zu anderen Bundesländern hatten wir eine andere Regelung bei der Quarantänepflicht für anreisende Gäste. Wir hatten enorme Umsatzausfälle durch Stornierungen. Für unser Haus waren das im Oktober rund 100 000 Euro. Für das gesamte Jahr steht bei uns im Haus ein Viertel weniger Umsatz als in den Vorjahren. Das sind etwa 1,2 Millionen Euro. Wir brauchen einheitliche Regelungen für die Urlaubssaison 2021, die für alle gleiche Wettbewerbsbedingungen schaffen. Auch wenn viele eine gute Saison voraussagen, wird das kein Selbstläufer.

Lesen Sie auch: Wie fährt der Tourismus in MV wieder hoch? Verbände legen Stufenplan vor

Wie sollen die Corona-Schutzmaßnahmen erweitert werden?

Dazu gibt es ein vom Landestourismusverband und Dehoga MV auf Freiwilligkeit basierendes dreistufiges Siegel „Mehr Sicherheit im Urlaubsland MV“. Gastgeber können sich dafür bewerben und verpflichten sich so, noch mehr Verantwortung für die Sicherheit von Gästen und Mitarbeitern zu gewährleisten. Das reicht vom täglichen Fiebermessen des Personals bei Dienstbeginn und der Gäste bei der Anreise, digitalen Gästemappen bis zum Pandemie- und Infektionsnotfallplan. Erste Häuser bei uns haben das Siegel schon beantragt.

Da muss investiert werden. Macht Corona den Urlaub teurer?

Die Erfahrung aus 2020 hat gezeigt, dass die Preise im Hotelverband nicht erhöht wurden. Es gab allerdings keine Rabattaktionen, die wir sonst, meist um die Ferien, angeboten hatten. Sollte es aber so kommen, dass die Hotels vor Ort den Gästen die Möglichkeit einräumen, sich testen zu lassen, dann führt das zu höheren Kosten, die umgelegt werden müssten.

Vom Bund sind Hilfszahlungen zugesagt worden. Sind die inzwischen angekommen? Stichwort Novemberhilfen.

Bleiben wir erstmal bei den Soforthilfen im Frühjahr. Für Betriebe bis 100 Mitarbeiter gab es einmal 60 000 Euro, die ausgezahlt wurden. Für Unternehmen von 102 bis 249 Mitarbeiter sollten eigene Regeln erarbeitet werden. Bis heute ist das nicht erfolgt. Da gab es keine Auszahlungen, was ich nicht verstehen kann. Das ist eine Ungleichbehandlung. Betroffen waren auch Mitglieder in unserem Verband. KfW-Kredite konnten über Hausbanken beantragt werden. Aktuell beschäftigen wir uns mit den November- und Dezemberhilfen.

Lesen Sie auch: Reisen trotz Corona in MV: Das gilt ab Montag für Inland, Ausland, Risikogebiete

Da hat die Bundesregierung den betroffenen Betrieben Zahlungen in Höhe von bis zu 75 Prozent des Umsatzes vom Vorjahresmonat versprochen. Ist davon schon was angekommen?

In der letzten Woche wurden erste Abschläge bis zu 50 000 Euro bezahlt und Bescheide für die gesamte Hilfe ausgereicht. Das muss kurzfristig nun auch für den Dezember passieren. Bei den Kleinbeihilfen wird alles angerechnet, was bisher ausgezahlt wurde. Die Beihilfeobergrenze liegt bei einer Million Euro. Man rechnet als Beihilfe auch den KfW-Kredit an, der jedoch zurückgezahlt werden muss. Das kann nicht sein und sorgt für Frust und Enttäuschung bei den Unternehmen. Für die großen Häuser ist die Obergrenze schnell erreicht. Aus rein formalen Gründen dürften dann keine November- oder Dezemberbeihilfen mehr gezahlt werden. Ein Beispiel: Im Frühjahr wurden die 60 000 Euro ausgezahlt. Dazu hat das Hotel einen Kredit von 500 000 Euro aufgenommen. Da bleibt nicht viel bis zu einer Million. Große Häuser liegen womöglich nur mit dem Kredit schon darüber. Deshalb gibt es die Forderung vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband, den Beihilferahmen anzuheben.

Was ist mit den großen Häusern und Verbundunternehmen, wie beispielsweise der Seetel-Gruppe oder Villen im Park in Bansin, die nicht bei den Kleinhilfen dabei sind. Wie soll denen geholfen werden?

Bei einem Hilfevolumen ab einer Million Euro soll die November-/Dezemberhilfe Plus greifen. Dafür gibt es aber noch keine belastbaren Regelungen. Diese Unternehmen müssen im Moment noch alle Ausfälle außerhalb des Kurzarbeitergeldes über Kredite finanzieren. Bestehende Kredite werden mit neuen bezahlt. Langfristig hat das enorme Folgen, weil die Hotellerie ein kostenintensives Gewerbe ist. Die bürokratischen Hürden im System der Hilfen sind ein großes Problem.

Diese Häuser sind im Hotelverband Insel Usedom Hotel „Seeklause“ Trassenheide, Hotel „Baltic“ Zinnowitz, Hotel „Hanse-Kogge“ Koserow, Hotel „Nautic“ Koserow, Hotel „Seerose“ Kölpinsee, „Rovell Hotels Bansin“, alle Häuser der Seetel-Gruppe, „Strandhotel Ostseeblick“ Heringsdorf, „Maritim“ Heringsdorf , „ Travel Charme Strandidyll“ Heringsdorf, „Strandhotel“ Heringsdorf, Hotel „Steigenberger Grandhotel and Spa“ Heringsdorf, Hotel „Das Ahlbeck“ Ahlbeck, „Residenz Waldoase“ Ahlbeck, „Ferienwohnanlage alte Molkerei Lieper Winkel“ Liepe. Die Unternehmen haben insgesamt zusammen 33 Häuser.

Wie geht es ab Januar weiter?

Die Unternehmen sollen bei fortbestehender Schließung eine 90-Prozent-Erstattung ihrer Fixkosten erhalten, die sogenannte Überbrückungshilfe III. Das klingt zwar erstmal gut, allerdings gibt es bei den verschiedenen Fixkosten wieder Unterschiede, die dann geringer erstattet werden. Das ist zu kompliziert, schlecht vorbereitet und kollidiert ab und an mit dem EU-Beihilferecht. Für Januar haben wir noch keine kalkulierbaren Größen. Wir haben große Zweifel, ob das für alle Unternehmen das Überleben sichert.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mussten Mitarbeiter bereits entlassen werden?

Nein. Es gab bislang bei uns im Verband keine Entlassungen. Es gibt aber die ersten Kollegen, die in eine andere Branche wie Einzelhandel oder Pflege gewechselt sind. Für die 1650 Mitarbeiter in unseren Häusern ist die Situation aber schwierig. Klar, das Kurzarbeitergeld war für die Unternehmen die beste Unterstützung. Für die Mitarbeiter bedeutete das aber weniger im Portemonnaie. Wir haben über steuerfreie Prämien, Lohnanpassungen und Aufstockung des Kurzarbeitergeldes versucht, hier zu helfen. Die höheren Sätze kommen für unsere Mitarbeiter erst in den nächsten Monaten zum Tragen und sind immer noch kein voller Lohnausgleich. Unternehmen sind auch immer ein Werteraum, hier wird Unternehmenskultur gelebt. Dies geht im Moment leider verloren.

Wie gehen Sie persönlich mit der Krise um?

Es ist beunruhigend und lässt einen nicht zur Ruhe kommen. Mit der Pandemie steht zu befürchten, dass die Bereitschaft, sich selbständig zu machen und ein Unternehmen zu gründen, noch geringer wird. Das kann uns langfristig gerade im Bereich der Kleinbetriebe schwer auf die Füße fallen, weil die Angebotsvielfalt verloren geht. Für unsere Tourismusregion hoffe ich, dass alle Händler, Gaststätten und Künstler diese besondere Situation gut überstehen. Nur gemeinsam können wir für dem Gast ein Urlaubserlebnis schaffen.

Von Henrik Nitzsche