Usedomer Inselmühle nach 30 Jahren wieder in Betrieb: Das haben die Inhaber geplant

Usedom

Der gebratene Lachs heißt „Grüner Leichtmatrose“, der Kräutersalat wird als „Wildes Herzblatt“ beworben. Und wer sich für „Eitler Lokalmatador“ entscheidet, bekommt einen Zander auf Hummersaucen-Spiegel. Die Karte ist fertig, die Einrichtung so gut wie. „Am Donnerstag wollen wir unser Verkaufsgebäude mit Bistro eröffnen“, sagt Torsten Peters und freut sich, dass die erste Etappe seines Projekts „ Inselmühle Usedom“ geschafft ist.

Denn neben dem neuen Verkaufsgebäude an der B 110 in der Stadt Usedom steht mit der Inselmühle ein Stück Geschichte, was Peters eher zufällig 2017 entdeckte und erwarb. Das Gelände war fast schon zugewachsen. Viel Gestrüpp hatte sich rings um die 1991 stillgelegte Getreidemühle breit gemacht.

Manufaktur-Produktion ab Juli

Der Blick ist frei, die Inselmühle wieder ein Hingucker. Ende Juli soll hier mit der Manufaktur-Produktion begonnen werden. Saft, Marmelade und Öle aus dem eigenen Haus. „Im August werden wir dann peu á peu mit unseren Produkten ins Verkaufsgebäude gehen“, sagt Peters.

Zum Start der Gastronomie gibt es neben den Speisen und Getränken in den Regalen nur Spirituosen, Sekte und Weine, die hauptsächlich vom Schloss Rattey und dem dazugehörigen Weingut an der Mecklenburgischen Seenplatte stammen, die die Inselmühle im vergangenen Jahr für 1,25 Millionen Euro ersteigern konnte.

Räumen die Regale ein: die Mitarbeiterinnen Dana Kollhoff, Susanne Quaas und Susanne Pakulat (v.l.). Quelle: Henrik Nitzsche

Noch ist die Inselmühle, in der 130 Jahre lang Mehl gemahlen wurde, aber teilweise eine Baustelle. Im Innenhof drehen sich die Bagger, die Tiefbauer sind nicht ganz fertig. Die Elektriker sind ebenfalls noch vor Ort.

Ölpressen sind noch eingepackt

In der Mosterei stehen bereits die Maschinen. Blitzblank sind sie noch eingepackt – Ölpressen, Rollförderband oder Entsteiner. Bis zu 1000 Flaschen Saft sollen hier in der Produktion am Tag vom Band gehen, so Peters. Aronia (Apfelbeeren), Kornelkirschen, Pfirsich, Sanddorn oder Johannisbeere, auch Aprikosen sollen hier zu Saft verarbeitet werden.

Das Obst kommt aus der Region. Auf einer sechs Hektar großen Plantage in Mönchow stehen knapp 6000 junge Aprikosenbäume. „2021 dürften sie soweit sein“, sagt der 53-Jährige, der in Lüskow bei Anklam lebt. Vor zwei Wochen wurden auch 800 Wallnussbäume in die Erde gebracht. „Die brauchen bestimmt noch vier bis fünf Jahre“, so Peters, der inzwischen 18 Mitarbeiter an seiner Seite hat. Auf 30 Hektar des Usedomer Winkels sollen im Herbst Obstbäume und früchtetragende Sträucher gepflanzt werden.

Leiter Torsten Peters in der künftigen Mosterei der Inselmühle. Quelle: Henrik Nitzsche

Eröffnen wollte Peters das Bistro, das im Innenbereich 65 Plätze und außen 40 bietet, schon früher. Aber auch er bekam die coronabedingten Lieferschwierigkeiten zu spüren. „Bis zum letzten Tag ist das so geblieben. Jetzt sind wir endlich soweit.“

Einblicke in frühere Zeiten

Nach der Gastronomie und der Produktion Ende Juli soll im Herbst die dritte Stufe gezündet werden. Schließlich sollen die Besucher wissen, wie es hier früher einmal ausgesehen hat in der Mühle, die 1861 mit dem Bau einer Bockwindmühle ihren Anfang genommen hat. Im Erdgeschoss soll auch dargestellt werden, mit welchen Maschinen die Usedomer Müller in der DDR-Zeit zugange waren. Die Ausstellungsstücke lagern gegenwärtig noch in einer Halle nahe Anklam. Führungen sind in dem alten Gemäuer auch geplant.

Peters setzt bei den künftigen Besuchern auch auf viele Skipper, die im neuen Usedomer Hafen anlegen. Und auf Vorbeifahrende auf der B 110, „die hoffentlich unsere Flaschenwerbung entdecken“. Zu übersehen ist sie nicht – sechs Meter hoch und original in Flaschengrün.

Von Henrik Nitzsche