Im Bistro an der Inselmühle der Stadt Usedom gibt es erstmals Rapsöl zu kaufen, dessen Rohstoff auf Usedomer Feldern gewachsen ist. In der nächsten Woche wird in Stolpe Leinsaat geerntet, aus der in Kürze auch Leinöl abgefüllt wird. Noch in dieser Woche erwarten die Usedomer zudem Fermenter für die Essigproduktion.

Der zukünftige Geschäftsführer der Inselmühle Usedom GmbH, Torsten Peters, ist zuversichtlich, dass die Produktion nach mehreren Probeläufen Anfang Oktober in die Vollen gehen kann. Rund 20 Mitarbeiter haben sich mittlerweile eingearbeitet und mit der Technik vertraut gemacht. Hier und da sieht man auf dem Gelände noch Handwerker der verschiedensten Firmen. Am Mittwoch wurde beispielsweise die Lieferung des Fahrstuhls für das Produktionsgebäude erwartet.

Obstplantagen haben Trockenheit gut überstanden

Auf den Obstplantagen der GmbH haben Nektarinen,- Pfirsich und Aprikosenbäume die Trockenheit dank regelmäßiger Bewässerung gut überstanden, außerdem Walnussbäume, denen im Herbst unter anderem noch Kirsche, Aronia, Sanddorn, Apfel- und Quittenbäume folgen sollen.

Die Aprikosen stammen noch nicht von der eigenen Plantage. Sie wurden zugekauft und nehmen erst einmal ein Bad. Quelle: Ingrid nadler

Spätestens seit Eröffnung des zur Mühle gehörenden Bistros vor zwei Monaten hat sich der Bekanntheitsgrad und die Erwartungshaltung gegenüber der neuen Produktionsstätte in der Inselstadt immens gesteigert. Der jüngst angebotene Menü-Abend mit Weinverkostung soll die Gäste so angesprochen haben, dass am 19. September ein weiterer folgen soll.

Da klemmt was: Martin Siggelkow muss an der Maschine nachhelfen. Quelle: Ingrid Nadler

Was sich nach wie vor – nicht nur für die Besucher der Inselmühle – als schwierig erweist, ist die oftmals komplizierte Verkehrssituation an dem Kreuzungspunkt. Am 17. September hat Bürgermeister Jochen Storrer Vertreter des Straßenverkehrsamtes zu einer öffentlichen Sprechstunde eingeladen, bei der die Bürger in der Zeit von 10 bis 12 Uhr ihre Probleme vortragen können. Wegen der Corona-Vorschriften findet die Anhörung in der Turnhalle statt.

Von Ingrid Nadler