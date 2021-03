Usedomer Jakobsweg: Bodendenkmal braucht dringend Pflege 

Benz/Usedom

OZ-Leserin Elke Voss aus Benz war bei einer Wanderung von Usedom nach Westklüne bestürzt über den Zustand des Hinweisschildes, das eigentlich auf das Bodendenkmal des Prämonstratenser Klosters aufmerksam machen soll. „Der vollkommen verblichenen Tafel sind keinerlei Informationen mehr zu entnehmen. Dabei ist der Landweg dorthin in der Karte offiziell als Wanderweg, Jakobsweg und Naturlehrpfad ausgewiesen.

Wie viele, an Heimatgeschichte interessierte Wanderer, sind hier wohl schon enttäuscht weitergegangen. Wie man weiß, hatte das Kloster eine überregionale Bedeutung für die Christianisierung der Pommern. Ich finde das wirft kein gutes Licht auf unseren Umgang mit dem geschichtlichen Erbe. Verpassen wir damit nicht eine Gelegenheit, mit diesem Pfund zu wuchern? Es stellt sich mir die Frage, wer dafür verantwortlich ist?“, soweit die Leserin.

Das herauszufinden, war nicht so leicht. Nachfragen wurden weder bei der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises, noch bei der Naturparkverwaltung positiv beantwortet. Der langjährige Bodendenkmalpfleger Arthur Behn brachte schließlich den entscheidenden Hinweis. Er erinnerte sich an ein ABM-Projekt der inzwischen aufgelösten Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft (BQG), in deren Zuge auf rund zehn Tafeln auf historisch bedeutsame Plätze in Usedom und in den umliegenden Dörfern hingewiesen wurde. Inzwischen sind Jahrzehnte vergangen und die Informationen, wie die zum Kloster Grobe, zum Teil unlesbar. Was also ist zu tun?

Erneuerung über den Vorpommern-Fonds?

„Es muss im Interesse der Stadt sein, hierfür eine Lösung zu finden“, sagt Stadtvertreter Günther Jikeli und gibt der Leserin uneingeschränkt recht. Der Usedomer ist gleichzeitig Vorsitzender des Heimatvereins und in dieser Funktion bereits tätig geworden: „Weil die Tafeln seinerzeit von der BQG nicht nur finanziert, sondern auch wissenschaftlich begleitet und beschriftet worden sind, habe ich mich an die Bundesagentur für Arbeit gewandt, und um Auskunft über den Verbleib dieser Unterlagen gebeten.“ Jikeli kann sich vorstellen das eine Erneuerung der Tafeln über den Vorpommern-Fonds ermöglicht werden kann.

Das Kloster war, bis es in den Jahren 1307 bis 1309 nach Pudagla umgesiedelt wurde, von einer handwerklich geprägten Kaufmannssiedlung namens Grobe umgeben. Das Kloster selbst lag etwa 100 Meter vom Ufer des Usedomer Sees entfernt. Archäologische Ausgrabungen brachten 2010 Fundamentreste und Grabstätten zutage. Das Bodendenkmal ist seitdem wieder beackert.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der betreffende Weg von Usedom nach Westklüne ist Einheimischen als Kirchsteig vertraut. Er ist derzeit von Landwirtschaftsfahrzeugen wieder völlig zerfahren. Usedoms Bürgermeister Jochen Storrer will dafür sorgen, dass er ausgebessert wird.

Von Ingrid Nadler