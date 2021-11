Ein Nachwuchs-CDU-Karrierist bekommt es ab, ein Strahlemann auch: Das Freche Küstenkabarett ist zurück auf der Bühne. Premiere der neuen Sketche ist am Samstag in der „Blechbüchse“ in Zinnowitz auf Usedom. Welche Corona-Regeln für die Veranstaltungen gelten – und was Besucher genau erwartet.