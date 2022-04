Heringsdorf

Sektgläser klirren, Raketen zischen in den Nachthimmel. Feuerwerk ist fester Bestandteil eines Jahreswechsels. Die lauten, bunten Fontänen haben in der Vergangenheit auch das eine oder andere Fest abgerundet. Feuerwerk ruft aber auch Kritiker auf den Plan, wenn es um Lärm, Abfall, Feinstaubemissionen oder verängstigte Haustiere geht.

Wie geht man nun mit öffentlichen Feuerwerken um? Heringsdorfs Gemeindevertreter haben jetzt einen Grundsatzbeschluss gefasst: Neben den Feuerwerken zum Jahreswechsel (Kinderfeuerwerk am Nachmittag) soll es in diesem Jahr auch zu den Sommerfesten der drei Kaiserbäder sowie am 3. Oktober (XXL-Feuerwerk) das Böllerspektakel geben.

Lasershow bei den Heringsdorfer Kaisertagen

Allerdings mit einer Einschränkung: Während die Sommerfeste in Bansin und Ahlbeck mit einem Feuerwerk enden sollen, wird bei den Heringsdorfer Kaisertagen als Alternative eine Lasershow geboten. „Um zu sehen, wie die Resonanz ist“, so Hans-Jürgen Merkle (Kaiserbäderbündnis) im jüngsten Eigenbetriebsausschuss. „Eine Lasershow ist aber auch mit erheblichen Mehrkosten verbunden. Das gehört auch zur Wahrheit“, so Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos).

Ursprünglich sah die Beschlussvorlage aus dem Eigenbetrieb der Kaiserbäder nur das Silvester-Feuerwerk vor. „Ich freue mich, dass ausgerechnet aus dem Umweltausschuss die Erweiterung der öffentlichen Feuerwerke für den Sommer und den 3. Oktober gekommen ist“, sagt Ringo Paukewadt (CDU) im jüngsten Eigenbetriebsausschuss.

Für Johanna Arbeit (Kaiserbäderbündnis) gehört zum Abschluss eines Sommerfestes nun mal ein Feuerwerk. Trotz der Diskussionen, ob das aus Umweltschutzgründen noch zeitgemäß ist. Allerdings gibt es Erwartungen von langjährigen Gästen und Einheimischen, für die das der Höhepunkt eines Festes ist. Davon profitieren auch die gastronomischen Anbieter vor Ort, weil die Besucher länger bleiben.

XXL-Feuerwerk nach zweijähriger Corona-Pause

Mit der Zusage Heringsdorfs ist das „Team“ der Seebäder für das XXL-Feuerwerk am 3. Oktober nun komplett, wie Christina Hoba vom Karlshagener Eigenbetrieb informiert. Nach 2019 – zwei Jahre Unterbrechung wegen Corona – soll nun wieder am 3. Oktober, dem Einheitsfeiertag, im Zehn-Minuten-Takt ein Usedomer Böllerspektakel zwischen den Kaiserbädern und Karlshagen gezündet werden.

„Unsere Gäste haben das vermisst“, sagt Koserows Kurdirektorin Nadine Riethdorf. Im Seebad wird neben dem XXL-Event und Silvester auch ein Feuerwerk zum Seebrückenfest stattfinden. In Karlshagen sogar zum Seebadfest und Hafenfest, wie Christina Hoba informiert.

Damit dürften die Feuerwerke in diesem Jahr wieder deutlich über den von 2020 und 2021 liegen. „Im Zuge der Corona-Situation wurden in den vergangenen zwei Jahren viele Feuerwerke abgesagt. Sie wurden nicht genehmigt, weil große Ansammlungen von Menschen zu erwarten waren. Zum anderen gab es an vielen Orten eine rege öffentliche Diskussion über Feuerwerke und die dadurch eingetragene Belastung an Feinstaub“, sagt Kreissprecher Achim Froitzheim.

Von Henrik Nitzsche