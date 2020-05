Usedomer Kaiserbäder streichen wegen Corona alle Investitionen: Was jetzt nicht gebaut wird

Heringsdorf

„Derzeit sind wir bei Corona-Schäden von 1,2 Mio. Euro“, teilte Kurdirektor Thomas Heilmann dem Eigenbetriebsausschuss auf seiner Sitzung in dieser Woche mit. Deshalb seien sämtliche Investitionen für 2020 gestrichen worden.

Der geänderte Wirtschaftsplan sei bereits von der Kommunalaufsicht genehmigt. Auch der Eigenbetriebsausschuss gab sein Okay in der Form, dass er eine Empfehlung an die Gemeindevertretung aussprach, der Änderung zuzustimmen.

Baustart für Parkhaus wird verschoben

Die größte Einsparung in Höhe von 2,8 Mio. Euro resultiert aus der Verschiebung des Baustarts für das Parkhaus am Bahnhof in Heringsdorf in das Jahr 2021. Verschoben werden auch die Sanierungen von Strandabgängen und die Instandhaltungsarbeiten am Kunstpavillon. Dem Rotstift zum Opfer fallen unter anderem auch ein neuer Dienstwagen für den Kurdirektor, ein Transporter, Pagoden, die Förderung des Kinderkur- und Heilwaldes und etliche Gerätschaften.

Von Dietmar Pühler