Usedom

Der Kunstverein „Usedomer Kaleidoskop“ hat auf einer Mitgliederversammlung allen Widrigkeiten zum Trotz eine positive Bilanz seiner ersten Saison gezogen. Der Interessenverband ist aus der Fördergesellschaft Usedom-Wollin hervorgegangen und bringt unter neuer Leitung frischen Wind in das Usedomer Kulturleben. So lautet auch die Einschätzung des einstmaligen Vorsitzenden Peter Jung, dessen Vorarbeit von seiner Nachfolgerin Irene Gagel am Freitag ausdrücklich gewürdigt wurde.

Ein Hingucker in der Swinemünder Straße: Die Ausstellungsräume des Kunstvereins Usedomer Kaleidoskop. Quelle: Ingrid Nadler

Gestartet ist der Verein zu Pfingsten, als die landesweite Aktion „Kunst offen“ auch der Kleinstadt mehr Besucher als gewöhnlich beschert hat. Die Fotoausstellung des renommierten Kameramanns Gunther Becher war auch etwas Besonderes. Schade nur, dass die Vorführung seines Dokumentarfilms über Usedom, die coronabedingt in der Marien-Kirche stattfand, an ungünstiger Akustik gekrankt hat. Sei’s drum, die Finissage war am 10. Juli fast zu gut besucht, räumt Irene Gagel ein, die sehr darum bemüht ist, dass die Hygienevorschriften nicht außer Acht gelassen werden.

Bemerkenswert auch die Ausstellung von filigranen Tuschearbeiten der Berliner Künstlerin Gabo, die parallel dazu zu Workshops eingeladen hat. Eine Bereicherung, die die Usedomerin Daniela Heuer während der Mitgliederversammlung besonders gelobt hat. „Endlich musste man mal nicht fahren, um sich künstlerisch weiterzubilden. So etwas sollte häufiger angeboten werden.“

Viele Ideen sind ausbaufähig

Vieles sei in diesem Sommer noch experimentell gewesen und ausbaufähig, sagt Irene Gagel. Eine schöne Erfahrung war zum Beispiel der Märchenabend mit Anne Benjes im Hofgarten der Galerie. Veranstaltungen dieser Art wie auch Lesungen sollen weiterhin zum Programm des kleinen Kunstvereins gehören. Wie es hieß, könne die Galerie von Künstlern auch wochenweise als Atelier gemietet werden.

In den nächsten Tagen wird eine Ausstellung dänischer Malerei aufgebaut, die der Usedomer Utz Hoffmann gesammelt hat. Die sonst regelmäßig ausgestellten Kinderzeichnungen können in diesem Jahr nicht gezeigt werden, weil der entsprechende Unterricht coronabedingt ausgefallen war. Im nächsten Jahr soll die Tradition aber unbedingt wieder aufgenommen werden, betont das Vorstandsmitglied Wolfgang Baumann. Geplant sei außerdem eine Gruppenausstellung zum Thema „Boot“ und eine Einzelausstellung der Malerin Silke Weyer aus Rankwitz.

Gemeinsamen Flyer angeregt

Bei allem Elan steht und fällt der Erfolg jedoch mit einer professionellen Werbung, war man sich in Usedom einig. Deshalb regt der Vorstand erneut einen gemeinsamen Flyer an, in dem alle Kunst- und Kulturschaffenden auf der Insel und dem nahen Festland aufgeführt sind.

In der Inselstadt selbst wünschten sich die Vereinsmitglieder mehr Wohlwollen und Anerkennung ihrer Bemühungen um eine Belebung des kulturellen Lebens. Stattdessen hatte das Ordnungsamt für die bescheidenen Aufsteller zwei Euro pro Woche als Gebühr verlangt. Eine Forderung, die inzwischen zurückgenommen worden sein soll. „Viel besser wäre es ohnehin“, so der einmütige Tenor der Mitgliederversammlung, „wenn die Stadtinformation ins Rathaus ziehen würde.“

Von Ingrid Nadler